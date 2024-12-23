  • Новость часаТрамп заявил о планах встретиться с Путиным для урегулирования конфликта на Украине
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    Появились спекуляции о еще одной идее Трампа к России для прекращения огня на Украине
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    Хуситы заявили о сбитии истребителя F/A-18 в Красном море
    Премьер Грузии пригрозил отправить президента страны за решетку
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Почему Эрдогану не удастся построить трубу через Сирию

    Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Нужно ли в России многоженство

    В заслугу исламу можно поставить то, что он, застав практику полигамии среди арабов, существенно упорядочил и смягчил ее. Но то, что было огромным смягчением нравов в Аравии VII века, вряд ли будет на своем месте в законодательстве России XXI века.

    59 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Путин заглянул на следующую страницу истории 

    Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.

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    23 декабря 2024, 04:27 • Новости дня

    Японцы обвинили американских военных в изнасилованиях девушек в Окинаве

    Японцы обвинили военных США в серии изнасилований несовершеннолетних на Окинаве

    Tекст: Денис Тельманов

    Тысячи протестующих на Окинаве, включая губернатора, потребовали извинений и компенсаций от США за изнасилование 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    Тысячи жителей Окинавы, в том числе губернатор Дэнни Тамаки, потребовали извинений и компенсаций от американских военных, сообщает ТАСС. Протесты связаны с изнасилованием 15-летней девушки американским военным в декабре прошлого года.

    По данным следствия, 25-летний американский военнослужащий обманом заманил школьницу в свою квартиру, где ее изнасиловал. Военнослужащий был приговорен к пяти годам тюрьмы. На суде он свою вину отрицал, заявив, что девушка пришла добровольно и он считал ее совершеннолетней.

    Губернатор Тамаки заявил: «Многие жители Окинавы вынуждены в тревоге сосуществовать с американскими базами. Мы должны говорить громче и принимать более решительные меры». Местная студентка Соранэ Сакихама выразила возмущение: «Почему мы должны быть лишены нашей молодости только потому, что мы родились рядом с американскими базами?»

    В мае этого года полиция арестовала еще одного американского военного по подозрению в изнасиловании местной жительницы. В связи с инцидентом Токио направил ноту протеста послу США в Японии Раму Эмануэлю, требуя принять меры по укреплению дисциплины среди военных на Окинаве.

    На Окинаве расположена крупнейшая за пределами США база ВВС Кадена. Там же находится дивизия морской пехоты, что делает остров важной стратегической точкой для вооруженных сил США в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими в отношении местных жительниц, прошла у базы ВВС США Кадена в префектуре Окинава сообщило японское общественное телевидение.

    После этого командование Вооруженных сил США в Японии объявило о начале перевода американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам, куда уже отправились первые 100 морпехов, а всего предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

    На Окинаве сейчас размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования, и план их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но выполнение постоянно откладывалось.

    Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, причем ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году, рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

    22 декабря 2024, 14:45 • Новости дня
    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США

    Военный эксперт Козюлин: В напряженной обстановке оператор на крейсере мог по ошибке обстрелять свой самолет

    Эксперты объяснили, почему американский крейсер сбил истребитель ВМС США
    @ imago-images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иногда система «свой/чужой», призванная исключить возможность дружественного огня, не срабатывает. Свою роль мог сыграть и человеческий фактор, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Сергей Ищенко и Вадим Козюлин. Ранее крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем.

    «Инциденты, подобные тому, что произошел с американским F/A-18, иногда случаются. Дело в том, что система «свой/чужой» хотя и существует, но она не гарантирует стопроцентную защиту от дружественного огня», – рассказал Сергей Ищенко, капитан I ранга запаса.

    «Бывает, что система отключается, а порой оператор комплекса в боевом кураже просто ее игнорирует. Насколько я помню, когда система работает, цель отражается на экране в виде точки, вокруг которой образуется дуга, сигнализирующая о том, что это свой самолет. Однако техническая возможность совершить атаку сохраняется», – пояснил он.

