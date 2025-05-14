Мурашко заявил о снижении смертности после запретов на алкоголь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о значительном снижении смертности от причин, связанных с алкоголем, в регионах, где введены ограничения или запреты на его продажу, передает ТАСС.

В качестве примера он привел Республику Саха – Якутия, где в 204 селах полностью запрещена розничная продажа алкогольной продукции. За период с 2005 по 2023 год в регионе зафиксировано снижение смертности, обусловленной алкоголем, на 42%. Кроме того, количество зарегистрированных преступлений уменьшилось на 50%.

Еще в пример Мурашко привел Вологодскую область, где введенные меры включают ограничение времени продажи алкоголя и полный запрет в определенные праздничные дни. Министр подчеркнул, что эти меры уже привели к результатам: число смертей, связанных с алкоголем, в марте 2025 года снизилось на 41% по сравнению с мартом 2024 года, а в апреле 2025 года – на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дополнительные ограничения здесь начали действовать с 1 марта 2025 года: продажа алкоголя разрешена только с 12:00 до 14:00 по рабочим дням.

Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая поддержала идею введения по всей России ограничений на продажу алкоголя во время последних звонков и выпускных. По ее мнению, такая мера повысила бы безопасность на массовых мероприятиях, когда собирается много людей. Последние звонки и выпускные в школах в этом году пройдут 24 мая и 28 июня соответственно.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Вологодской области закрыли 220 алкомаркетов в рамках действия «сухого закона». В регионе после введения ограничений развился черный рынок алкоголя. В первом квартале 2025 года продажи алкоголя в России упали.