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    В современном мире, где независимых и нейтральных государств становится все меньше, Папа Римский сохранил свой нейтралитет и потенциал Ватикана как реальной переговорной площадки для всех сторон.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Байден подтвердил победу Альцгеймера

    Я бы поостерегся говорить, что Байдена сменят. Скорректируют стратегию публичного представительства. А дальше – как пойдет. Если на публике он перестанет «зависать», а начнет творить непотребства – одно дело, если нет – другое.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв На Западе дебаты без идей, выборы без выбора

    Наступила эпоха, когда большие споры и большие идеи окончательно исчезли из европейской и американской политики. В случае с США избиратель делает выбор на основе сопоставления физического здоровья оппонентов и их предложений по небольшим, техническим по сути, вопросам.

    8 комментариев
    29 июня 2024, 14:16 • Новости дня

    Самолет в Екатеринбурге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

    Tекст: Вера Басилая

    Летевший из Тобольска самолет CRJ-200 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, пострадавших нет, сообщили в аэропорту.

    Сообщается, что повреждений нет, пассажиры не пострадали, были доставлены в терминал и получили багаж, передает ТАСС.

    Аэропорт в Екатеринбурге вводил ограничения на прием самолетов, сейчас он открыт. По данным Гидрометцентра,  в городе идет ливень.

    28 июня 2024, 22:14 • Новости дня
    Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге
    Праздник «Алые паруса» начался в Петербурге
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге стартовал праздник выпускников «Алые паруса».

    В 2024 году темой праздника является объявленный президентом России Владимиром Путиным Год семьи, пишет Life.

    На площади состоится театрализованное представление, после чего на ней и на стрелке Васильевского острова начнутся концерты. Ожидается выступление АMIRCHIK, IOWA, ST, Тоси Чайкиной, Алсу, Люси Чеботиной и Вани Дмитриенко. Хедлайнером станет рэпер МОТ. Вести праздник будут Дмитрий Хрусталев и Ида Галич.

    После концертной части запланировано водно-пиротехническое шоу в акватории Невы. Кульминация праздника – появление бригантины «Россия» с алыми парусами, которая проследует по традиционному маршруту: Троицкий мост, Эрмитаж, разворот у Дворцового моста, Троицкий мост.

    Напомним, в 2025 году будет отмечаться 20-летие с момента возрождения традиции проводить «Алые паруса». История «Алых парусов» берет начало в 1968 году – в честь 265-летия Ленинграда было выдвинуто предложение провести праздничный выпускной для студентов. Первые «Алые паруса» состоялись 28 июня 1968 года. В 1979 году действие перенесли в Сестрорецк, а с 1991 года о празднике забыли. Возрождение «Алых парусов» произошло в 2005 году благодаря поддержке со стороны президента.

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    28 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Путин побеседовал с выпускниками «школы губернаторов»

    Путин побеседовал с выпускниками программы кадрового резерва Высшей школы госуправления

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу по видеосвязи встретился с выпускниками программы развития кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС и поздравил их с окончанием обучения.

    «Прежде всего я хочу всех вас поздравить с завершением обучения в составе уже шестого потока программы развития кадрового управленческого резерва», – обратился к выпускникам глава государства, фрагмент встречи публикует Telegram-канал Кремля.

    Путин напомнил, что этот проект стартовал в 2017 году и буквально с самого начала его стали называть «школой губернаторов». Он отметил, что за время ее существования 57 выпускников возглавили регионы страны.

    В общей сложности обучение прошли 463 человека, которые хорошо проявили себя в разных областях: в госуправлении, в бизнесе, в общественной жизни, сообщил президент.

    Цель программы – подготовка кадрового резерва для государственных должностей федерального и регионального уровней. Она реализуется Высшей школой государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте в сотрудничестве с ведущими образовательными учреждениями страны. 55 участников и выпускников Программы стали главами российских регионов, семеро участников получили посты федеральных министров, еще семь выпускников Программы получили должности первых заместителей федеральных министров. Программой предусмотрены проектная работа и стажировки в регионах России.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал совещание Путина с Совбезом и встречу с выпускниками шестого потока «школы губернаторов».

