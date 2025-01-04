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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно приземлился в Египте
Airbus A321 «Уральских авиалиний» экстренно сел в Шарм-эш-Шейхе из-за поломки
Самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний», следовавший из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург, был вынужден вернуться и совершить экстренную посадку в Египте из-за неисправности двигателя. На борту находились 236 пассажиров.
Как сообщает ТАСС, самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил экстренную посадку в Шарм-эш-Шейхе. Министерство гражданской авиации Египта уведомило, что причина вынужденного возврата на аэродром кроется в неисправности одного из двигателей. По данным ведомства, посадка прошла благополучно, пострадавших нет.
Самолет следовал рейсом из египетского курорта в Екатеринбург. На его борту находились 236 пассажиров. Египетские авиационные власти оперативно выявили неисправность и приступили к необходимому ремонту воздушного судна.
Министерство гражданской авиации Египта сообщило об инциденте через свою страницу в Facebook*, который запрещен в России. Деятельность компании Meta* Platforms Inc., владеющей Facebook, признана экстремистской на территории РФ. Суд в Москве вынес это решение в марте 2022 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за густого тумана в киргизском городе Ош несколько авиарейсов из России были вынуждены изменить направление и приземлиться в Бишкеке, что связано с низкой видимостью на взлетно-посадочной полосе. Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил рабочую поездку в Азию и Европу. Самолет Airbus 321A с 79 пассажирами на борту выкатился за пределы полосы при посадке в Норильске, инцидент произошел утром, причины выясняются, а рейс в Москву выполнит резервный борт.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