    В свою очередь военный эксперт Вадим Козюлин допускает, что система либо была принудительно выключена, либо свою роль сыграл человеческий фактор. «Полагаю, американцы опасались ответного ракетного удара со стороны хуситов. В такой напряженной обстановке оператор мог допустить ошибку или просто не заметить, что система «свой/чужой» отключена», – предположил спикер.

    Ранее истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

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    22 декабря 2024, 06:55 • Новости дня
    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем

    Крейсер USS Gettysburg сбил истребитель F/A-18 ВМС США над Красным морем

    Крейсер США по ошибке сбил американский истребитель над Красным морем
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Оба пилота были спасены, но один из них получил незначительные травмы.

    Как сообщает ТАСС, истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg. Инцидент произошел во время авиаударов по объектам хуситов. Крейсер с управляемым ракетным вооружением открыл огонь и сбил истребитель, который взлетал с палубы авианосца USS Harry S. Truman.

    В Центральном командовании Вооруженных сил США подтвердили, что оба пилота истребителя были спасены. Один из них получил незначительные травмы и был доставлен на борт авианосца для оказания медицинской помощи.

    Ситуация стала темой для дальнейшего расследования, чтобы выяснить причины и обстоятельства ошибки, приведшей к инциденту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, авиация США атаковала здание министерства обороны хуситов в столице Йемена Сане. Газета также сообщала, что истребитель EA-18G Growler, принадлежащий 130-й эскадрилье, разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета, и его статус пилотов пока неизвестен.

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    22 декабря 2024, 19:05 • Видео
    Еще две страны Евросоюза пошли против Киева

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо пообещал Киеву крупный конфликт в случае, если Украина, как собирается, остановит перекачку газа из России. В то же время вероятный будущий премьер Болгарии Бойко Борисов отказался от соглашения с Киевом об оборонном сотрудничестве, хотя раньше выступал «за». Для Владимира Зеленского настают плохие времена.

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    22 декабря 2024, 07:20 • Новости дня
    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США

    Трамп заявил о возможности возврата Панамского канала в собственность США

    Трамп пригрозил вернуть Панамский канал США
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала, предложив вернуть его США, если правила передачи не будут соблюдены.

    Как пишет Newsweek, избранный президент США Дональд Трамп выразил недовольство условиями использования Панамского канала. Он указал, что плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, является «смехотворной», учитывая щедрость, проявленную США при передаче канала. Трамп подчеркнул, что Панамский канал имеет жизненно важное значение для экономики и национальной безопасности Соединенных Штатов.

    Трамп также отметил, что Китай, по его мнению, не должен пользоваться Панамским каналом, так как это противоречит условиям его передачи. Он акцентировал внимание на том, что, когда президент Джимми Картер передал канал Панаме, управление им должно было осуществляться исключительно Панамой.

    «Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам полностью и без вопросов», – заявил Трамп. Он также напомнил, что канал, проложенный американцами в начале XX века, стал нейтральным в 1977 году. Это произошло после подписания договоров между США и Панамой, согласно которым Панама получила контроль над трансокеанским маршрутом, гарантируя безопасный транзит кораблей всех наций.

    Ранее Трамп предлагал Канаде и Мексике войти в состав США вместо продолжения субсидирования этих стран. Также он заявил, что Канада могла бы стать 51-м штатом США, на что правительство Канады выразило решительное намерение отстаивать свои интересы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предупредил Европейский союз о введении постоянных пошлин, если Европа не увеличит закупки нефти и газа из США для устранения дефицита в торговых отношениях. Трамп заявил, что не приглашал украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию, но отметил, что тот может приехать. Также Трамп в шутливой манере назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором «великого штата Канада» на фоне споров о возможных введениях жестких тарифов на товары из Канады.

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    22 декабря 2024, 06:11 • Новости дня
    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее

    Председатель СК поручил расследовать систематическое насилие над детьми в Адыгее

    Бастрыкин поручил возбудить дело об истязании детей в Адыгее
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Следком начал проверку после сообщений о систематическом насилии над тремя детьми в Адыгее, двое из которых сбежали к матери.

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил адыгейским следователям возбудить уголовное дело после информации о систематическом истязании троих детей, передает РИА «Новости». По сообщениям, отец и мачеха регулярно подвергали детей насилию, включая избиения и издевательства. Согласно предварительным данным, двое старших детей смогли сбежать к своей матери, в то время как младший остается в доме отца.

    В социальных медиа распространяется информация о жителе Республики Адыгея и его супруге, которые, по имеющимся данным, систематически издеваются над детьми. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело», – говорится в официальном сообщении.

    Следственными органами СК России по Адыгее организована проверка по данному факту. Ход проверки находится под контролем прокуратуры республики, что подчеркивает серьезность ситуации и важность ее скорейшего разрешения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования дела об истязании школьника в Бурятии, который потерял сознание после насилия со стороны сверстников. В Кемеровской области следователи обвинили женщину в истязании и неисполнении родительских обязанностей по отношению к своему 12-летнему сыну. Суд в Ульяновской области постановил заключить под стражу жительницу и ее внука, подозреваемых в издевательствах над приемными детьми.

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    22 декабря 2024, 05:58 • Новости дня
    ВС России поразили более 30 установок Patriot на Украине

    Российская армия уничтожила более 30 установок Patriot в ходе СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские вооруженные силы поразили в ходе специальной военной операции на Украине не менее 30 пусковых установок зенитно-ракетного комплекса Patriot, включая последние удары по Киеву и Харьковской области.

    Российские вооруженные силы уничтожили на Украине более 30 пусковых установок комплекса Patriot производства США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официальные данные Минобороны России. Один из наиболее результативных ударов был нанесен 15 декабря, когда были поражены четыре пусковые установки и оборудование управления, включая радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

    В августе также были уничтожены четыре пусковые установки и две радиолокационные станции. Ранее в июле было поражено по две установки в двух отдельных случаях. Наиболее эффективным остается удар 16 мая, когда были уничтожены пять пусковых установок и радиолокационная станция в Киеве при помощи комплекса «Кинжал».

    В начале 2024 года российские силы продолжили атаки на установки Patriot, в том числе 26 января, 22 февраля, а также в августе и октябре. В мае сообщалось о поражении дивизиона, где число пораженных машин не уточнялось, но в состав батареи входят от четырех до восьми пусковых установок и вспомогательное оборудование.

    Кроме того, 13 марта Минобороны заявило о поражении двух боевых машин в Харьковской области. О недавних ударах по позициям Patriot также шла речь в сообщении МО от 20 декабря, однако детали не были раскрыты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска уничтожили радиолокационную станцию AN/MPQ-65 и четыре пусковые установки ЗРК Patriot в зоне спецоперации, используя авиацию и артиллерию. Соединенные Штаты передали Украине 847 зенитных ракет Patriot MSE на сумму 3,26 млрд долларов, как следует из бюджетных отчетов Пентагона. Германия разместит в Польше американскую систему ПРО Patriot около Жешува, через который проходит транспортировка военной продукции на Украину.

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    22 декабря 2024, 09:28 • Новости дня
    Стало известно о пополнении ВМФ атомной подлодкой «Архангельск» в декабре

    Стало известно о скором принятии подлодки «Архангельск» в состав ВМФ России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новейшая атомная подводная лодка «Архангельск», представляющая модернизированный проект 885М «Ясень-М», пройдет все испытания и присоединится к Военно-морскому флоту России в конце декабря, увеличив его мощь и возможности.

    Как сообщает ТАСС, новейшая многоцелевая атомная подводная лодка К-564 «Архангельск» модернизированного проекта 885М, шифр «Ясень-М», в конце декабря войдет в состав Военно-морского флота России. Лодка была построена на северодвинском предприятии ОСК «Севмаш» и успешно прошла заводские ходовые и государственные испытания в море, что подтвердило ее готовность к сдаче флоту и подъему флага.

    Источник в судостроительной отрасли подтвердил, что «Архангельск» будет введен в строй буквально под Новый год. Подлодка была выведена из эллинга северодвинского «Севмаша» 29 ноября 2023 года для достройки на плаву.

    В настоящее время на предприятии «Севмаш» ведется строительство еще четырех подлодок проекта 885М: «Пермь», «Ульяновск», «Владивосток» и «Воронеж». Эти подлодки также должны усилить Военно-морской флот России в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, судостроительное предприятие «Севмаш» сообщило о проведении испытаний атомной подводной лодки (АПЛ) «Архангельск» с опережением графика, а передача этой АПЛ Военно-Морскому Флоту России запланирована на 2025 год.

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    22 декабря 2024, 07:54 • Новости дня
    ПВО сбили восемь украинских БПЛА и ракету в Ростовской области

    Восемь дронов и ракета сбиты в Ростовской области, пострадавших нет

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы ПВО России ночью отразили комбинированную атаку, сбив восемь украинских дронов и ракету в различных районах Ростовской области, жертв нет.

    Как сообщает ТАСС, силы противовоздушной обороны России сбили ракету и восемь беспилотных летательных аппаратов над Ростовской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Согласно его заявлению, «этой ночью силы и средства ПВО отражали в Ростовской области комбинированную воздушную атаку врага. Всего было сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы восемь БПЛА в Азовском районе, возле Таганрога и Новочеркасска, а также ракета возле Миллерово».

    По предварительным данным, пострадавших нет. Информация о возможных разрушениях на земле в настоящее время уточняется. Это не первая атака подобного рода в регионе, однако профессионализм российских военных позволяет минимизировать риски для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Орловской области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на объекте топливной инфраструктуры в поселке Стальной Конь. Российские силы ПВО сбили украинскую ракету вечером над Курской областью, как сообщил региональный оперштаб. В течение получаса силы ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Крымом, задействовав дежурные средства обороны.

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    22 декабря 2024, 23:33 • Новости дня
    Белоруссия и Россия открыли 10 новых авианаправлений

    Белоруссия и Россия запустили авиарейсы по 10 новым направлениям с 2023 года

    Tекст: Денис Тельманов

    Белоруссия и Россия к 2024 году расширили авиасообщение, добавив 10 новых маршрутов, включая рейсы из Гомеля в Москву и Санкт-Петербург, а также из Бреста в Москву.

    Как сообщает ТАСС, Белоруссия и Россия в 2023–2024 годах запустили авиасообщение по десяти новым направлениям. Об этом рассказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии Игорь Голуб. Новые рейсы соединяют Белоруссию с такими городами России, как Ульяновск, Архангельск, Минеральные Воды, Самара, Челябинск и Махачкала.

    По словам Голуба, значительное внимание уделяется развитию областных аэропортов. В октябре прошлого года было открыто регулярное авиасообщение между аэропортом Гомеля и Москвой, а весной этого года Гомель соединили с Петербургом. Также Брест связан с Москвой. В планах на следующий год – запуск авиарейсов из Бреста в Петербург.

    Голуб подчеркнул, что вопрос открытия новых прямых авиасообщений активно обсуждается во время визитов губернаторов российских регионов в Белоруссию. Новые направления способствуют укреплению экономических и культурных связей между странами, расширяя возможности для путешествий и деловых контактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Кувейт рассмотрят упрощение визового режима и расширение количества прямых авиарейсов между Эль-Кувейтом и российскими городами. Россия и Вьетнам планируют увеличить количество прямых авиарейсов между странами по итогам визита Владимира Путина в Ханой. Россия и КНДР провели переговоры о запуске прямых авиарейсов между странами, сообщил глава Минприроды России Александр Козлов.

