При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.2 комментария
Непогода привела к отмене сотен авиарейсов в США
NBC: В США отменили более 350 рейсов из-за приближающегося шторма
В Соединенных Штатах отменено более 350 авиарейсов и задержано свыше 400 из-за надвигающейся непогоды, сообщил телеканал NBC.
Надвигающийся сильный шторм стал причиной отмены сотен рейсов в США в один из самых загруженных дней для путешествий в году, передает NBC. Накануне было задержано более шести тысяч вылетов.
Ожидается, что шторм, формирующийся вдоль Восточного побережья, принесет сильные дожди, порывистый ветер и масштабные наводнения в прибрежных районах юго-востока и востока страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг из-за шторма в Нью-Йорке впервые за 100 лет перенесли традиционный парад в День благодарения.
В понедельник в США задержали или отменили более 5,5 тыс. рейсов.
В середине месяца в американских аэропортах отменили более 4,1 тыс. рейсов и задержали свыше 10 тыс. вылетов.