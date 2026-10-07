Западом были приложены титанические усилия, чтобы подорвать отношения между российским обществом и государством, между народом и Путиным – к агрессивной информационной кампании и «адским» санкциям добавились массированные атаки беспилотников. Почему на выходе оказался пшик?0 комментариев
Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов
Аэропорт Эр-Рияда вернулся к штатной работе после сообщений об ударе хуситов
Международный аэропорт Эр-Рияда в Саудовской Аравии возобновил прием и отправку самолетов согласно графику.
Аэропорт Эр-Рияда вернулся к штатному режиму работы и начал принимать рейсы, передает ТАСС.
«В настоящее время прием и отправка самолетов возобновлены, на посадку идут рейсы, которые находились в зоне ожидания», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.
Ранее военный представитель йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что повстанцы атаковали аэропорт в столице Саудовской Аравии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.
В понедельник йеменские мятежники атаковали воздушные гавани и нефтеперерабатывающие заводы в королевстве.
В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.