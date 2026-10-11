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    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    5 комментариев
    11 октября 2026, 10:52 • Новости дня

    Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил о возможном присоединении Вашингтона к саудовским ударам по йеменским хуситам после нападения на аэропорт в Эр-Рияде.

    Глава американской администрации допустил участие США в ответных ударах Саудовской Аравии по позициям хуситов в Йемене, передает Al Jazeera.

    Дональд Трамп сделал это заявление до того, как власти Саудовской Аравии подтвердили гибель 12 человек в результате атаки на аэропорт столицы королевства. Ранения при нападении получили более 300 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда. Индия осудила это нападение. Генеральный секретарь ООН решительно осудил действия хуситов.

    11 октября 2026, 05:43 • Новости дня
    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде

    Гутерреш решительно осудил нападения на аэропорт в Эр-Рияде

    Генсек ООН решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш высказался об атаках на аэропорт в Эр-Рияде, напомнив, что нападения на мирных граждан являются нарушением международного права.

    «Я глубоко потрясен и решительно осуждаю смертоносное нападение хуситов в субботу на международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, Королевство Саудовская Аравия, в результате которого, по сообщениям, погибли 12 человек и сотни мирных жителей получили ранения», – сказано в сообщении на сайте генсека ООН.

    Гутерреш напомнил, что атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного права.

    «Эти нападения должны немедленно прекратиться», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    11 октября 2026, 00:50 • Новости дня
    При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек

    При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате третьего на этой неделе удара по международному аэропорту Эр-Рияда в субботу погибли 12 человек и десятки получили ранения, сообщили три источника Reuters.

    Все рейсы были перенаправлены из аэропорта Эр-Рияда, а правительства западных стран призвали граждан избегать этого региона. Ответственность за инцидент пока никто не взял на себя, но поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене активизировали ракетные удары по Саудовской Аравии и взяли на себя ответственность за два предыдущих удара на неделе», передает Reuters.

    Удар был нанесен без предупреждения, система оповещения Саудовской Аравии не выдала никакого сигнала тревоги. По словам очевидцев, раненых эвакуировали в больницы на машинах скорой помощи и вертолетах, некоторые из них находились в критическом состоянии.

    Работа самого загруженного аэропорта королевства, обслуживающего город с населением около 8 млн человек, была временно приостановлена, сообщило управление гражданской авиации.

    По данным диписточника газеты The Financial Times (FT), удар был нанесен по третьему терминалу аэропорта, проводилась медицинская эвакуация. В близлежащую больницу доставили около 50 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

    Крупные больницы Эр-Рияда ввели режим чрезвычайной ситуации, добавил источник.

    Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что в результате последнего нападения на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек и 309 получили ранения передает телеканал Al Jazeera.

    Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показал, что все рейсы в Эр-Рияд были либо перенаправлены, либо отменены после инцидента в субботу. По данным Flightradar24, последний рейс вылетел в 13:39 по местному времени, а последняя посадка произошла в 14:05. По данным компании Cirium, в это время или позже должен был вылететь 141 рейс. Работа аэропорта приостановлена.

    Президента США Дональда Трампа спросили, планирует ли Вашингтон присоединиться к ударам Саудовской Аравии по хуситам.

    «Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавнем нападении, поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт. Пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    9 октября 2026, 19:45 • Видео
    Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

    Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.


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    10 октября 2026, 18:08 • Новости дня
    Президент Палестины назначил всеобщие выборы на 2027 год

    Президент Палестины Аббас перенес всеобщие выборы на 11 сентября 2027 года

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о проведении всеобщих выборов 11 сентября 2027 года, отменив распоряжение о ноябрьском голосовании.

    Аббас отменил свое предыдущее распоряжение о назначении парламентских выборов на 28 ноября 2026 года, передает ТАСС.

    «Президент Аббас издал указ, призывающий к проведению одновременно президентских и парламентских выборов 11 сентября 2027 года», – указывается в опубликованном документе. Аббас призвал палестинский народ в Иерусалиме, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа принять участие в свободных и прямых выборах в соответствии с законом.

    Накануне палестинские фракции на совещании в Каире договорились отложить намеченные на конец ноября выборы в Палестинский законодательный совет на один год. По данным телеканала Sada el-Balad, Израиль запретил сотрудникам Центризбиркома Палестины въезд в сектор Газа для подготовки к голосованию, что стало одной из причин решения о переносе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу глава МИД Турции провел в Анкаре закрытые переговоры с делегацией ХАМАС.

    В четверг палестинские фракции договорились перенести выборы.

