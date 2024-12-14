США начали переводить морпехов с Окинавы на Гуам

США начали переброску более 4 тыс. морпехов с Окинавы на Гуам

Tекст: Мария Иванова

Командование Вооруженных сил США объявило о начале перевода части американской морской пехоты с южного японского острова Окинава на принадлежащий Вашингтону тихоокеанский остров Гуам, передает ТАСС.

Туда уже отправились первые 100 морпехов. Всего же на Гуам предполагается переместить более 4 тыс. военнослужащих.

На Окинаве на данный момент размещены примерно 19 тыс. морпехов, объединенных в дивизию быстрого реагирования. План их частичного перевода на Гуам был согласован еще в 2012 году, но его выполнение постоянно откладывалось.

Для размещения морпехов на американском острове будет построена специальная база, в том числе за счет японского финансирования, ее сооружение полностью завершится ориентировочно к 2026 году. Рядом построят дополнительные дороги и объекты инфраструктуры.

Отсметим, что сейчас на Окинаве сконцентрирована большая часть американских военных объектов в Японии, что вызывает недовольство местного населения и постоянно приводит к инцидентам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Окинаве у базы ВВС США прошла акция протеста против серии инцидентов сексуального насилия, совершенных американскими военнослужащими.

Ранее у японского острова Якусима погиб один член экипажа американского конвертоплана Osprey.