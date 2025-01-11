Рейс UTair Москва-Дубай развернулся из-за технических неполадок

Самолет UTair Москва-Дубай вернулся из-за изменений уровня гидравлической жидкости

Tекст: Ольга Иванова

Основная часть (802 знака)

Как передает РИА «Новости», самолет UTair, летевший из Москвы в Дубай, был вынужден вернуться в аэропорт «Внуково» из-за сообщений об изменении уровня гидравлической жидкости. Авиакомпания опровергла информацию об аварийной посадке.

По словам представителей UTair, командир самолета принял решение о возврате в интересах безопасности полета. Посадка во «Внуково» состоялась в 14:41 по московскому времени и прошла в штатном режиме. Пассажиры и экипаж не пострадали и находятся в порядке.

Авиакомпания уточнила, что информация об изменении уровня гидравлической жидкости поступила уже после взлета, что и послужило основанием для принятия решений о возвращении рейса на исходный аэропорт.

Ранее резервный самолет из Шарм-эль-Шейха благополучно приземлился в Екатеринбурге после инцидента с отказом двигателя у самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в Египте.