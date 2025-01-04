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Резервный борт из Египта прибыл в Екатеринбург после инцидента с отказом двигателя
Резервный борт «Уральских авиалиний» из Египта приземлился в Екатеринбурге после инцидента с отказом двигателя
Резервный самолет из Шарм-эль-Шейха благополучно приземлился в Екатеринбурге после инцидента с отказом двигателя у самолета «Уральских авиалиний», который экстренно сел в Египте.
Резервный борт из Шарм-эль-Шейха приземлился в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге после инцидента с самолетом «Уральских авиалиний», сообщает РИА« Новости».
Рейс U6-1876 прибыл в Екатеринбург в 18.15 по московскому времени. Проблемы возникли, когда самолет Airbus A321 вынужден был совершить экстренную посадку в Шарм-эль-Шейхе из-за неисправности одного из двигателей вскоре после взлета.
По данным министерства гражданской авиации Египта, на борту находились 236 пассажиров. Самолет благополучно приземлился, и никто не пострадал. Пресс-служба «Уральских авиалиний» сообщила, что в самолете сработала сигнализация о неисправности двигателя, и в Екатеринбург было направлено резервное воздушное судно для перевозки пассажиров.
Резервный самолет вылетел в Екатеринбург в 12.37 по московскому времени и прибыл в соответствии с планом. Всего на борту находились 243 человека, включая 7 членов экипажа. Росавиация подчеркивает, что уральское управление ведомства расследует инцидент, и самолет был отстранен от полетов до выяснения всех обстоятельств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, был вынужден вернуться в Египет и совершить экстренную посадку из-за неисправности двигателя, на борту находились 236 пассажиров.
После инцидента борт авиакомпании «Уральские авиалинии» с 236 пассажирами на борту вылетел в Екатеринбург из Шарм-эль-Шейха.