Каких новых веяний нам ожидать в русской литературе в наступившем году? Многое зависит от того, удастся ли завершить СВО. Все мы хотим мира, но если он наступит, придёт пора для более глубокого осмысления того, что произошло с нами за эти годы, и для сшивания разорванного литературного пространства на новых принципах.0 комментариев
Блинкен посетил Южную Корею, Японию и Францию
Энтони Блинкен посетил с визитом Республику Корея, Японию и Францию
Госсекретарь США Энтони Блинкен совершил рабочую поездку в Азию и Европу.
Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен посетил с 4 по 9 января Республику Корея, Японию и Францию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента США.
В ходе визита в Сеул Блинкен провел встречи с высокопоставленными чиновниками, на которых обсудил вопросы двустороннего сотрудничества.
В Японии глава американского внешнеполитического ведомства обсудил прогресс в союзнических отношениях двух стран, а также ряд двусторонних, региональных и международных вопросов. В ходе визита во Францию Блинкен обсудил с представителями руководства страны вызовы в Европе, на Ближнем Востоке и за их пределами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр экономики Японии Едзи Муто выразил недоумение и сожаление по поводу блокировки президентом США Джо Байденом сделки по приобретению компанией Nippon Steel американской U.S. Steel, тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года, а американский президент Джо Байден заявил о готовности оказать всю необходимую помощь Южной Корее в связи с авиакатастрофой самолета Jeju Air в аэропорту Муан, которая унесла жизни 179 человек.