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    22 декабря 2024, 22:32 • Новости дня
    Аэропорт Дамаска будет работать по спецразрешениям до 2025 года

    Аэропорт Дамаска будет функционировать только по спецразрешениям до января 2025

    Tекст: Денис Тельманов

    Международный аэропорт Дамаска будет принимать и отправлять самолеты только по специальным разрешениям от государственных органов гражданской авиации до 1 января 2025 года.

    Международный аэропорт Дамаска продолжит работу по приему и отправке самолетов только по специальным разрешениям. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на последнюю информацию из NOTAM, распространенную диспетчерами аэропорта. Эти ограничения будут действовать до 1 января 2025 года. Все рейсы в и из аэропорта Дамаска отменены, за исключением тех, которые выполняются по специальным разрешениям до 19:00 по всемирному времени (22:00 мск) 1 января 2025 года, как уточняется в сообщении. Ранее планировалось, что аэропорт может возобновить работу в обычном режиме вечером 24 декабря.

    Аэропорты Сирии прекратили работу 8 декабря после смены власти в стране. В это же время было закрыто воздушное пространство над Сирией для транзита самолетов. Однако 14 декабря воздушное пространство вновь открыли, и оно стало доступным для самолетов ливанской авиакомпании «МЕА».

    18 декабря, впервые за 11 дней, «Сирийские авиалинии» возобновили полеты, совершив рейс на самолете А320-212 из Дамаска в Алеппо и обратно. Полет прошел без происшествий, свидетельствуя о постепенном восстановлении авиасообщения в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прибыл в Дамаск со ссылкой на турецкий дипломатический источник. Аэропорт в Алеппо вновь начал обычную работу после отмены ограничений на внутренние рейсы, действовавшие с 8 декабря. Сирийские вооруженные группировки объединят в одну структуру под руководством министерства обороны, как заявил глава новых властей в Дамаске Ахмед аш-Шараа.

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    23 декабря 2024, 03:56 • Новости дня
    Бразильские наемники создали боевую группу на стороне Украины

    Группа бразильских наемников Expeditionaries присоединилась к украинским силам

    Tекст: Денис Тельманов

    Наемники из Бразилии сформировали группу Expeditionaries для участия в боевых действиях на стороне Киева, среди них бывшие военные и полицейские. Стало известно, что они делятся подробностями своей подготовки через соцсети.

    Бразильские наемники, воюющие на стороне Киева, создали боевую группу под названием Expeditionaries, сообщает РИА «Новости». Среди участников группы есть бывшие военные и полицейские. Один из них поделился в соцсетях, что раньше использовал автомат Калашникова, а теперь предпочитает пулемет FN Minimi Mk2.

    Другой член группы выразил сомнения в боеготовности армии Бразилии и рассказал о своем опыте службы во французском иностранном легионе. Он также опубликовал фотографии, сделанные во время подготовки во Франции, и отметил, что именно с этим подразделением отправился на Украину.

    Группа Expeditionaries сотрудничает с 2-м отрядом спецподразделения «КОРД» ГУР Украины и публикует фотографии с символикой батальона «Омега». Наемники из разных стран, включая Италию, США и Британию, создали аккаунт в соцсетях для демонстрации своих тренировок в США.

    Минобороны РФ неоднократно указывало на использование иностранных наемников киевским режимом, заявляя, что российские военные будут продолжать их уничтожать. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова и министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивали роль Запада в эскалации конфликта на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Лукаша Рибейру ди Жезуса из Бразилии, подозреваемого в наемничестве и убийстве двух российских военнослужащих в Курской области. Польские наемники были уничтожены во время зачистки Курахово от ВСУ, которая проводилась российскими войсками в Донецкой Народной Республике. Российские следователи обвинили гражданку Дании Аннабель Йоргенсен в участии в нападении на Курскую область совместно с ВСУ и возбудили против нее уголовное дело о наемничестве и теракте.

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    23 декабря 2024, 01:43 • Новости дня
    Маск раскритиковал расходы США на оборону Европы

    Илон Маск выразил недовольство затратами США на оборону Европы в условиях роста долга

    Tекст: Денис Тельманов

    Илон Маск выразил возмущение по поводу значительных расходов США на оборону Европы в условиях роста государственного долга, заявив о несправедливости таких трат для американских налогоплательщиков.

    Американский предприниматель Илон Маск выразил недовольство высокими расходами США на оборону Европы в условиях дефицита бюджета и роста государственного долга. Об этом сообщает РИА «Новости». Маск, комментируя публикацию в соцсети Х, задался вопросом: «Почему американские налогоплательщики покрывают четверть европейских расходов на оборону? Это бессмысленно, особенно когда у нас огромный дефицит бюджета и неприемлемый рост долга».

    Ранее газета Financial Times отмечала, что новая администрация избранного президента США Дональда Трампа намерена требовать от членов НАТО увеличения оборонных расходов до 5% ВВП. В 2023 году на саммите НАТО в Вильнюсе страны альянса договорились тратить минимум 2% ВВП на оборону. На данный момент только 23 из 32 государств-членов альянса выполняют это обязательство.

    Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО. Он подчеркивал, что США могут выйти из организации, если европейские партнеры не увеличат свою финансовую ответственность за безопасность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Илон Маск заявил, что Германия и Европа из-за «сверхнизкой рождаемости» оказались под угрозой полного исчезновения. Россия готовится к возможному военному конфликту с Североатлантическим альянсом в Европе в ближайшие десять лет, о чем сообщил глава Минобороны Андрей Белоусов. Киев углубил конфликт с будущим президентом США Дональдом Трампом, надеясь на поддержку Германии после смены канцлера на главу ХДС Фридриха Мерца, который хочет проводить в отношении России «жесткую линию».

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    23 декабря 2024, 00:14 • Новости дня
    Губернатор Богомаз сообщил о гибели женщины при атаке ВСУ на Брянскую область

    Мирная жительница погибла при атаке ВСУ на Кирилловку в Брянской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате обстрела села Кирилловка в Брянской области погибла мирная жительница, еще один человек получил ранения при атаке на поселок Красный Бор.

    Вооруженные силы Украины провели атаку на село Кирилловка в Климовском районе Брянской области, сообщает ТАСС. Губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале подтвердил, что в результате обстрела погибла мирная жительница. «Украинские террористы атаковали село Кирилловка в Климовском районе. К сожалению, в результате террористической атаки погибла жительница села. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшей», – написал Богомаз.

    Семье погибшей губернатор пообещал оказать материальную помощь. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Кроме того, ВСУ также атаковали поселок Красный Бор в Климовском районе, где один из жителей получил минно-взрывные ранения грудной клетки и лица. Пострадавший был доставлен в районную больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Губернатор выразил пожелание скорейшего выздоровления пострадавшему.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Украины обстреляли населенные пункты Брянской области минометами и дронами, в результате чего были повреждены девять домов и тринадцать хозяйственных построек, но пострадавших нет. Российские системы ПВО уничтожили беспилотник над Брянской областью, при этом также обошлось без пострадавших. За ночь российские ПВО сбили 42 украинских дрона, из которых 20 были сбиты над Орловской областью, а остальные над Ростовской, Брянской, Курской областями и Краснодарским краем.

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    23 декабря 2024, 00:56 • Новости дня
    Украинские войска шесть раз обстреляли ДНР за сутки

    ВСУ шесть раз за сутки атаковали населенные пункты ДНР, поврежден жилой дом

    Tекст: Денис Тельманов

    За сутки украинские войска шесть раз обстреляли населенные пункты ДНР, причинив ущерб жилому дому и автомобилю, без пострадавших.

    Украинские силы шесть раз за прошедшие сутки атаковали населенные пункты на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военное следственное управление СК России по региону. В результате обстрелов повреждено одно жилое домостроение и один автомобиль.

    В ведомстве уточнили, что зафиксировано шесть фактов вооруженных атак со стороны вооруженных формирований Украины. Всего противник выпустил двадцать различных боеприпасов на горловском направлении.

