Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.4 комментария
ВККС приняла отставку председателя Суда по интеллектуальным правам Данилова
Высшая квалификационная коллегия судей России удовлетворила заявление председателя Суда по интеллектуальным правам Георгия Данилова о прекращении полномочий в связи с уходом в почетную отставку.
Полномочия судьи прекращены с 23 ноября 2026 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда. В ВККС пояснили, что решение принято на основании письменного заявления судьи, как это предусмотрено законом о статусе судей в России.
Данилов возглавил Суд по интеллектуальным правам в апреле 2025 года. До этого он занимал должность заместителя председателя инстанции с 2014 года. Карьеру судьи он начал в 2003 году в Арбитражном суде Воронежской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Высшая квалификационная коллегия судей сообщила об открытии вакантных должностей двух заместителей председателя Верховного суда России.
В сентябре коллегия поддержала прошение заместителя председателя Верховного суда Юрия Глазова об уходе в отставку.
В апреле ВККС удовлетворила заявление об уходе с должности зампреда Верховного суда Юрия Иваненко.