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о планах ХАМАС напасть на страну перед выборами.

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    10 октября 2026, 19:18 • Новости дня
    Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу

    Аэропорт столицы Саудовской Аравии приостановил работу

    Tекст: Вера Басилая

    Международный аэропорт Эр-Рияда, столицы Саудовской Аравии, временно прекратил обслуживание рейсов.

    «Аэропорт Эр-Рияда приостановил работу, не отправляя и не принимая самолеты», – заявил источник в авиадиспетчерских службах ТАСС.

    По его словам, аэропорты городов Абха и Даммам работают в штатном режиме, принимая и выпуская самолеты. Ранее агентство SABA, подконтрольное йеменскому движению мятежников-хуситов «Ансар Аллах», сообщало о полной остановке работы аэропортов Абхи, Даммама и Эр-Рияда, ссылаясь на данные сервисов отслеживания полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда.

    В тот же день сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт.

    В четверг хуситы пригрозили новыми атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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    10 октября 2026, 19:05 • Новости дня
    Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда

    Reuters: Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда

    Tекст: Вера Басилая

    В столице Саудовской Аравии на территории аэропорта произошел взрыв, в результате которого ранения получили несколько человек, сообщает Reuters.

    По данным Reuters, в авиагавани Эр-Рияда произошел взрыв, передает РИА «Новости».

    Очевидцы происшествия рассказали, что видели множество раненых людей после взрыва в аэропорту столицы Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке на аэропорт Эр-Рияда погиб пилот авиакомпании Saudia. В четверг над самолетом в авиагавани заметили дым.

    В Эр-Рияде прогремела серия взрывов.

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    10 октября 2026, 19:21 • Новости дня
    В Лондоне прошел многотысячный марш против поставок оружия Израилю

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Лондона состоялась акция протеста с участием десятков тысяч человек, которые потребовали от правительства Великобритании прекратить продажу оружия Израилю.

    Марш начался на набережной Виктории напротив Вестминстерского дворца и завершился на улице Уайтхолл. Демонстранты дважды пересекли Темзу, из-за чего в центре города было перекрыто автомобильное движение, передает ТАСС.

    Участники акции принесли флаги Палестины и транспаранты с призывами к свободе Палестины и обвинениями Израиля. Отдельной колонной прошли потомки жертв Холокоста, осудившие военную операцию в Газе.

    Также на марше были замечены баннеры с призывом исключить Корпус стражей исламской революции из списка запрещенных организаций и выражением солидарности с французскими старшеклассниками. Мероприятие организовала «Палестинская коалиция».

    Параллельно у здания Скотленд-Ярда несколько десятков сторонников Израиля провели демонстрацию под лозунгом «Остановите ненависть».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу британские евреи выступили против политики Израиля.

     В сентябре прошлого года израильская оборонная фирма закрыла объект в Британии из-за протестов.

    До этого знаменитости Британии потребовали прекратить поставки оружия Израилю.

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    11 октября 2026, 06:30 • Новости дня
    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда

    Арабская коалиция пообещала жесткий ответ за атаку на Эр-Рияд

    Tекст: Катерина Туманова

    Арабская коалиция обвинила хуситов в атаке на аэропорт Эр-Рияда, из-за которой погибли 12 человек и более 300 получили ранения, и пообещала жесткий ответ.

    Представитель арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Турки аль-Малики подтвердил причастность хуситов к нападению, передает РИА «Новости» со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии. Удар пришелся на один из залов вылета аэропорта имени короля Халеда.

    «Атака, которую осуществила группировка хуситов в субботу, 10 октября, пришлась на один из залов вылета, в результате чего погибли и пострадали путешественники и работники аэропорта», – написал аль-Малики в социальной сети X.

    Аль-Малики подчеркнул, что нападение на гражданский объект является военным преступлением, нарушающим международное гуманитарное право и нормы морали.

    Он добавил, что командование объединенными силами коалиции даст жесткий ответ на этот террористический акт в соответствии с международными правовыми нормами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA) после удара по аэропорту в Эр-Рияде. Также стало известно, что снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    Генсек ООН Антониу Гутерреш решительно осудил нападения хуситов на аэропорт в Эр-Рияде.

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    10 октября 2026, 20:00 • Новости дня
    РСТ не получил данных о пострадавших в Эр-Рияде россиянах

    РСТ: Информации о пострадавших при взрыве в Эр-Рияде россиянах нет

    Tекст: Вера Басилая

    Российский союз туриндустрии (РСТ) не располагает подтвержденной информацией о пострадавших туристах из России в результате взрыва в аэропорту Эр-Рияда, сообщили в союзе.

    «На данный момент у нас нет подтвержденной информации о пострадавших российских туристах в результате взрыва в аэропорту Эр-Рияда», – сообщили в РСТ.

    В союзе добавили, что сведения уточняются у представителей туристической отрасли, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аэропорт Эр-Рияда приостановил работу. В результате взрыва в авиагавани пострадали несколько человек.

    В пятницу пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда.

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    10 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Нефтяной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе

    Нефтяной танкер взорвался на мине в Ормузском проливе из-за нарушения маршрута

    Tекст: Вера Басилая

    Иранский Корпус стражей исламской революции сообщил, что нефтяной танкер, передвигавшийся в Ормузском проливе с отключенной навигационной системой, взорвался в результате столкновения с морской миной.

    В КСИР заявили, что на перевозившем сырую нефть танкере при попытке покинуть Ормузский пролив по несогласованному маршруту произошел мощный взрыв в результате столкновения с морской миной, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что судно передвигалось в проливе с отключенной навигационной системой. После взрыва на танкере начался пожар, огонь от которого виден жителям южного побережья Ирана.

    Представитель КСИР Хосейн Мохеби в сентябре заявлял о введении запретной для судоходства зоны к востоку от Ормузского пролива. Проход по ней должен координироваться с Тегераном, в противном случае к судам-нарушителям будут применяться санкции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Иран пообещал наказывать суда-нарушители за пределами Ормузского пролива.

    Также КСИР поразил крупнотоннажный газовоз в акватории.

    В среду КСИР пообещал перекрыть нелегальные маршруты в Ормузском проливе.

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    10 октября 2026, 19:54 • Новости дня
    Береговая охрана ОАЭ эвакуировала моряков с загоревшегося танкера

    Береговая охрана ОАЭ спасла 22 моряка с загоревшегося танкера

    Tекст: Вера Басилая

    Сотрудники Береговой охраны Национальной гвардии Объединенных Арабских Эмиратов спасли 22 моряка после пожара на нефтяном танкере в водах Персидского залива.

    Экипаж судна был эвакуирован после получения сигнала бедствия, передает ТАСС со ссылкой на заявление Национальной гвардии ОАЭ в социальной сети X.

    «Группе береговой охраны Национальной гвардии удалось спасти 22 выходца из азиатских стран после того, как на нефтяном танкере в водах Персидского залива вспыхнул пожар», – говорится в сообщении.

    Специалисты оперативно обнаружили судно и провели эвакуацию. Пострадавшим была оказана первая помощь, после чего их передали соответствующим службам. Состояние моряков стабильное.

    Накануне Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) информировал о попадании неизвестного снаряда в танкер недалеко от побережья ОАЭ, что вызвало возгорание, которое впоследствии было ликвидировано. Инцидент зафиксирован в 13 морских милях к западу от района Аль-Джазира аль-Хамра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Ормузском проливе загорелся танкер после попадания в него снаряда.

    До этого танкеры ОАЭ подверглись иранской ракетной атаке в Ормузском проливе.

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    10 октября 2026, 20:27 • Новости дня
    ЦАХАЛ заявил об ударе по месту сбора спецназа ХАМАС в Газе

    Израильская армия заявила о ликвидации боевиков ХАМАС в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля совершила авианалет на позиции вооруженных радикалов элитного подразделения «Нухба» в городе Газа, в результате чего было уничтожено несколько боевиков ХАМАС.

    Армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные атаковали место сбора террористов из элитного подразделения «Нухба» в городе Газа. В результате удара были ликвидированы по меньшей мере двое радикалов из боевого крыла движения ХАМАС, передает ТАСС.

    Кроме того, на севере сектора Газа военные ликвидировали командира противотанкового подразделения палестинской группировки «Исламский джихад».

    В пресс-службе ЦАХАЛ добавили, что боевики были уничтожены ударами с воздуха для устранения исходящей от них угрозы. Перед атаками военные приняли меры по минимизации ущерба для мирных жителей, используя высокоточные боеприпасы и воздушное наблюдение.

    По данным ведомства, ликвидированные радикалы нападали на израильских солдат и пытались восстановить боевой потенциал организаций, что военные назвали систематическим нарушением положений соглашения о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг армия Израиля уничтожила причастного к атаке 2023 года командира ХАМАС.

    До этого израильские военные нанесли удары по объектам движения в Газе.

    Также ЦАХАЛ сообщил о ликвидации двух палестинских командиров.

