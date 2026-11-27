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Руководитель системы Starlink покинул корпорацию SpaceX
Business Insider: Вице-президент SpaceX по развитию Starlink покинул пост
Вице-президент американской корпорации SpaceX Чад Гиббс, руководивший развитием системы спутниковой связи Starlink на протяжении более десяти лет, покинул свой пост.
Гиббс отвечал за управление цепочками поставок Starlink, продажи услуг и техническую поддержку, а также курировал деятельность на рынке мобильных операторов, передает ТАСС со ссылкой на Business Insider* (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).
В руководстве корпорации назвали уход вице-президента серьезной организационной переменой. Точные причины отставки в настоящий момент не уточняются.
В компании пока не сообщили, кто займет освободившуюся должность. Планы Гиббса после завершения работы в SpaceX также не раскрываются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду компании SpaceX и Tesla назначили представителей для ведения переговоров о потенциальном объединении.
Ранее американские конгрессмены пригрозили заблокировать финансирование систем SpaceX в случае отказа раскрыть причины ограничения работы Starshield на Украине.
Также корпорация Илона Маска заключила лизинговое соглашение на 40 млрд долларов для финансирования закупок графических процессоров.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента