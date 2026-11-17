Tекст: Денис Тельманов

«Правительство вносит на рассмотрение предложение, согласно которому пенсионный возраст будет постепенно повышаться вместе с продолжительностью жизни», – говорится в пресс-релизе Министерства труда и социальной интеграции, который приводит РИА «Новости».

Хьерсти Стенсенг объяснила инициативу тем, что норвежцы стали жить дольше и дольше сохраняют здоровье. Для поддержания работоспособности пенсионной системы для будущих поколений жителям страны придется оставаться на рынке труда дольше.

В настоящее время большинство норвежцев могут выйти на пенсию в 62 года, а стандартный возраст составляет 67 лет. Законопроект предполагает поднимать этот порог примерно на один год раз в десять лет.

Для граждан, родившихся до 1966 года включительно, условия останутся прежними. Для норвежцев, родившихся начиная с 1967 года, возраст выхода на пенсию начнет постепенно повышаться.

Для появившихся на свет в конце 1990-х годов самый ранний возраст выхода на заслуженный отдых составит около 65 лет, а стандартный – около 70 лет. В ведомстве подчеркнули, что эти показатели зависят от прогноза ожидаемой продолжительности жизни.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца эксперты заявили о приближающемся масштабном демографическом кризисе в Норвегии.

В прошлом месяце Министерство финансов Финляндии подготовило проект социальной реформы с увеличением возраста выхода на пенсию.

Летом СМИ сообщили о планах властей Германии поэтапно увеличить пенсионный возраст до 70 лет.