Губернатор Вологодской области объяснил ограничения на продажу алкоголя

Глава Вологодской области пояснил ограничения продажи спиртного необходимостью борьбы с алкоголизмом

Tекст: Елизавета Шишкова

Филимонов в своем видеообращении объяснил, что ограничения на продажу алкоголя вступят в силу с 1 марта 2025 года. Он назвал будущее законодательное изменение необходимым для спасения здоровья жителей региона, особенно учитывая значительное сокращение населения и высокий уровень смертности, связанный с алкоголем, сообщает ТАСС.

Губернатор отметил, что население области за год уменьшилось на 7,5 тыс. человек, из которых 71% смертей трудоспособного возраста связаны с последствиями употребления алкоголя. Он подчеркнул, что за год заболеваемость алкоголизмом выросла на 30%, а регион занимает 71-е место в федеральном рейтинге трезвости.

Ограничения предполагают сокращение времени розничной продажи алкоголя с 12 до 14 часов по будням, без изменений в выходные и праздничные дни. Также планируется запретить продажу алкоголя в торговых объектах в многоквартирных домах и расширить список праздничных дат, когда продажа алкоголя будет запрещена.

Филимонов подчеркнул, что возможность приобретать алкоголь в ресторанах, барах и гостиницах сохранится, что поддержит развитие системы общественного питания и туристической привлекательности региона. Он выразил уверенность, что законопроект вступит в силу по решению Законодательного собрания Вологодской области.

Напомним, Филимонов предложил ввести новый законопроект, который будет ограничивать время продажи алкоголя в регионе до двух часов в день начиная с 2025 года, при этом исключая рестораны и кафе.