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    28 июня 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности

    Путин предложил производить и размещать РСМД в ответ на действия США

    Путин: России нужно начать производство ракет средней и малой дальности
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обеспокоена размещением американских ракет средней и малой дальности (РСМД) в различных регионах мира, эти действия требуют реакции, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности.

    США не только производят РСМД, но уже привозили их в европейские страны на учения и разместили на Филиппинах, указал Путин. В ответ на эти действия Россия может начать производство РСМД и, возможно, размещать их, заявил он, передает ТАСС.

    «В любом случае нам нужно на это реагировать и принять решения о том, что мы должны будем делать по этому направлению дальше, – сказал российский лидер. – Судя по всему, нам нужно начать производство этих ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где – если это потребуется для обеспечения нашей безопасности – их размещать».

    Ранее газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что США провоцируют распространение ракет средней и малой дальности по всему миру.

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    29 июня 2024, 00:02 • Новости дня
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    Трамп назвал необходимое условие для взаимодействия России и США
    @ IMAGO/Niyi Fote/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в Вирджинии, заявил, что Россия, Китай и КНДР не будут врагами США, если во главе страны окажется «разумный президент».

    «У нас есть внешние враги – Китай, Россия, Северная Корея. Но на самом деле они не будут врагами, если у вас разумный президент. Не будет проблем, если у вас будет разумный президент», – передает РИА «Новости» слова Трампа к избирателям.

    Политик выразил уверенность, что во время его президентства США пользовались уважением других стран и «не имели никаких проблем». Он подчеркнул, что, по его мнению, худшие враги США находятся внутри страны, а не за ее пределами.

    Кроме того, Трамп прокомментировал прошедшие накануне теледебаты с действующим президентом Джо Байденом. По словам экс-президента, проблема Байдена не в возрасте, а в его «чудовищной некомпетентности».

    Напомним, по информации Reuters, американские избиратели, которые ранее не могли определиться между кандидатами в президенты Джо Байденом и Дональдом Трампом, после дебатов склонились в пользу последнего.


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    28 июня 2024, 20:57 • Новости дня
    Армения приняла приглашение на саммит НАТО

    Армения приняла приглашение на саммит НАТО в Вашингтоне

    Армения приняла приглашение на саммит НАТО
    @ IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ереван подтвердил свое участие в мероприятии партнерского формата саммита НАТО, который пройдет в Вашингтоне в июле, сообщила пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

    Армения получила приглашение и намерена участвовать в саммите, а также в сопутствующих мероприятиях по случаю 75-летия Североатлантического альянса, сообщила Бадалян, передает ТАСС.

    «Других договоренностей на данный момент нет», – добавила она.

    Ранее США и Армения объявили о намерении повысить уровень отношений до стратегического партнерства.

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    28 июня 2024, 21:44 • Новости дня
    Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом»

    Военные эксперты Шурыгин и Леонков назвали недостатки советской защиты танков «Шатер»

    Эксперты сравнили советскую защиту для танков «Шатер» с современным «мангалом»
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Противокумулятивная защита «Шатер» не пошла в серийное производство в СССР из-за неприменимости при танковом наступлении и дороговизны. Однако в те годы танкам не нужна была защита от FPV-дронов, как это происходит сейчас в зоне СВО, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Владислав Шурыгин и Алексей Леонков. Ранее в экспертной среде «мангал» назвали «хорошо забытым старым», сравнив его с советским «Шатром».

    «Судя по всему, круговая противокумулятивная защита типа «Шатер» не пошла в серию из-за общей тактики применения бронетанковых войск, когда основной силой этих войск были масса и скорость. Для массированных атак больших групп танков такие «шатры» были чрезвычайно неудобны. «Шатер» больше уместен либо в обороне, либо в операциях, проводимых при поддержке пехоты», – пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Классическое наступление танковой дивизии, осуществленное по советским боевым уставам, проводить, конечно, с такими «шатрами» было бы крайне тяжело. Во-вторых, такая защита означала бы дополнительные затраты, которые изначально не предполагались. В-третьих, выстрел гранатомета танк должен был держать по умолчанию, потому что он и создавался, чтобы противостоять гранатометам. А ПТУРов было не так много, чтобы из-за них все танки оборудовать такой защитой», – добавил аналитик.

    «Сейчас к этой идее все возвращаются под разными углами, каждый по-своему. Знаменитый «царь-мангал» – это тот же самый «шатер». Но «Шатер» создавался против единичных ударов, а «царь-мангал» – это система, которая защищает, условно говоря, от 10–15 ударов дронов подряд. Сама концепция воплощена в жизнь, но с разным исполнением. И сейчас все ждут решений и шагов от наших военных НИИ, чтобы создание такой защиты для танков было не просто продуктом фронтовой смекалки, а результатом реальных исследований и технической работы», – подчеркнул он.

    В то же время военный эксперт Алексей Леонков напомнил, что в советское время для танка Т-54 разрабатывалась круговая противокумулятивная защита типа «Шатер», однако идея так и не получила «зеленый свет». Конструкторы внедрили систему динамической защиты «Дрозд», которая, судя по всему, по своим характеристикам тогда считалась лучшей.

    «Здесь нужно понимать, что динамическая защита разрабатывалась для противостояния быстро летящей цели типа снаряда, противотанковой ракеты или противотанковой гранаты из РПГ. А у FPV-дронов, с которыми мы столкнулись в ходе специальной военной операции, скорость подлета меньше, и настройка динамической защиты не воспринимает их как опасность. Если вы ударите, например, палкой по одному из этих квадратов, которыми облеплен танк, то защита не сработает», – пояснил он.

    «Эта особенность не учитывалась в те годы, когда выпускались Т-54, Т-55, Т-62, Т-64. И сейчас наши специалисты ищут решения. Эти «мангалы», которыми обваривают танки, различные накидки, чтобы снижать их радиолокационную заметность – это не постоянная вещь, а промежуточный этап в поисках оптимального решения. И специалисты это решение найдут», – указал аналитик.

    Ранее авторы Telegram-канала «Темная сторона солнца» рассуждали, каким должно быть экранирование российской бронетехники в зоне СВО, в первую очередь для защиты от FPV-дронов, а также обратили внимание на советский вариант защиты танков типа «Шатер». «Воистину, все новое – это хорошо забытое старое», – отметили они.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно писала про изобретения «народного ОПК». Одним из них является так называемый мангал для танков – металлический купол, установленный над башней. Изначально конструкции подобного рода собирались кустарно, однако вскоре были поставлены на поток. Сейчас концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» штатно оснащает ими Т-90М, Т-80БВМ и Т-72Б3М. Такие же элементы защиты верхней полусферы от беспилотников устанавливаются на российские БМП, артиллерийские самоходки и БТР. По мнению экспертов, этот случай можно считать одним из наиболее удачных в контексте интеграции «народного ОПК» в «большую оборонку».

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    28 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД Германии призвал журналистов уехать из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел Германии рекомендовало немецким журналистам, работающим в России, рассмотреть возможность отъезда из страны.

    Журналисты должны самостоятельно проверить, возможно ли их дальнейшее присутствие в России, в том числе понять, не стоит ли рассмотреть выезд, заявил Фишер на брифинге, отвечая на вопрос о зеркальных мерах, которые принимаются в отношении журналистов немецких медиа в России, передает «Московский комсомолец».

    Он также подчеркнул, что Берлин не рекомендует гражданам страны, включая журналистов, посещать Россию.

    Ранее австрийской журналистке предписали покинуть территорию России в ответ на решение Австрии не продлевать пребывание российской журналистки.

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    28 июня 2024, 20:24 • Новости дня
    Польская Orlen пригрозила клиентам Газпрома изъятием их платежей за российский газ
    Польская Orlen пригрозила клиентам Газпрома изъятием их платежей за российский газ
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Польская энергетическая компания Orlen предупредила газовые компании Венгрии, Словакии и Австрии о возможном аресте их платежей Газпрому за импорт газа из России, пишет Reuters со ссылкой на источники.

