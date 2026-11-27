Учительница школы искусств и трое детей погибли при ночном пожаре в Салехарде

Tекст: Дарья Григоренко

Трагедия произошла в дачном некоммерческом товариществе «Север». Пострадал отец семьи, мужчине оказывается медицинская помощь, передает РИА «Новости».

«Сегодня в городе произошло трагическое событие – при пожаре погибли Полина Гераськина, преподаватель ДШИ, и трое детей. Врачи в настоящее время борются за жизнь отца семьи», – сообщили в мэрии.

Возраст погибших детей – 10, 13 и 14 лет. Следственный комитет установит причины возгорания, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу следственное управление СК по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило о возбуждении уголовного дела после гибели женщины и троих детей при пожаре в дачном товариществе Салехарда.

В среду региональная прокуратура рассказала о гибели двоих детей при возгорании в частном доме в поселке Подюга в Архангельской области.

В прошлом месяце в результате пожара в частном жилом доме в Балашове Саратовской области погибли 64-летний мужчина и 36-летняя женщина.