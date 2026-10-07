Аэропорт Эр-Рияда возобновил работу после заявлений об атаке хуситов

Аэропорт Эр-Рияда вернулся к штатной работе после сообщений об ударе хуситов

Tекст: Мария Иванова

Аэропорт Эр-Рияда вернулся к штатному режиму работы и начал принимать рейсы, передает ТАСС.

«В настоящее время прием и отправка самолетов возобновлены, на посадку идут рейсы, которые находились в зоне ожидания», – сообщил источник в авиадиспетчерских службах Ближнего Востока.

Ранее военный представитель йеменского движения мятежников-хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что повстанцы атаковали аэропорт в столице Саудовской Аравии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека.

В понедельник йеменские мятежники атаковали воздушные гавани и нефтеперерабатывающие заводы в королевстве.

В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам компании Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе.