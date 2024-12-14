  • Новость часаВСУ за сутки потеряли в Курской области более 200 военных
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    Новый премьер Франции рискует повторить крах предшественника
    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    Турция захотела выйти из санкционного списка по Газпромбанку
    Зурабишвили демонстративно прошла мимо митингующих у парламента в Тбилиси
    Перекрыто движение на трассе М-4 «Дон» в сторону Москвы
    В Германии заявили, что речи Бербок вызывали смех даже у сторонников кабмина
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как остаться своим среди своих

    Немногие из нас захотят жить в обществе, где резкое эмоциональное слово, даже недопустимое с точки зрения общественного консенсуса, будет иметь необратимым следствием запрет на профессию. Русская пословица гласит: «Повинную голову меч не сечёт».

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков «Северные потоки» – козырная карта в большой геополитической игре

    Игра вокруг неработающих «Северных потоков» содержит целый ряд занимательных сюжетов. Германская линия остается самой неопределенной, но и самой интересной одновременно. Если следствие докажет вину политического и военного руководства Украины, последствия могут быть весьма серьезными.

    7 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Падение Асада создаст Израилю проблемы, а не возможности

    Не получится ли так, что вместо «Хезболлы» и Асада Израиль получит куда более серьезных противников в лице новых руководителей Сирии или даже Иордании, а в Ливане появятся организации, куда более опасные для Израиля, только суннитского толка?

    3 комментария
    14 декабря 2024, 12:59 • Новости дня

    США начали переводить морпехов с Окинавы на Гуам

    США начали переброску более 4 тыс. морпехов с Окинавы на Гуам

    Tекст: Мария Иванова

    Командование Вооруженных сил США в Японии сообщило о начале перевода американских морских пехотинцев с Окинавы на Гуам.

    Командование Вооруженных сил США объявило о начале перевода части американской морской пехоты с южного японского острова Окинава на принадлежащий Вашингтону тихоокеанский остров Гуам, передает ТАСС.

    Туда уже отправились первые 100 морпехов. Всего же на Гуам предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

    На Окинаве на данный момент размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования. План их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но его выполнение постоянно откладывалось.

    Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году. Рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

    Отсметим, что сейчас на Окинаве сконцентрирована большая часть американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения и постоянно приводит к инцидентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Окинаве у базы ВВС США прошла акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими.

    Ранее у японского острова Якусима погиб один член экипажа американского конвертоплана Osprey.

    13 декабря 2024, 21:56 • Новости дня
    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России

    FSNN: Асад приказывал охранять российские базы от исламистов

    Стало известно о последнем приказе Асада относительно военных баз России
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Башар Асад перед тем, как покинуть Сирию, отдал приказ военным защищать российские базы от исламистских боевиков, сообщают сирийские СМИ.

    Отмечается, что базу в Хмеймиме должны были защищать несколько офицеров, в их числе – генерал Сухель аль-Хасан, бывший командующий элитной 25-й дивизией Сирийской арабской армии, известной как «Силы тигра», передает «Лента.ру» со ссылкой на Free Syria News Network (FSNN).

    Ранее СМИ сообщали, что в Сирии на российскую авиабазу Хмеймим якобы приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76. Источник сообщал, что российская сторона проводит переговоры с новым сирийским руководством, чтобы сохранить две свои военные базы на территории этого государства.

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    13 декабря 2024, 19:08 • Новости дня
    СМИ: Турция помогла в побеге Асада из Дамаска в Москву

    Reuters: Турция, Катар и Россия содействовали побегу Асада в Москву после падения Дамаска

    СМИ: Турция помогла в побеге Асада из Дамаска в Москву
    @ AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Турция помогла сирийскому президенту Башару Асаду скрыться в России, когда повстанцы захватили Дамаск, завершив его 24-летнее правление.

    Как сообщает Reuters, Турция сыграла ключевую роль в тайной эвакуации сирийского президента Башара аль-Асада в Россию. Это произошло после того, как в результате стремительной атаки повстанцев на Дамаск его режим пал. В этом процессе Турция сотрудничала с Катаром и Россией, используя каналы неофициальной дипломатии с группировкой Хайат Тахрир аш-Шам (ХТС, запрещена в России) для обеспечения безопасности Асада и его семьи.

    Несмотря на официальное отрицание связей с ХТС, Турция приняла участие в переговорах о безопасном пролете самолета Асада в Москву. Важную роль в этом сыграл глава МИД России Сергей Лавров, который договорился с соседними странами о безопасном транзите. Хотя Анкара не подтвердила своего участия, источники описывают ее действия как критически важные для предотвращения дальнейшей эскалации.

