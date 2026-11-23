Минфин США внес в санкционный список по Ирану восемь физлиц и 22 компании

Tекст: Дарья Григоренко

Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина, передает ТАСС. Все физические лица, попавшие под новые рестрикции, являются гражданами Ирана. Компании, оказавшиеся в списке, зарегистрированы в Иране, ОАЭ, Турции и Гонконге.

Включение в санкционный перечень подразумевает заморозку активов на территории Соединенных Штатов и запрет для граждан и компаний США вести коммерческую деятельность с фигурантами списка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре США расширили санкции против связанных с Ираном шести физических лиц, 27 компаний и 22 судов.

В начале месяца Вашингтон ввел ограничения против российской системы международных платежей А7 из-за помощи Ирану при обходе санкций.

В сентябре американское ведомство наложило санкции на иранскую криптовалютную биржу BitBank.