DPA: Температура Земли впервые неделю превышала доиндустриальную на два градуса

Tекст: Алексей Дегтярёв

Европейская служба дистанционного зондирования Земли Copernicus зафиксировала этот рекорд в период с 18 по 24 ноября, передает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Берджесс пояснила, что данное явление пока не означает провал Парижского соглашения 2015 года, цель которого – удержать потепление в пределах двух градусов. Однако, по ее словам, это «красноречивая иллюстрация» направления изменения климата.

Кроме того, 23 ноября средняя температура на планете оказалась на 2,25 градуса выше многолетнего среднего показателя, побив предыдущий рекорд отклонения в 2,2 градуса, установленный в ноябре 2023 года.

Новые температурные рекорды могут быть связаны с активизацией феномена Эль-Ниньо в Тихом океане, сопровождающегося повышением температуры морской воды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Евросоюз предложил новые правила для адаптации стран к глобальному потеплению до 2,8 градуса к 2100 году.

Средняя температура поверхности Мирового океана на фоне усиления феномена Эль-Ниньо составила рекордные 21,05 градуса.

В сентябре исследователи из Climate Impact Lab сообщили о риске гибели около 450 тыс. человек к февралю из-за аномальной жары.