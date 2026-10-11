Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
Хуситы призвали отменить авиарейсы в Саудовскую Аравию
Военный представитель йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа призвал авиакомпании отменить рейсы в Саудовскую Аравию из-за возможных ударов по аэропортам.
Йеменские мятежники объявили саудовские воздушные гавани целями для атак, передает ТАСС.
«Вооруженные силы Йемена вновь предупреждают все авиакомпании, специалистов, сотрудников и путешественников о недопустимости использования саудовских аэропортов и воздушного пространства, поскольку они являются целями для ударов и театром военных действий для наших сил, за исключением аэропортов Мекки и Медины», – заявил Сариа.
Представитель движения призвал отнестись к предупреждениям серьезно. Он добавил, что Эр-Рияд будет нести ответственность за любые последствия неудачных перехватов ракет и беспилотников.
Сариа также подчеркнул, что мятежники продолжат придерживаться принципа «аэропорт за аэропорт, блокада за блокаду и эскалация за эскалацию» до достижения своих целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Дональд Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде. В четверг мятежники пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В среду аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке.