Публикация таких данных способствует принятию украинским обществом необходимости переговоров и неизбежности уступок. При достаточно гибкой позиции России настроения будут меняться. Благо у нас есть условно позитивный пример Грузии.25 комментариев
Из-за тумана в Новосибирске 12 авиарейсов ушли на запасные аэродромы
Из-за густого тумана 12 авиарейсов тумана утром в понедельник не смогли приземлиться в аэропорту Новосибирска и ушли на запасные аэродромы, сообщила представитель новосибирского международного аэропорта «Толмачево».
Как сообщил источник РИА «Новости», 12 рейсов ушли на запасные аэродромы, сейчас из-за улучшения погоды расписание восстанавливается.
По данным онлайн-табло аэропорта, на прилет задерживаются рейсы в Новосибирск из Красноярска, Москвы, Томска, Новокузнецка, Сочи,Улан-Удэ, Иркутска, Читы, Сургута, Омска и другие.
По факту задержек Западно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверки.
Как сообщили в надзорном ведомстве, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту Новосибирска и поздним прибытием воздушных судов произошли задержки выполнения рейсов авиакомпаний «Россия», «Сибирь», «Победа», «Аэрофлот», «Якутия», «Ютэйр», которые были отправлены на запасные аэродромы городов Новокузнецка, Томска, Кемерово и Омска.
Ранее в Южно-Сахалинске закрыли аэропорт из-за тумана.