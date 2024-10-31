Минздрав поддержал региональные ограничения на продажу алкоголя

Tекст: Александра Юдина

По его словам, ведомство поддерживает региональные инициативы, так как злоупотребление алкоголем является значимым фактором риска для развития хронических заболеваний и преждевременной смертности, передает РИА «Новости».

«Концептуально поддерживаются инициативы регионов, направленные на снижение потребления алкоголя. Злоупотребление алкоголем является одним из основных факторов риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а также преждевременной смертности, в том числе от внешних причин», – заявил Зыков.

По словам эксперта, существует прямая корреляция между потреблением алкоголя на душу населения и показателями смертности в регионе.

Он подчеркнул, что региональные власти имеют полномочия вводить дополнительные ограничения на продажу алкоголя на своей территории.

Напомним, глава Вологодской области Георгий Филимонов предложил законопроект для ограничения времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день с 2025 года, исключая рестораны и кафе. Губернатор объяснил необходимость таких ограничений тем, что 71% смертей трудоспособного населения региона связаны с употреблением спиртного.Председатель комитета Госдумы Нина Останина выразила сомнение в эффективности ужесточения мер по продаже алкоголя, объяснив, что любые запреты можно обойти.