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    10 октября 2026, 21:00 • Новости дня
    Летящие в Эр-Рияд самолеты перенаправили в Медину и Джидду

    Летящие в Эр-Рияд рейсы перенаправили в Медину и Джидду из-за атаки

    Tекст: Вера Басилая

    Пассажирские рейсы, направлявшиеся в столицу Саудовской Аравии, временно перенаправляются на посадку в международные аэропорты Медины и Джидды в связи с закрытием воздушной гавани Эр-Рияда, сообщили в авиадиспетчерских службах.

    Из-за временной приостановки работы аэропорта Эр-Рияда прибывающие рейсы отправляют в другие города, передает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

    Собеседник агентства отметил, что информации о времени возможного возобновления работы воздушной гавани пока нет.

    Ранее главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии подтвердило факт атаки на аэропорт Эр-Рияда, в результате которой пострадали несколько человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу аэропорт Эр-Рияда приостановил работу.

    В пятницу пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда.

    В тот же день сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт.

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    11 октября 2026, 01:21 • Новости дня
    Снаряд упал близ аэропорта имени короля Фахда в Даммаме

    Tекст: Катерина Туманова

    Коалиция в поддержку легитимности в Йемене сообщила, что снаряд упал в районе международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

    В субботу представитель коалиции генерал-майор Турки Аль-Малики подтвердил инцидент, – пишет Saudi Gazette.

    Заявление прозвучало на фоне серии нападений на объекты авиации в Саудовской Аравии, включая международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, где в результате нападения в субботу погибли 12 человек и 309 получили ранения, согласно данным Главного управления гражданской авиации (GACA).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт. Пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.

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    11 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Пентагон заявил об увеличении числа погибших солдат США на Ближнем Востоке

    Пентагон: На Ближнем Востоке погиб 21 военный США

    Tекст: Катерина Туманова

    Министерство обороны США обновило официальные данные о потерях среди американских военных в ходе операций против Ирана, признав гибель 21 человека.

    Пентагон признал, что потери среди американских военнослужащих в ходе операций против Ирана превышают ранее заявленные цифры, передает The Washington Post. В официальную базу данных были включены еще два случая, в результате чего общее число погибших достигло 21 человека.

    В прошлом месяце газета опубликовала эксклюзивный материал, в котором говорилось, что реальные потери превышают данные Системы анализа потерь в обороне (DCAS). Министр обороны Пит Хегсет тогда назвал эти сообщения «абсолютной ложью».

    Обновленные данные включают смерть 46-летнего майора Сорффли Давиуса в Кувейте и случай самоубийства военнослужащего ВМС в сентябре. Обе смерти не связаны с боевыми действиями.

    Кроме того, по информации DCAS, ранения получили 865 американских военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналисты Washington Post сообщили о занижении Пентагоном числа погибших в Иране военнослужащих, что министр Хегсет назвал ложью.

    В конце сентября Пентагон сообщал, что число пострадавших в войне с Ираном солдат достигло 861 человека.

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    11 октября 2026, 08:41 • Новости дня
    Израильская армия целенаправленно уничтожила библиотеки на юге Ливана

    Активист Бакдаш: Военные Израиля целенаправленно уничтожили библиотеки в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские военные на юге Ливана целенаправленно уничтожили библиотеки, архивы и хранилища документов, заявил основатель Национальной сети по защите библиотек Хади Бакдаш.

    По словам Бакдаша, действия Армии обороны Израиля привели к невосполнимой утрате части культурного и исторического наследия Ливана, передает РИА «Новости».

    «Многие библиотеки на юге Ливана были переполнены единственными сохранившимися экземплярами, оригинальными документами и рукописями, и все это преднамеренно превратилось в пепел в результате действий израильских сил, которые целенаправленно поражали места хранения официальных документов и рукописей», – заявил координатор Национальной сети по защите библиотек, архивов и культурного наследия в Ливане Хади Бакдаш.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу шесть человек пострадали при израильском авиаударе на востоке Ливана.

    Во вторник израильская армия нанесла массированные удары по югу Ливана.

    В понедельник Всемирный банк выразил готовность выделить Ливану 2 млрд долларов.

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    В ссоре Украины с Кореей не замечают главного

    Конфликт между Киевом и Сеулом принял такой накал, что дошел до отзыва послов и беспрецедентных обвинений в адрес друг друга. Главный виновник, разумеется, Владимир Зеленский. Но вина президента Ли Чжэ Мена более выпукла за счет того, что он казался приличным человеком. Настолько приличным, что может свою вину искупить. Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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