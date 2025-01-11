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Рейс UTair Москва-Дубай развернулся из-за технических неполадок
Самолет UTair Москва-Дубай вернулся из-за изменений уровня гидравлической жидкости
Самолет авиакомпании UTair, выполнявший рейс из Москвы в Дубай, вернулся в аэропорт «Внуково» после обнаружения изменений в уровне гидравлической жидкости. Посадка прошла в штатном режиме, все пассажиры и экипаж в безопасности.
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Как передает РИА «Новости», самолет UTair, летевший из Москвы в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт «Внуково» из-за сообщений об изменении уровня гидравлической жидкости. Авиакомпания опровергла информацию об аварийной посадке.
По словам представителей UTair, командир самолета принял решение о возврате в интересах безопасности полета. Посадка во «Внуково» состоялась в 14:41 по московскому времени и прошла в штатном режиме. Пассажиры и экипаж не пострадали и находятся в порядке.
Авиакомпания уточнила, что информация об изменении уровня гидравлической жидкости поступила уже после взлета, что и послужило основанием для принятия решений о возвращении рейса на исходный аэропорт.
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