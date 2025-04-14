Глава балетной школы в Британии заявил о новой эре крупных танцовщиц

Новый худрук Королевской балетной школы Британии сделал ставку на танцовщиц PlusSize

Крупные танцоры, с которыми зритель сможет себя ассоциировать, и нестандартные, в том числе однополые пары, – будущее современного балета, заявил новый художественный руководитель Королевской балетной школы Великобритании Иэн Маккей The Times в своем первом интервью после вступления в должность.

«Зрители хотят видеть танцовщиц, с которыми они могут себя проассоциировать», – сказал Маккей.

На вопрос, допускает ли он выступление крупных балерин на главных мировых сценах, худрук балетной школы ответил утвердительно.

«Безусловно... Я думаю, это уже происходит. От них требуется больше физической подготовки, чем когда-либо прежде. Танцоры, которые могут и рассказать историю, и при этом невероятно искусны в техническом плане», – пояснил он.

Маккей добавил, сто студии уже сосредоточились на силовых тренировках для танцоров обоих полов, поскольку балет отошел от репертуара классического балета для стройных танцовщиц.

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