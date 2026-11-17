N1: В Белграде десять детей пострадали при падении с эскалатора в ТЦ

Tекст: Валерия Городецкая

В результате инцидента семеро детей получили тяжелые травмы, еще трое отделались легкими повреждениями, пишет N1. В службе скорой помощи подтвердили, что все пострадавшие были доставлены в Центр неотложной помощи. На место происшествия выезжали пять бригад медиков.

По неофициальным данным МВД Сербии, инцидент произошел около 14.35 по местному времени. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых дети получили травмы на эскалаторе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце местные власти сообщили о ранении 38 человек при обрушении части потолка в супермаркете южнокорейского города Тэгу.

В сентябре пресс-служба МЧС России заявила об 11 пострадавших из-за возгорания в торговом центре Стерлитамака.

В прошлом году ребенок получил травмы при попадании в эскалатор в екатеринбургском торговом центре.