Трамп допустил удары США по хуситам после атаки на аэропорт в Эр-Рияде

При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек

При ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек

Tекст: Катерина Туманова

Все рейсы были перенаправлены из аэропорта Эр-Рияда, а правительства западных стран призвали граждан избегать этого региона. Ответственность за инцидент пока никто не взял на себя, но поддерживаемые Ираном хуситы в Йемене активизировали ракетные удары по Саудовской Аравии и взяли на себя ответственность за два предыдущих удара на неделе», передает Reuters.

Удар был нанесен без предупреждения, система оповещения Саудовской Аравии не выдала никакого сигнала тревоги. По словам очевидцев, раненых эвакуировали в больницы на машинах скорой помощи и вертолетах, некоторые из них находились в критическом состоянии.

Работа самого загруженного аэропорта королевства, обслуживающего город с населением около 8 млн человек, была временно приостановлена, сообщило управление гражданской авиации.

По данным диписточника газеты The Financial Times (FT), удар был нанесен по третьему терминалу аэропорта, проводилась медицинская эвакуация. В близлежащую больницу доставили около 50 пострадавших, некоторые из них находятся в критическом состоянии.

Крупные больницы Эр-Рияда ввели режим чрезвычайной ситуации, добавил источник.

Управление гражданской авиации Саудовской Аравии сообщило, что в результате последнего нападения на аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде погибли 12 человек и 309 получили ранения передает телеканал Al Jazeera.

Сайт отслеживания полетов Flightradar24 показал, что все рейсы в Эр-Рияд были либо перенаправлены, либо отменены после инцидента в субботу. По данным Flightradar24, последний рейс вылетел в 13:39 по местному времени, а последняя посадка произошла в 14:05. По данным компании Cirium, в это время или позже должен был вылететь 141 рейс. Работа аэропорта приостановлена.

Президента США Дональда Трампа спросили, планирует ли Вашингтон присоединиться к ударам Саудовской Аравии по хуситам.

«Возможно. Мы рассмотрим этот вопрос. Мы только что узнали о недавнем нападении, поэтому примем решение. Мы действуем очень быстро», – сказал он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сообщалось о гибели трех саудовских подданных при атаках на аэропорт. Пилот авиакомпании Saudia погиб при атаке на аэропорт Эр-Рияда. Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Эр-Рияда в субботу.