Самолет в Норильске выкатился за пределы полосы

Airbus 321A авиакомпании «Сибирь» выкатился с полосы в Норильске при посадке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, самолет Airbus 321A авиакомпании «Сибирь», следовавший по маршруту Москва – Норильск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в Норильске. Инцидент произошел в международном аэропорту Норильск имени Н. Н. Урванцева около 8 часов утра по местному времени.

На борту самолета находились 79 пассажиров. В результате инцидента самолет временно отстранен от полетов. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются. Для выполнения обратного рейса в Москву выделен резервный борт, который должен вылететь в 15:30 по местному времени.

Норильская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Проводятся надзорные мероприятия, чтобы обеспечить соблюдение прав пассажиров на период ожидания задержанного рейса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре 2024 года Як-40 вкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на Камчатке, ранее в октябре 2024 года самолет госавиации вкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Екатеринбурге, а в июне на том же аэродроме другой самолет также вкатился за пределы полосы.