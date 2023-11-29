При крушении конвертоплана Osprey ВС США в Японии погиб один член экипажа

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сообщению агентства, всего на борту конвертоплана, по предварительным данным, находилось восемь человек, передает ТАСС.

Вместе с тем канал NHK сообщил, что рыбаки, занимавшиеся промыслом в районе аварии, обнаружили трех человек, входит ли в их число погибший, неизвестно.

Между тем губернатор японской префектуры Окинава, где сосредоточена большая часть американских военных объектов в Японии, Дэнни Тамаки потребовал приостановить все полеты американских конвертопланов Osprey в стране до установления причин крушения такого аппарата у острова Якусима (префектура Кагосима).

Как отмечается, соответствующее требование планируется довести до американских военных через японское правительство. Между тем генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно в ответ на вопрос о том, планируется ли потребовать от США приостановить полеты Osprey, как это было сделано в 2016 году после инцидента с экстренной посадкой такого аппарата, ответил, что в настоящее время власти устанавливают детали происшествия.

Американский конвертоплан Osprey CV-22 разбился в среду примерно в 1 км от побережья острова Якусима. По предварительным данным, он приписан к американской базе Екота и совершал перелет с базы Ивакуни (префектура Ямагути) на базу Кадена (префектура Окинава). Очевидцы сообщили, что видели пламя, вырывавшееся из одного из его двигателей.