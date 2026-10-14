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Взрывы прозвучали у штаб-квартиры Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии
В районе штаб-квартиры саудовской государственной нефтяной компании Saudi Aramco в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии прозвучали взрывы, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Источник Reuters сообщил, что по зданию штаб-квартиры был нанесен удар, однако неясно, было ли это прямое попадание или падение обломков.
В возглавляемой Саудовской Аравией коалиции заявили, что обломки ракеты, перехваченной и уничтоженной в Дахране, упали на жилой район. Других подробностей не приводится.
Сотрудникам Aramco было приказано работать из дома. Саудовская гражданская оборона позже выпустила предупреждение о потенциальной опасности в столице страны Эр-Рияде, после чего там был слышен громкий звук взрыва.
По словам одного из источников, штаб-квартира Aramco горит. Как сообщили четыре источника, был отдан приказ об эвакуации здания.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Саудовская Аравия отразила атаку беспилотников и ракет.
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