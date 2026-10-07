Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Голикова обозначила цель по приобщению россиян к здоровому образу жизни
Голикова: Кабмин решил увеличить долю ведущих ЗОЖ россиян к 2030 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что главной целью правительства является масштабное увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, к 2030 году.
«Наша цель – увеличить к 2030 году долю граждан, ведущих здоровый образ жизни, охватить не менее 60% граждан с факторами риска углубленным консультированием в Центрах здоровья и предоставить рекомендации не менее 95% граждан, для которых центры разработают индивидуальные программы по ведению здорового образа жизни», – заявила Голикова, передает РИА «Новости».
С таким видеоприветствием она обратилась к участникам IV Международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка», который проходит в Москве с 7 по 9 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Голикова назвала ожирение глобальной проблемой.
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