    По словам представителей следственного управления, информации о погибших и раненых не поступало. Обстрелы вызвали разрушения, однако удалось избежать жертв среди мирного населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска завершили операцию по зачистке населенного пункта Анновка в Донецкой Народной Республике, освобожденного 17 декабря. В результате действий подразделений Южной группировки освобожден населенный пункт Островский в Донецкой Народной Республике. Обстрел Горловки кассетными боеприпасами со стороны вооруженных сил Украины в день прямой линии президента России Владимира Путина носит провокационный характер, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

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    23 декабря 2024, 03:17 • Новости дня
    Концерн «Каналшников» сообщил о создании нового дрона «Куб-10Э»

    «Калашников» создал дрон «Куб-10Э» с увеличенной дальностью и мощностью

    Tекст: Денис Тельманов

    Концерн «Калашников» создал новый дрон-камикадзе «Куб-10Э», который отличается повышенной дальностью и боевым могуществом по сравнению с предыдущими моделями.

    Как передает ТАСС, генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о разработке нового дрона-камикадзе «Куб-10Э». Он подчеркнул, что этот ударный беспилотник предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники, командных пунктов, а также объектов противовоздушной и противоракетной обороны.

    «Мы разработали несколько новых изделий в линейке «Кубов». На один из них уже готовы разрешительные документы, поэтому я могу вкратце рассказать о нашем новом изделии. Это ударный беспилотник «Куб-10Э». Он предназначен для поражения вражеской небронированной военной техники и бронетранспортеров, командных пунктов, объектов противовоздушной и противоракетной обороны, радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы, объектов тылового обеспечения», – заявил Лушников.

    Сообщается, что новый дрон запускается с катапульты, а его крейсерская скорость достигает 100 км/ч. Дальность полета и боевое могущество «Куб-10Э» существенно превышают показатели предшествующих моделей линейки. Диапазон высот во время полета составляет от 100 до 2 500 метров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотные системы активно применяются на СВО для разведки, ударов и транспортировки. Российская армия создаст новый род войск – войска беспилотных систем, чтобы усилить роль дронов в разведывательных и ударных операциях. Холдинг «Высокоточные комплексы» разработал модификацию дрона «Депеша» с управлением по оптоволокну, что делает его защищенным от радиоэлектронной борьбы и позволяет доставлять грузы в труднодоступные места.

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    23 декабря 2024, 04:10 • Новости дня
    Завершено расследование теракта на ж/д путях под Рязанью

    Расследование против Руслана Сидики завершено, обвинение почти не изменилось

    Tекст: Денис Тельманов

    Следователи завершили расследование дела против Руслана Сидики, обвиняемого в теракте на ж/д путях и атаке на аэродром Дягилево под Рязанью.

    Следствие завершило расследование уголовного дела против Руслана Сидики, гражданина России и Италии, обвиняемого в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожных путей под Рязанью, сообщает ТАСС. По данным агентства, обвинение в окончательной редакции почти не изменилось, а сам Сидики частично признал вину.

    По данным правоохранительных органов, материалы дела содержат около 40 томов. Фигурант частично признал вину в совершении атак, но отверг обвинения в прохождении обучения терроризму. Сидики отметил, что он обладал необходимыми навыками задолго до ареста благодаря интересу к электронике и коптерам, и утверждал, что способен самостоятельно изготовить взрывное устройство.

    Адвокат Сидики подтвердил завершение расследования, но отказался от комментариев. Следствие предъявило обвинение в окончательной редакции, и в ближайшее время Сидики начнет ознакомление с материалами дела вместе со своим защитником.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд признал законным продление срока ареста Руслану Сидики, обвиняемому в подрыве железной дороги под Рязанью по заданию украинских спецслужб. Руслан Сидики отрицает, что собирался уйти на СВО, как сообщил его адвокат Игорь Поповский. Газета также сообщала, что россиянин Александр Димитренко был приговорен к 22,5 года колонии за попытку подрыва железнодорожных путей в Воронежской области по заданию ГУР МОУ.

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