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Голикова назвала ожирение глобальной проблемой
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала ожирение общемировой проблемой, отметив значительный рост заболеваемости среди взрослого населения.
Вице-премьер обратилась к участникам IV Международного конгресса «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка», передает РИА «Новости».
«Ожирение является общемировой проблемой – с конца 90-х годов во всем мире рост заболеваемости среди взрослых увеличился более чем вдвое», – сказала Голикова.
По ее словам, детское ожирение затрагивает каждого десятого ребенка в мире, а каждый пятый имеет избыточный вес.
Избыточная масса тела служит значимым фактором риска, повышая вероятность развития множества заболеваний, снижая качество жизни и увеличивая риск преждевременной смертности, добавила вице-премьер.
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