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Индия осудила атаку на аэропорт Эр-Рияда
МИД Индии осудил атаки на гражданскую инфраструктуру и аэропорт Эр-Рияда
Министерство иностранных дел Индии решительно осудило нападение на международный аэропорт в Эр-Рияде и другие атаки на гражданскую инфраструктуру.
Министерство иностранных дел Индии выступило с решительным осуждением нападений на гражданское население и инфраструктуру, которые произошли за последние несколько дней после атаки на международный аэропорт в Эр-Рияде, передает ТАСС.
«Повторяющиеся атаки на гражданское население и гражданскую инфраструктуру совершенно неприемлемы и должны быть немедленно прекращены», – заявили в индийском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД Индии выразили солидарность с народом и правительством Саудовской Аравии в защите суверенитета королевства, а также надежду на скорейшее восстановление мира и нормальной жизни в регионе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье арабская коалиция пообещала жесткий ответ на атаку по аэропорту Эр-Рияда.
Генсек ООН Антониу Гуттериш решительно осудил нападения на воздушную гавань.
При третьем ударе по аэропорту Эр-Рияда погибли 12 и ранены более 300 человек.