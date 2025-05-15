В этом году, в июне, исполнится 75 лет с начала Корейской войны. На фоне новостей об участии бойцов из КНДР в освобождении Курской области далёкие события 1950-1953 годов обретают неожиданную актуальность.2 комментария
Мурашко сообщил о пятикратном превышении норм потребления сахара в России
Мурашко заявил о пятикратном превышении нормы потребления сахара в рационе россиян
Россияне в среднем употребляют сахара в пять раз больше рекомендованных врачами норм, а соли – в 2,5 раза выше, что негативно сказывается на здоровье, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Россияне потребляют сахара в пять раз больше, чем рекомендуют специалисты, а средний уровень потребления соли превышает медицинские нормы в 2,5 раза, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в эфире «России-24».
По его словам, избыточное употребление сахара и соли негативно сказывается на здоровье населения. «Досаливать, сладкие напитки, сладкие продукты – это реальная угроза», – подчеркнул Мурашко.
Министр также отметил, что жители России стали употреблять меньше рыбы, а мяса едят почти на 6% больше от нормы, передает ТАСС. Потребление ягод и овощей остается значительно ниже рекомендаций: по ягодам недобор составляет 60-65%, а по овощам – до 70%. Мурашко призвал помнить об этих показателях и корректировать рацион.
Напомним, накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о снижении смертности после введения запретов на алкоголь.
Отметим, что в России диагноз «ожирение» установлен у 6% детей в возрасте от четырех до 19 лет, что ниже мирового показателя.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил негативное влияние токсичного бодипозитива на здоровье и связал его с потерей многих лет жизни из-за игнорирования проблемы ожирения.