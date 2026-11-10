В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.2 комментария
Доля выявленных в России вирусов гриппа выросла почти в три раза
Роспотребнадзор: За три недели доля выявленных вирусов гриппа выросла почти в три раза
В течение последних трех недель доля выявленных вирусов гриппа увеличилась практически в три раза в связи с сезонным подъемом заболеваемости, сообщил Роспотребнадзор.
В настоящее время в циркуляции продолжают преобладать респираторные вирусы негриппозной этиологии, однако заболеваемость гриппом также стремительно растет, сообщается в заявлении на сайте ведомства.
«По данным вирусологического мониторинга, в циркуляции по-прежнему преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. При этом за последние три недели доля находок вирусов гриппа увеличилась практически в три раза, что характерно для сезонного эпидподъема», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца врач Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для вакцинации от гриппа.
В Роспотребнадзоре заявили об оптимальности прививки до начала сезонного подъема заболеваемости.
В октябре пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19.