В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.1 комментарий
США расширили санкционный список по Ирану
Минфин США внес в санкционный список по Ирану восемь физлиц и 22 компании
Министерство финансов США включило в санкционный список по Ирану восемь физических лиц и 22 компании.
Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами американского Минфина, передает ТАСС. Все физические лица, попавшие под новые рестрикции, являются гражданами Ирана. Компании, оказавшиеся в списке, зарегистрированы в Иране, ОАЭ, Турции и Гонконге.
Включение в санкционный перечень подразумевает заморозку активов на территории Соединенных Штатов и запрет для граждан и компаний США вести коммерческую деятельность с фигурантами списка.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре США расширили санкции против связанных с Ираном шести физических лиц, 27 компаний и 22 судов.
В начале месяца Вашингтон ввел ограничения против российской системы международных платежей А7 из-за помощи Ирану при обходе санкций.
В сентябре американское ведомство наложило санкции на иранскую криптовалютную биржу BitBank.