Мурашко сообщил о пятикратном превышении норм потребления сахара в России

Мурашко заявил о пятикратном превышении нормы потребления сахара в рационе россиян

Tекст: Мария Иванова

Россияне потребляют сахара в пять раз больше, чем рекомендуют специалисты, а средний уровень потребления соли превышает медицинские нормы в 2,5 раза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «России-24».

По его словам, избыточное употребление сахара и соли негативно сказывается на здоровье населения. «Досаливать, сладкие напитки, сладкие продукты – это реальная угроза», – подчеркнул Мурашко.

Министр также отметил, что жители России стали употреблять меньше рыбы, а мяса едят почти на 6% больше от нормы, передает ТАСС. Потребление ягод и овощей остается значительно ниже рекомендаций: по ягодам недобор составляет 60-65%, а по овощам – до 70%. Мурашко призвал помнить об этих показателях и корректировать рацион.

Напомним, накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении смертности после введения запретов на алкоголь.

Отметим, что в России диагноз «ожирение» установлен у 6% детей в возрасте от четырех до 19 лет, что ниже мирового показателя.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил негативное влияние токсичного бодипозитива на здоровье и связал его с потерей многих лет жизни из-за игнорирования проблемы ожирения.