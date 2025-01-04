Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Рейсы из России в Ош перенаправили в Бишкек из-за тумана
Туман в Оше заставил перенаправить рейсы из Москвы, Петербурга и других городов
Из-за густого тумана в киргизском городе Ош несколько авиарейсов из России были вынуждены изменить направление и приземлиться в Бишкеке, что связано с низкой видимостью на взлетно-посадочной полосе.
Согласно информации, предоставленной ТАСС, несколько авиарейсов из России в киргизский город Ош были вынуждены изменить маршрут и приземлиться в Бишкеке из-за неблагоприятных погодных условий. Аэропорт Оша столкнулся с густым туманом, что сделало посадку самолетов небезопасной. В результате рейсы из Красноярска, Петербурга, Москвы и Екатеринбурга были перенаправлены в международный аэропорт Манас в Бишкеке.
По данным ОАО «Международный аэропорт Манас», видимость в районе взлетно-посадочной полосы в Оше колеблется от 450 до 800 метров. Это значительно осложняет выполнение полетов и вынуждает авиакомпании предпринимать меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей.
Ош, являющийся вторым по величине городом Киргизии после столицы Бишкека, оказался в сложной ситуации из-за природных условий. Перенаправление рейсов в Бишкек помогает избежать возможных инцидентов и задержек, связанных с неблагоприятной видимостью в аэропорту Оша.
Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за густого тумана 12 авиарейсов не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска, а также несколько авиарейсов не смогли выполнить посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, направившись на запасные аэродромы; в то же время в трех московских аэропортах были задержаны 20 авиарейсов, а еще восемь рейсов отменены.