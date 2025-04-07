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В Вологодской области черный рынок алкоголя развился после запретов на продажу
Коммерсант: В Вологодской области черный рынок алкоголя развился после запретов на продажу
В Вологодской области после введения ограничений на продажу алкоголя возник черный рынок, где спиртное продают с рук, что привело к значительному удорожанию продукции.
Ограничение времени продажи алкоголя в Вологодской области, введенное по инициативе губернатора Георгия Филимонова, привело к развитию черного рынка. Как сообщает «Коммерсант», с марта спиртное можно приобретать в магазинах лишь с 12.00 до 14.00, что должно было снизить алкоголизацию населения.
Однако жители обнаружили способы обойти ограничения: в регионе развернулась нелегальная торговля с рук в любое время. Таксисты сформировали свои запасы алкоголя и продают его пассажирам, пенсионерки сидят у подъездов с сумками, наполненными бутылками.
Цены на алкоголь значительно увеличились, а так называемые наливайки стали разливать водку в кофейные стаканчики, избегая штрафов. В аптеках увеличился ассортимент спиртовых настоек, спрос на которые также вырос.
Автор репортажа отметил, что не встретил граждан, довольных запретом. В разрешенные часы продажи покупатели выходят из магазинов с запасами алкоголя. Те, кто не пьет, отнеслись к инициативе властей безразлично.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе.
Жесткие ограничения по продаже алкоголя в регионе могут быть как усилены, так и ослаблены в зависимости от их эффективности, заявил губернатор Вологодской области.
Инициативы по ограничению продажи алкоголя поддерживаются Минздравом из-за риска хронических заболеваний.