Самолет в Екатеринбурге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом»

Военные эксперты Шурыгин и Леонков назвали недостатки советской защиты танков «Шатер»

Tекст: Андрей Резчиков

«Судя по всему, круговая противокумулятивная защита типа «Шатер» не пошла в серию из-за общей тактики применения бронетанковых войск, когда основной силой этих войск были масса и скорость. Для массированных атак больших групп танков такие «шатры» были чрезвычайно неудобны. «Шатер» больше уместен либо в обороне, либо в операциях, проводимых при поддержке пехоты», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

«Классическое наступление танковой дивизии, осуществленное по советским боевым уставам, проводить, конечно, с такими «шатрами» было бы крайне тяжело. Во-вторых, такая защита означала бы дополнительные затраты, которые изначально не предполагались. В-третьих, выстрел гранатомета танк должен был держать по умолчанию, потому что он и создавался, чтобы противостоять гранатометам. А ПТУРов было не так много, чтобы из-за них все танки оборудовать такой защитой», – добавил аналитик.

«Сейчас к этой идее все возвращаются под разными углами, каждый по-своему. Знаменитый «царь-мангал» – это тот же самый «шатер». Но «Шатер» создавался против единичных ударов, а «царь-мангал» – это система, которая защищает, условно говоря, от 10–15 ударов дронов подряд. Сама концепция воплощена в жизнь, но с разным исполнением. И сейчас все ждут решений и шагов от наших военных НИИ, чтобы создание такой защиты для танков было не просто продуктом фронтовой смекалки, а результатом реальных исследований и технической работы», – подчеркнул он.

В то же время военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что в советское время для танка Т-54 разрабатывалась круговая противокумулятивная защита типа «Шатер», однако идея так и не получила «зеленый свет». Конструкторы внедрили систему динамической защиты «Дрозд», которая, судя по всему, по своим характеристикам тогда считалась лучшей.

«Здесь нужно понимать, что динамическая защита разрабатывалась для противостояния быстро летящей цели типа снаряда, противотанковой ракеты или противотанковой гранаты из РПГ. А у FPV-дронов, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции, скорость подлета меньше, и настройка динамической защиты не воспринимает их как опасность. Если вы ударите, например, палкой по одному из этих квадратов, которыми облеплен танк, то защита не сработает», – пояснил он.

«Эта особенность не учитывалась в те годы, когда выпускались Т-54, Т-55, Т-62, Т-64. И сейчас наши специалисты ищут решения. Эти «мангалы», которыми обваривают танки, различные накидки, чтобы снижать их радиолокационную заметность – это не постоянная вещь, а промежуточный этап в поисках оптимального решения. И специалисты это решение найдут», – указал аналитик.

Ранее авторы Telegram-канала «Темная сторона солнца» рассуждали, каким должно быть экранирование российской бронетехники в зоне СВО, в первую очередь для защиты от FPV-дронов, а также обратили внимание на советский вариант защиты танков типа «Шатер». «Воистину, все новое – это хорошо забытое старое», – отметили они.

Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала про изобретения «народного ОПК». Одним из них является так называемый мангал для танков – металлический купол, установленный над башней. Изначально конструкции подобного рода собирались кустарно, однако вскоре были поставлены на поток. Сейчас концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» штатно оснащает ими Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Такие же элементы защиты верхней полусферы от беспилотников устанавливаются на российские БМП, артиллерийские самоходки и БТР. По мнению экспертов, этот случай можно считать одним из наиболее удачных в контексте интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку».