Сейчас украинские политики будут бегать, как дурни с писаной торбой, и кричать, что они сломали Крымский мост. Понятно, что люди заточены на пиар. Непонятно, как это спасет Украину.0 комментариев
При падении с эскалатора в торговом центре Белграда пострадали десять детей
N1: В Белграде десять детей пострадали при падении с эскалатора в ТЦ
В торговом центре «Галерея» в столице Сербии десять детей в возрасте восьми и девяти лет получили травмы в результате падения с эскалатора.
В результате инцидента семеро детей получили тяжелые травмы, еще трое отделались легкими повреждениями, пишет N1. В службе скорой помощи подтвердили, что все пострадавшие были доставлены в Центр неотложной помощи. На место происшествия выезжали пять бригад медиков.
По неофициальным данным МВД Сербии, инцидент произошел около 14.35 по местному времени. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства, при которых дети получили травмы на эскалаторе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце местные власти сообщили о ранении 38 человек при обрушении части потолка в супермаркете южнокорейского города Тэгу.
В сентябре пресс-служба МЧС России заявила об 11 пострадавших из-за возгорания в торговом центре Стерлитамака.
В прошлом году ребенок получил травмы при попадании в эскалатор в екатеринбургском торговом центре.