    Побег Асада ознаменовал конец 24-летнего правления и 50-летней династии его семьи в Сирии. Его жена Асма и дети уже находились в Москве до его отъезда. Видеозаписи, опубликованные повстанцами, показывают оставленные вещи и недоеденные блюда в президентском дворце, свидетельствуя о его экстренном отъезде.

    Турецкие власти сохраняют молчание относительно своего участия. Представитель правительства заявил, что запросов на использование турецкого воздушного пространства не поступало, и отказался комментировать возможные переговоры с ХТС. Катарское правительство и ХТС также не прокомментировали свое участие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, после краха режима Асада Сирия подверглась влиянию нескольких стран, среди которых Турция должна учитывать позиции всех заинтересованных сторон при реализации своих сирийских планов; Анкара заявила о намерении принять меры против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) и курдских организаций, которые она также считает террористическими; Турция назначила Бурхана Кероглу временным поверенным в делах посольства в Дамаске, что стало шагом к восстановлению дипломатических отношений с Сирией, разорванных в 2012 году.

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    13 декабря 2024, 19:21 • Видео
    Трамп против Украины

    Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

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    13 декабря 2024, 19:17 • Новости дня
    FSNN: Несколько Ил-76 приземлились на авиабазе Хмеймим в Сирии

    FSNN: Транспортные Ил-76 приземлились на российской авиабазе Хмеймим в Сирии

    Tекст: Вера Басилая

    В Сирии на российскую авиабазу Хмеймим приземлились несколько транспортных самолетов Ил-76, сообщает Free Syria News Network (FSNN).

    Несколько военно-транспортных самолетов Ил-76 совершили посадку на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, передает «Лента.ру» ссылкой на Free Syria News Network (FSNN). Грузовые самолеты приземлились в аэропорту, расположенном в провинции Латакия.

    По данным FSNN, их собственные корреспонденты зафиксировали прибытие самолетов.

    Ранее замглавы МИД Михаил России Богданов заявил, что Москва рассчитывает сохранить военные базы в Сирии для борьбы с терроризмом.

    Богданов также сообщил, что Россия установила контакты с политическим комитетом вооруженной сирийской оппозиции для обсуждения безопасности российских граждан и дипломатической миссии в Сирии.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия выполнила свою миссию в Сирии, помогая стабилизировать ситуацию и бороться с террористами после 2015 года.

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    13 декабря 2024, 18:36 • Новости дня
    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»

    Появилось видео угона у ВСУ российскими бойцами БТР Senator

    Бойцы ВС России угнали у ВСУ «сенатора штата Иллинойс»
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военнослужащие смогли добыть у украинских боевиков бронетранспортер канадского производства Senator, видеозапись с угоном машины опубликовал военный корреспондент Александр Коц.

    В ролике, опубликованном в Telegram-канале военкора, запечатлены российские бойцы, которые с радостными возгласами везут на тросу канадский БТР Senator.

    Военнослужащие в ролике пояснили, что действовали в составе «джаз-банды», в числе которой есть бойцы с позывными Камыш, Татарин и Пал Михалыч. Сами бойцы прозвали канадский БТР «чертухайкой».

    Автор, комментирующий ролик, отметил, что угнанный автомобиль – это БТР Senator, он пошутил, что это мог бы быть «сенатор штата Иллинойс». Когда именно был захвачен трофей, на каком направлении и каким подразделением, Коц не уточнил.

    В ОНФ ранее сообщали, что стоимость одного канадского броневика Senator составляет около 450 тыс. долларов (около 46,8 млн рублей). Один такой БТР уничтожили российским FPV-дроном «Скворец» в Херсонской области в конце октября.

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    14 декабря 2024, 06:05 • Новости дня
    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны

    ВСУ применили под Волчанском дроны, не подверженные воздействию РЭБ

    ВСУ применили не подверженные воздействию РЭБ дроны
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Подразделения ВСУ, дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные под Волчанском в Харьковской области, начали применять беспилотные летательные аппараты, не подверженные средствам радиоэлектронной борьбы. На этом участке фронта идут позиционные бои, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Волчанск, здесь ситуация складывается таким образом, что, к сожалению, у противника очень мощная группировка беспилотных летательных аппаратов. <…> На этом направлении уже отмечены беспилотные летательные аппараты, которые не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. И, по сути, их нужно только физически устранять, сбивая в воздушном пространстве», – сказал он.

    Марочко добавил, что за минувшие сутки российские бойцы заняли в Волчанске «несколько домов», при этом подразделения ВСУ оказывают «довольно-таки серьезное, ожесточенное сопротивление», пытаясь сдержать продвижение российских войск.

    «Я бы сказал, что действия на этом участке больше походят сейчас на позиционные бои, нежели, скажем, на другие виды действия со стороны противоборствующих сторон», – подчеркнул он.

    Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали группу наемников из Колумбии в населенном пункте Грековка в ЛНР.

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    13 декабря 2024, 18:20 • Новости дня
    «Автоваз» прекратил выпуск самой внедорожной версии «Нивы»
    «Автоваз» прекратил выпуск самой внедорожной версии «Нивы»
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    АвтоВАЗ снял с производства самую внедорожную версию Lada Niva Travel в комплектации Comfort Off-Road, имевшей дополнительное оснащение для труднопроходимых мест.

    Версия Comfort Off-Road считалась самой подходящей для бездорожья благодаря дополнительному оснащению, включающему шноркель, грязевые покрышки и черную отделку потолка, пишет «Авто.ру».

    В ноябре стоимость Lada Niva Travel Comfort Off-Road составляла 1,44 млн рублей, что было на 33 тыс. рублей дороже обычной версии Comfort.

    На данный момент в линейке остались только пять комплектаций, каждая из которых отличается новым рулем и наличием подушек безопасности.

    В конце ноября «Автоваз» запустил розничную продажу бизнес-седанов Lada Aura в Москве и Петербурге, стартовая цена на модели начинается от 2,6 млн рублей.

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    13 декабря 2024, 22:33 • Новости дня
    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии

    Каладзе извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии в 2018 году

    Мэр Тбилиси извинился за выдвижение Зурабишвили на пост президента Грузии
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Глава правящей партии Грузии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе принес извинения за выдвижение Саломе Зурабишвили на выборах президента в 2018 году.

    «Хочу в первую очередь извиниться перед нашим населением. Я никогда об этом не говорил, но сейчас позволяю себе извиниться перед населением за то, что именно усилиями «Грузинской мечты» оказалась там, где находится сейчас эта женщина (Зурабишвили – прим.), которая с ненавистью и желчью служила не Грузии, а иностранным силам», – приводит ТАСС слова Каладзе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока. До этого сообщалось, что вопрос выселения президента Грузии из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря.

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    13 декабря 2024, 14:08 • Новости дня
    Китай призвал США не смешить окружающих проверками чеснока
    Китай призвал США не смешить окружающих проверками чеснока
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министерство иностранных дел Китая предупредило, что использование США торговли в качестве инструмента давления может нарушить глобальные производственно-поставочные цепочки и в конечном итоге навредить самим Штатам, на фоне призывов провести проверку китайского чеснока.

    Китай выразил обеспокоенность в связи с действиями США, направленными на усиление контроля импортируемого чеснока из Китая, и заявил, что такая политика может навредить самим США, передает ТАСС.

    Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что превращение торгово-экономических вопросов в оружие несет угрозу для стабильности глобальных производственно-поставочных цепочек.

    Мао Нин отметила, что обобщение концепции национальной безопасности и использование этого как оправдания для торговых санкций лишь увеличит риски для глобальных цепочек поставок. Она призвала американских политиков в их высказываниях «руководствоваться большим смыслом и рациональностью, чтобы не смешить окружающих».

    Это заявление последовало за инициативой сенатора Рика Скотта, который обратился к министру торговли США Джине Раймондо с просьбой расследовать возможные угрозы национальной безопасности, связанные с импортом китайского чеснока.

    Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул отсутствие победителей в торговых войнах и выразил надежду на стабилизацию отношений с США с помощью диалога и сотрудничества.

    Между тем советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что страна должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики.

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    13 декабря 2024, 19:45 • Новости дня
    Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась покидать резиденцию после срока

    Зурабишвили решила не покидать президентский дворец после окончания срока
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не покинет Президентский дворец после завершения срока полномочий и планирует остаться в резиденции, несмотря на истечение мандата в конце декабря.

    Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая с телеобращением, заявила, что не собирается покидать Президентский дворец после истечения срока ее полномочий 29 декабря, сообщает ТАСС. В своем заявлении она подчеркнула: «Я никуда не ухожу. Никого оставлять не собираюсь. Меня всегда спрашивают об этом. Я тут и останусь». Это заявление прозвучало на фоне предположений и вопросов о дальнейших планах Зурабишвили после завершения ее президентского срока.

    Ранее политические аналитики высказывали предположения о возможных сценариях развития событий в Грузии после окончания срока Саломе Зурабишвили. Однако ее недавнее заявление, по всей видимости, опровергает слухи о том, что президент может уйти в отставку или переехать в другую резиденцию. Стоит отметить, что Зурабишвили в последние годы активно участвовала в политической жизни страны, проводя встречи с лидерами других государств и международными организациями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вопрос выселения президента Грузии Саломе Зурабишвили из ее дворца, который она отказывается покидать по истечении полномочий, стал актуальным в преддверии выборов нового президента 14 декабря; группа депутатов Европарламента во главе с постоянным докладчиком по Грузии литовкой Расой Юкнявичене способствует нестабильности в стране, заявила министр иностранных дел Мака Бочоришвили; США вводят визовые ограничения в отношении грузинских чиновников, законодателей и правоохранителей, санкции распространяются на примерно 20 человек, сообщил Госдеп.

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    13 декабря 2024, 22:10 • Новости дня
    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию из-за задержек с оплатой

    Россия приостановила поставки пшеницы в Сирию
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Поставки российской пшеницы в Сирию приостановлены в связи с задержками платежей и неопределенностью в отношении будущего сирийского правительства.

    Как сообщило Reuters, два судна с российской пшеницей не достигли сирийских портов.

    Известно, что Россия в обход западных санкций поставляла пшеницу правительству Башара Асада. Сложные финансовые и логистические схемы позволяли осуществлять поставки, несмотря на ограничения.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, крупные сирийские города, такие как Дейр-эз-Зор, Дамаск и Хама, испытывают значительную нехватку продовольствия, а в Идлибе и Алеппо цена на хлеб увеличилась на 900%.

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    13 декабря 2024, 18:12 • Новости дня
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    СМИ: Су-57 доказали свою малозаметность в зонах высокой концентрации ПВО на Украине
    @ Нина Падалко/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские истребители пятого поколения Су-57 задействованы на Украине в районах с высокой концентрацией ПВО благодаря своим малозаметным свойствам.

    Журнал о военных технологиях Military Watch Magazine сообщает, что истребители Су-57 активно применяются в зонах с высоким уровнем противовоздушной обороны на Украине. Это обусловлено их эффективной малозаметностью, что позволяет обеспечить высокую степень уверенности в воздушных операциях.

    Издание отмечает: «Военно-воздушные силы России продемонстрировали высокую степень уверенности в малозаметности Су-57 и перебросили истребители для ведения интенсивных боевых операций на территории Украины в районах, где концентрация средств ПВО особенно высока».

    Су-57, являясь многоцелевым истребителем пятого поколения, был введен в серийное производство в 2019 году на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе. Он способен уничтожать различные виды воздушных целей, поражать наземные и надводные объекты, а также осуществлять мониторинг на больших расстояниях. Примененные в истребителе технологии «стелс» существенно снижают его радиолокационную заметность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский истребитель Су-57 доказал свою эффективность в зоне спецоперации благодаря высоким боевым качествам и сниженной радиолокационной заметности. Также сообщалось, что Ростех передал армии России новые партии истребителей Су-57 и Су-35С, которые прошли заводские испытания и совершили перелет на аэродром базирования. Генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что Су-57 показал высокий уровень эффективности в условиях противодействия западным системам ПВО, включая комплексы Patriot.

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    13 декабря 2024, 21:02 • Новости дня
    Макрон выступил с обращением к грузинам

    Макрон обратился к грузинским политическим силам с призывом к диалогу

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Франции Эммануэль Макрон в своем видеообращении призвал политические силы Грузии к диалогу, подчеркнув важность европейских устремлений страны.

    Макрон призвал политические партии к началу конструктивного диалога для решения текущих политических трудностей, передает ТАСС.

    «Я хочу верить, что есть путь, соответствующий европейским устремлениям страны, путь, открытый для вежливого диалога всех политических сил и организаций гражданского общества. За этот диалог несут ответственность все грузины», – сказал он.

    Ранее на этой неделе почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по ситуации в Грузии.

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    14 декабря 2024, 11:21 • Новости дня
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    ЦИК Грузии: Выборы президента страны состоялись
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, сообщила пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

    Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек, передает ТАСС.

    К 10.30 мск в процессе голосования приняли участие 170 членов коллегии выборщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Грузии Саломе Зурабишвили прошла пешком мимо здания парламента в Тбилиси, где проходят выборы президента страны, на фоне акций протеста. Зурабишвили ранее заявила, что не покинет президентский дворец после завершения срока полномочий. В субботу в Тбилиси у здания парламента собрались первые группы протестующих.

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    14 декабря 2024, 08:47 • Новости дня
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    Российский снайпер неделю пролежал в снегу ради выполнения боевой задачи
    @ Александр Гальперин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский снайпер с позывным «Миха» получил обморожение ног, проведя неделю в снегу на краснолиманском участке фронта, рассказал врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».

    Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта, передает РИА «Новости».

    В результате военнослужащий получил обморожение ног, но задачу выполнил. После этого он попал в госпиталь.

    Как рассказал командир танкового батальона Александр Сопин, теперь боец служит во взводе связи. Он отметил, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, но решил продолжить службу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский снайпер в ноябре одним выстрелом уничтожил троих украинских военных. До этого сообщалось, что российские военные взяли в плен спящего снайпера ВСУ в Курской области.

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    14 декабря 2024, 09:50 • Новости дня
    В Германии заявили, что речи Бербок вызывали смех даже у сторонников кабмина

    Эксперты: Бербок после ухода с поста больше не сыграет важной роли в политике

    В Германии заявили, что речи Бербок вызывали смех даже у сторонников кабмина
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер считает, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок больше не сыграет важной роли в политике.

    По его словам, глава МИД ФРГ больше не сыграет важной роли в политике после ухода с поста, так как своими нелепыми заявлениями вызывала смех даже среди политических сторонников нынешнего правительства, передает РИА «Новости».

    После ухода с нынешнего поста в связи с выборами и созданием нового кабмина она больше не будет играть важной роли, предположил эксперт.

    По его словам, шутить про Бербок всегда хорошо, но сама министр против этого – ей хочется быть воспринятой всерьез.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Бербок допустила возможность отправки германских миротворцев на Украину после достижения перемирия. Канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что отправка немецких военных на Украину исключена. Немецкий политолог Александр Рар объяснил скандал вокруг заявлений Бербок.

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    Владимир Зеленский поссорился не только с будущими властями США, но и с нынешними. Разногласия по вопросу снижения возраста мобилизации стали причиной конфликта Киева с Вашингтоном, и власти США впервые признали, что действительно хотят отправить украинскую молодежь на фронт. Так начинает сбываться прогноз президента России Владимира Путина. Подробности

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    Россия разбивает энергосистему Украины на острова

    В ответ на удар противника по Таганрогу с помощью ATACMS Россия осуществила атаку по территории Украины. Поражены объекты энергетической инфраструктуры, авиабаза, а также промышленные мощности по производству вооружений. Владимир Зеленский назвал этот обстрел одним из самых масштабных за весь период конфликта. К каким последствиям он привел на практике? Подробности

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    Новый премьер Франции рискует повторить крах предшественника

    Правительство Франции возглавил уже четвертый за последний год премьер-министр – на этот раз центрист Франсуа Байру. За что этот политик в свое время находился под следствием, почему французский президент Эммануэль Макрон выбрал именно эту кандидатуру, и почему перед Байру сегодня стоят практически невыполнимые задачи? Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Трамп против Украины

      Журнал Time назвал избранного президента США Дональда Трампа «человеком года» и опубликовал интервью, в котором «человек года» рассуждает в основном о России и Украине. Слухи о том, что Владимира Зеленского Трамп презирает, и серьезно настроен «заморозить» военный конфликт, получили очередное подтверждение.

    • Байден требует от Украины молодой крови

      Как утверждают британские и американские СМИ, отношения президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского прошли «точку невозврата». Вашингтон требует от Киева снизить возраст призыва на фронт с 25 до 18 лет. Но Зеленский боится этого шага по двум причинам.

    • Войну в Сирии продолжил Израиль

      Израильская авиация осуществила беспрецедентную для себя операцию по уничтожению военного потенциала Сирии. Параллельно ЦАХАЛ расширяет зону контроля за Голанскими высотами, стремясь стать вторым основным выгодополучателем от свержения Башара Асада (после Турции). Иран предпочитает не вмешиваться. А почему?

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    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

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    • Весь Запад подталкивает Зеленского к переговорам

      От ведущих западных политиков и СМИ идут многочисленные сигналы о том, что Украина должна и даже якобы готова вести мирные переговоры с Россией. Однако на самом деле глава киевского режима Владимир Зеленский всячески упирается и отказывается делать что-либо, что могло бы приблизить для Украины мир.

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

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