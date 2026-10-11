Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»0 комментариев
Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде
Президент США Дональд Трамп заявил о возможном присоединении Вашингтона к саудовским ударам по йеменским хуситам после нападения на аэропорт в Эр-Рияде.
Глава американской администрации допустил участие США в ответных ударах Саудовской Аравии по позициям хуситов в Йемене, передает Al Jazeera.
Дональд Трамп сделал это заявление до того, как власти Саудовской Аравии подтвердили гибель 12 человек в результате атаки на аэропорт столицы королевства. Ранения при нападении получили более 300 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда. Индия осудила это нападение. Генеральный секретарь ООН решительно осудил действия хуситов.