    По данным Reuters, это связано с исками Orlen о возмещении убытков, понесенных после прекращения поставок газа из России в 2022 году из-за отказа Польши оплачивать их в рублях, передает ТАСС.

    Компания направила предупреждения компаниям MVM CEEnergy (Венгрия), SPP-distribucia (Словакия) и OMV AG (Австрия) более месяца назад, пишет агентство.

    Власти Венгрии и Словакии уже предприняли меры, чтобы защитить свои компании от возможного ареста платежей, сообщил один из источников издания.

    В марте Газпром подал иск в арбитражный суд Петербурга к Europol Gaz и Orlen.

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    28 июня 2024, 21:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО в Харьковской области

    Минобороны показало видео уничтожения РСЗО М270 А1 MLRS в Харьковской области

    Минобороны показало видео уничтожения американской РСЗО в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Кристина Цыцура

    Ракетный удар от ракетного комплекса «Искандер-М» нанесен по ангару с американской ракетной системой залпового огня М270 A1 MLRS в населенном пункте Шевченково Харьковской области.

    Российские военнослужащие – операторы БПЛА обнаружили позицию пусковой установки М270 A1 MLRS, выявили ангар в Шевченкове с персоналом и автомобилями, а затем произвели ракетный удар, что привело к уничтожению цели и повторной детонации, передает Telegram-канал российского военного ведомства.


    В результате удара были уничтожены личный состав ВСУ, пусковая установка М270 A1 MLRS, автомобиль сопровождения и транспортно-заряжающие автомобили с боекомплектом, находившиеся в ангаре.


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    28 июня 2024, 22:37 • Новости дня
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    Обама и Кеннеди-младший оценили выступление Байдена во время дебатов
    @ Will Lanzoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Бывший президент США Барак Обама назвал «плохим вечером» выступление действующего главы американской администрации Джо Байдена на предвыборных теледебатах.

    По его мнению, прошедшие дебаты не изменили положение дел в противостоянии Байдена и Трампа, и еще «много стоит на кону», передает ТАСС.

    Также своим мнением относительно выступления Байдена поделился кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. По его словам, теледебаты заставили усомниться в том, что президент Байден принимает решения, касающиеся жизни страны.

    Кеннеди отметил, что Байден не управляет государством, а все решения в Белом доме принимают неизвестные люди, которые «дергают его за ниточки».

    Напомним, накануне на митинге в Северной Каролине Байден назвал Трампа угрозой для США.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


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    29 июня 2024, 07:59 • Новости дня
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    Дети погибли в результате атаки украинского БПЛА в Курской области
    @ Елизавета Демидова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Жертвами атаки украинского БПЛА стали пять человек, в том числе два маленьких ребенка, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Атаке подвергся жилой дом в деревне Городище. В результате «сброса» еще два человека пострадали, они госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил глава региона в Telegram.

    Накануне сообщалось, что в Курской области сбили девять украинских дронов.

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    28 июня 2024, 21:38 • Новости дня
    В США призвали Зеленского принять предложение Путина по Украине

    Американский журналист Хинкл: Зеленский может завершить конфликт на Украине, приняв предложение Путина

    Tекст: Дарья Григоренко

    Украинский лидер Владимир Зеленский может добиться мирного урегулирования конфликта в стране, если примет предложение президента России Владимира Путина, считает американский журналист Джексон Хинкл.

    Как указал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), если Зеленский действительно хочет положить конец конфликту на Украине, он может сделать это уже сегодня. По его словам, украинскому лидеру необходимо принять «щедрое мирное предложение президента Путина», передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заверил, что выдвинутая Россией мирная инициатива способна остановить конфликт на Украине и перевести его разрешение в дипломатическое русло.

    Напомним, президент назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.

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    29 июня 2024, 05:07 • Новости дня
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    Washington Post опубликовала список из десяти кандидатов на замену Байдена
    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Газета Washington Post опубликовала список из десяти возможных кандидатов на пост президента США, которые могли бы заменить Джо Байдена на предстоящих выборах.

    По мнению журналистов, среди этих кандидатов есть несколько наиболее перспективных. На первом месте в списке оказалась вице-президент Камала Харрис. Однако, как считают авторы статьи, она может вступить в гонку только в том случае, если сама примет такое решение, передает РИА «Новости».

    Далее в списке WP следует губернатор штата Мичиган Гретхен Уитмер. Ее описывают как реальную альтернативу, которая почти идеальна на бумаге.

    На третье место поставили министра транспорта США Пита Буттиджича. Его считают противоположностью неспособности Байдена доносить послания до Трампа.

    Также в списке есть губернаторы штатов Пенсильвания, Колорадо и Калифорния – Джош Шапиро, Джаред Полис и Гэвин Ньюсом. Отдельно упоминается сенатор от штата Джорджия Рафаэль Уорнок.

    На восьмое место среди альтернатив Байдену газета поставила Мишель Обаму – супругу бывшего президента страны Барака Обамы. Авторы статьи отмечают, что она является самой популярной бывшей первой леди в Америке.

    Завершают список сенатор от штата Миннесота Эми Клобучар и губернатор Кентукки Энди Бешир.

    Напомним, чуть ранее New York Times призвала Байдена прекратить предвыборную гонку на фоне провальных дебатов.

    На ваш взгляд
    Дойдут ли Байден и Трамп до президентских выборов в США?





    Результаты


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    28 июня 2024, 20:07 • Новости дня
    Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен нетонущей «сушеной воблой»

    Медведев назвал назначения в НАТО и Еврокомиссии «европейским фрик-шоу»

    Медведев назвал Урсулу фон дер Ляйен нетонущей «сушеной воблой»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейское «фрик-шоу становится увлекательнее», а «участники все уродливее», так прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назначение на должность генсека НАТО экс-премьера Нидерландов Марка Рютте, а также сохранившую пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и будущего шефа европейской дипломатии, экс-премьера Эстонии Каю Каллас.

     «Чудесная получается троица в НАТО и Еврокомиссии. Марк Рютте, Урсула фон дер Ляйен и Кая Каллас. Новые и старые руководители, каждый другого краше», – написал в своем Telegram-канале Медведев.

    Марка Рютте, бывшего премьера Нидерландов, а теперь генсека НАТО Медведев назвал «весьма специфическим парнем». «За относительно короткое время этот умеренный деятель, с которым я когда-то встречался на саммитах, превратился в заядлого русофоба и верного атлантиста», – написал зампред Совбеза.

    «Номер два. Знакомое уже немолодое изможденное лицо – Урсула Гертруда фон дер Ляйен. 65 лет. Недобрая бельгийско-немецкая политическая бабка. Внешне похожа на волжскую воблу среднего размера», – считает Медведев.

    По его словам, в период пандемии фон дер Ляйен хорошо поднялась на закупках вакцин Pfizer по завышенной стоимости. «Даже ко всему привычные либероидные «как бы мужчины» в Еврокомиссии ее явно опасаются. Тем более что в ее послужном списке – пребывание в должности министра обороны ФРГ, за время которого она также стала героиней коррупционного скандала вокруг миллионных контрактов с «внешними консультантами». Уже готовилась к позорной отставке, но сушеная вобла не тонет», – пояснил замглавы Совбеза. Медведев отметил, что она «мазохистски предана заокеанским хозяевам и готова к любым формам проявления любви к геронтологическим плейбоям из Вашингтона. Постоянно несет злобную чушь в адрес России, не выбирая выражений».

    Кая Каллас, станет верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности вместо Жозепа Борреля. «В Кае прекрасно соединились две важнейшие для успешного европейского политика черты: ядерная русофобия и бесконечная жажда наживы. Пока она в истерике орала на всю страну про русскую угрозу, ее собственный муженек Арво Халлик, один из хозяев транспортной фирмы, с немалой выгодой вел дела с российскими компаниями. И за 2022–2023 годы наколотил около 1,5 млн евро», – подчеркнул Медведев.

    «Желаю вновь назначенным всего наилучшего. То есть – в переводе с дипломатического – максимальных провалов и чудовищных проблем в исполнении ими высоких полномочий! Будем всячески помогать вам в этом!» – написал зампред Совета безопасности.

    Напомним, Рютте утвержден на пост генерального секретаря НАТО. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего можно от него ожидать. Кроме того, главы государств и правительств Евросоюза утвердили Урсулу фон дер Ляйен в должности председателя Еврокомиссии на следующие пять лет. Руководителем Евросовета также утвердили премьера Эстонии Каю Каллас.

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    28 июня 2024, 21:15 • Новости дня
    Пентагон: США продолжат полеты над Черным морем

    Пентагон: США продолжат полеты над международными водами Черного моря

    Пентагон: США продолжат полеты над Черным морем
    @ Joseph Clark/Dod/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    США не намерены отказываться от полетов над Черным морем, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

    Как указала Сингх на брифинге, США продолжат летать, плавать и действовать в международных водах и пространствах, где это позволено законом. Она добавила, что ей известна позиция Минобороны РФ, но она не может ее никак прокомментировать, передает РИА «Новости».

    Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов поручил Генштабу ВС России принять меры оперативного реагирования на связанные с ростом активности беспилотников США в акватории Черного моря провокации.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор.

    Коментарии (33)
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    Как российское машиностроение восстановилось после шока в 2022 году

    Российское машиностроение показывает чудеса выживания в непростых условиях. Падение отрасли началось весной 2022 года на фоне нарастания геополитической напряженности, однако оно оказалось недолгим. Первый импульс роста произошел уже через год, а в 2024-м отрасль достигла своего пика к докризисному 2021 году, говорится в обзоре ВШЭ. Почему российскому машиностроению удалось избежать длительного кризиса и получилось так быстро восстановиться? Подробности

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    Американские беспилотники над Черным морем получат оперативный отпор

    В Минобороны намерены принять меры против провокаций американских БПЛА над Черным морем. Дроны США регулярно замечаются вблизи суверенной акватории России. Стратегические дроны собирают разведданные, которые впоследствии передаются ВСУ для нанесения ударов по территории России. Какие именно ответные шаги могут быть приняты в отношении беспилотников США? Подробности

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    На Украине появляется партизанское движение нового типа

    В субботу в России отмечается День партизан и подпольщиков. Современные партизаны и подпольщики развернули свою деятельность на Украине. В стране участились диверсии на железных дорогах, горят автомобили сотрудников военкоматов. По мнению экспертов, число последователей легендарного Сидора Ковпака будет только увеличиваться, но методы нынешних партизан отличаются от тех, что были востребованы во времена Великой Отечественной войны. Подробности

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    Как и зачем ЮАР помогает России

    Южно-Африканская Республика намерена прислать в Россию, на предстоящий осенью саммит БРИКС в Казани, крупную делегацию во главе с президентом страны. Интерес ЮАР к развитию отношений имеет и политическую, и экономическую, и даже эмоциональную подоплеку. «ЮАР очень помогает России», – говорят эксперты и объясняют, с чем это связано. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Дебаты Байдена и Трампа: позор и паника

      Дональд Трамп разгромил Джо Байдена на президентских дебатах, хотя плохо готовился и мало старался. Дело дошло и до прямых оскорблений, при этом Байден даже перехамил Трампа (в плохом смысле). Самые популярные слова в американских СМИ в связи с произошедшим – «позор» и «паника».

    • Западную империю подожгли с двух концов

      После того как США сделали Кению своим главным союзником в Африке, протестующие взяли штурмом парламент этой страны. Одновременно возобновились беспорядки в Новой Каледонии, где аборигенное население добивается независимости от Франции. Деколонизация Глобального Юга вышла на новый этап.

    • На место Борреля нашли русофобку похуже

      Новым спецпредставителем ЕС по внешней политике станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Именно она называла въезд в страны ЕС для россиян «привилегией». Еще в начале года МВД РФ объявило Каллас в розыск. Но эстонцы рады такому исходу: они ненавидят Каллас.

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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