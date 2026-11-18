Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?12 комментариев
Сбой PlayStation Network нарушил работу сервиса перед релизом GTA VI
Пользователи сервиса PlayStation Network по всему миру сообщают о массовых сбоях в его работе накануне выхода видеоигры Grand Theft Auto VI, следует из данных платформы Downdetector, отслеживающей сбои в популярных онлайн-ресурсах.
Пользователи PlayStation Network столкнулись с массовыми неполадками в работе сервиса в преддверии выхода игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games, запланированного на четверг, передает РИА «Новости».
Согласно статистике Downdetector, сбои начались около 21.12 мск, больше всего жалоб поступило от пользователей из Германии – более 6,8 тыс., Франции – 3,3 тыс., Нидерландов – 2,5 тыс., также около 900 неполадок зафиксировано в США.
Среди основных проблем пользователи указывают ошибки при соединении с сервером и авторизации, а также сбои в запуске и работе видеоигр на платформе PlayStation Network.
Grand Theft Auto VI доступна для владельцев PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду релиз игры Grand Theft Auto VI от Rockstar Games начался в мире, первыми доступ получили жители Новой Зеландии.
Федерация независимых профсоюзов России рассказала о возможности согласовать с работодателем отгул для игры в GTA VI.
На прошлой неделе десятки тысяч работников в Британии оформили ежегодный отпуск ради GTA VI, и компании оценили потери от этого в 16 млн долларов.