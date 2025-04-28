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Врач: В России диагноз «ожирение» есть у 6% детей и подростков
В России диагноз «ожирение» установлен у 6% детей в возрасте от четырех до 19 лет, что ниже мирового показателя.
Около 6% детей и подростков в России в возрасте от четырех до девятнадцати лет имеют диагноз «ожирение», что ниже среднемирового показателя, который составляет 8%, передает ТАСС. Об этом рассказала врач-детский эндокринолог Российской детской клинической больницы Минздрава Изабелла Спехова на пресс-конференции, посвященной борьбе с сахарным диабетом и ожирением среди молодежи.
Эксперт подчеркнула: «Ожирение – это не эстетическая проблема, это заболевание, при нелечении которого повышается риск развития множественных осложнений различных органов и систем. Это и заболевания сердечно-сосудистой системы, и сахарного диабета второго типа, патологии печени, почек, глаз, репродуктивной системы».
Спехова отметила, что ранняя диагностика ожирения – ответственность педиатров. По её словам, если врач выявляет у ребенка избыточную массу тела, он должен проводить профилактические беседы с семьей, давать рекомендации по питанию и физической активности. В случае подтверждения диагноза «ожирение» ребёнка следует направить к детскому эндокринологу и, при необходимости, в профильный стационар для комплексного обследования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил Роспотребнадзору ввести ограничения на размещение солонок и сахарниц на столах в заведениях общественного питания для борьбы с ожирением и диабетом, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил негативное влияние токсичного бодипозитива на здоровье и связал его с потерей многих лет жизни из-за игнорирования проблемы ожирения, а новый художественный руководитель Королевской балетной школы Британии Иэн Маккей заявил, что будущее балета будет связано с более крупными танцовщицами и нестандартными гендерными парами, отражая изменения в обществе.