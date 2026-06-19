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Профессор Пак Сон Су: Овощи и морепродукты защищают от рака желудка
Регулярное употребление свежих овощей и фруктов, рыбы, отказ от избыточного количества соли значительно уменьшают вероятность возникновения онкологических заболеваний пищеварительной системы, заявил профессор отделения желудочно-кишечной хирургии университетской больницы Анам при Корейском университете Пак Сон Су.
Специалисты проанализировали 507 медицинских исследований и выявили ключевые факторы защиты пищеварительного тракта, передает РИА «Новости».
Выяснилось, что правильная диета и образ жизни играют решающую роль в предотвращении опасного заболевания.
«Наш анализ показал, что употребление свежих овощей и фруктов снижает риск развития рака желудка на 20-40%, а потребление рыбы и морепродуктов уменьшает его примерно на 10-30%», – сказал профессор Пак Сон Су.
Врачи советуют съедать более 400 граммов растительной пищи ежедневно. Около 250-300 граммов из этого объема должны составлять цельные фрукты. Также медики призывают сократить количество соли, маринованных блюд и переработанных продуктов.
Дополнительно эксперт подчеркнул важность физических нагрузок, отказа от курения и ограничения спиртного. В Южной Корее рак желудка стабильно входит в пятерку самых распространенных онкологических диагнозов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, гастроэнтеролог Нурия Дианова назвала растительную пищу фактором снижения риска развития рака желудка.