  • Новость часаВице-премьер Украины сообщил о повреждении важного энергообъекта в Киеве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Рейтинг недружественных правительств. Берлин надолго застрял в конфликте с Москвой
    Путин в свой день рождения принял дома экс-канцлера Германии Шредера
    Евкуров сообщил о новой тактике наступления ВС России в зоне спецоперации
    Синоптик спрогнозировал Центральной России позднюю «истеричную» зиму
    Путин прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ
    Путина угостили пловом и самсой на торжественном приеме в Туркмении
    Жители пяти районов Киева остались без воды
    «Яндекс» оценил шансы на восстановление оборудования дата-центра в Сасово
    Власти США запретили Microsoft просить визы и ВНЖ для иностранных сотрудников
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заполучил плацдарм для третьей мировой

    Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Переживет ли Украина экономический кризис

    Кризис, охвативший Украину – не временный, а системный. Металлургии в стране уже почти не существует. Экспорт сельхозпродукции рухнул. Есть три варианта дальнейшего развития событий, и все три не обещают лично Зеленскому ничего хорошего.

    4 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    11 комментариев
    8 октября 2026, 21:21 • Новости дня

    США расширили санкции против якобы связанных с Ираном компаний и судов

    Минфин США ввел санкции против 27 якобы связанных с Ираном компаний и 22 судов

    Tекст: Вера Басилая

    Минфин США внес в санкционный список шесть физических лиц, 27 компаний и 22 судна, которые якобы связаны с Ираном.

    Министерство финансов США расширило список санкций в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Согласно данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства, ограничения введены против 27 компаний из ОАЭ, Маршалловых Островов, Турции, Китая, Ирана, Британии и Индии.

    Кроме того, в санкционные списки включены пять граждан Индии и один гражданин Турции. Американские власти сняли санкции с двух судов и ввели ограничения в отношении 22 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана.

    В прошлом месяце Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.

    Китай раскритиковал новые ограничения США против России и Ирана.

    8 октября 2026, 06:33 • Новости дня
    Трамп потерял интерес к сделке с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп признался, что достижение текущего соглашения с Ираном по урегулированию конфликта не является его главной целью и тепло представил перед сторонниками в Техасе спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа.

    Выступая перед своими сторонниками в штате Техас, американский лидер представил спецпосланника по миротворческим миссиям Стивена Уиткоффа, передает ТАСС.

    «Он работает над сделкой с Ираном и справляется очень хорошо», – подчеркнул передает ТАСС слова американского лидера.

    По его словам, предлагаемое соглашение не совсем соответствует его ожиданиям, однако иранская сторона готова на любые уступки ради сохранения договоренностей.

    «Я думаю, что эта сделка не совсем то, что я хочу, но они готовы предложить что угодно, чтобы мы от нее не отказывались. У них никогда не будет ядерного оружия», – сказал он.

    Трамп назвал Уиткоффа великолепным переговорщиком и замечательным человеком, из-за чего президент США и выбрал его решать те задачи, над которыми тот работает.

    «Все любят Стивена Уиткоффа. Он делает фантастическую работу», – добавил глава Белого дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    При этом СМИ сообщили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 01:01 • Новости дня
    МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Иран пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран в среду заявил, что ответ на предложения США относительно усилий урегулирования конфликта будет дан через посредников, добавив о прогрессе в отношениях с Оманом по установлению безопасных морских путей через Ормузский пролив.

    Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран четко изложил свои «соображения и условия» для прекращения войны на всех фронтах и ​​восстановления безопасности в регионе Персидского залива и Ормузском проливе, передает агентство Anadolu со ссылкой на информационное агентство IRNA.

    «Необходимый ответ на предложения другой стороны также будет предоставлен через посредников», – сказал Багаи.

    Он отреагировал и на заявления госсекретаря США Марко Рубио о том, что Иран не воспользовался «многочисленными возможностями» для достижения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Рубио сделал эти заявления во время визита в Афины.

    «Искажение исторических фактов не сможет стереть из общественного мнения реальность неоднократных нарушений Соединенными Штатами своих обязательств», – заявил Багаи.

    Иранский министр обвинил США в ответственности за нынешнюю нестабильность в регионе и ее экономические последствия как в США, так и во всем мире.

    Говоря о судоходстве через Ормузский пролив, он отметил, что Иран и Оман добились прогресса в консультациях, направленных на восстановление морской безопасности. По его словам, обе страны договорились о географических координатах безопасных маршрутов входящего и исходящего судоходства по этому важному водному пути.

    Стороны также достигли договоренности о том, как информация о достигнутом соглашении будет доведена до сведения соответствующего международного органа, и, по словам Багаи, этот шаг будет предпринят «вскоре».

    Багаи заявил, что Иран продолжит усилия по укреплению доверия и взаимодействия между странами региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал использование Ираном Ормузского пролива «термоядерным» оружием.


    Комментарии (0)
    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 05:01 • Новости дня
    Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп может разрешить ситуацию с Ираном не так, как многие ожидают, ориентируясь на предвыборный период и желание удержать оставшиеся симпатии избирателей, сообщили источники журнала The Atlantic и портала Axios, которые заявили, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    США несколько недель не наносят ударов по Ирану. Этот период относительного затишья совпадает с заключительным этапом кампании по выборам в Конгресс (промежуточным выборам). Предполагалось, что Трамп захочет сохранить такую ​​ситуацию вплоть до 3 ноября, чтобы не напоминать избирателям о непопулярной войне, которая тянет вниз рейтинги кандидатов-республиканцев по всей стране, пишет The Atlantic.

    Однако события могут развиваться иначе. Как сообщили два представителя администрации, Белый дом поручил Пентагону разработать варианты нанесения ударов по иранским объектам, которые могут быть реализованы до промежуточных выборов.

    По словам чиновников, эта работа по планированию свидетельствует о том, насколько сильно президент США хочет добиться снижения цен на бензин и продемонстрировать прогресс в конфликте до начала голосования.

    Портал Axios, ссылаясь на американских официальных лиц, пишет, что несколько дней назад Пентагон поручил Центральному командованию США завершить подготовку к возобновлению масштабных боевых действий в Иране.

    «В директиве не была указана конкретная дата нанесения ударов, и президент Трамп пока не принял окончательного решения. Однако источники в США и Израиле утверждают, что это может произойти до промежуточных выборов в США и, возможно, до выборов в Израиле, которые состоятся неделей ранее», – сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Вэнс назвал действие Ирана для окончания семимесячной войны с США. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 05:35 • Новости дня
    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузском проливе

    Иран и Оман договорились о навигационных коридорах в Ормузе

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран и Оман согласовали географические координаты специальных безопасных маршрутов для судов, входящих в Ормузский пролив и выходящих из него, заявил в среду официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

    По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, стороны также договорились о порядке передачи информации об этих координатах соответствующему международному органу в сфере судоходства, пишет портал Gulf News.

    Это соглашение стало развитием рамочных договоренностей между Ираном и Оманом, предусматривающих поэтапное восстановление судоходства в этом стратегически важном проливе.

    В августе Оман и Иран договорились о создании временного судоходного коридора, разминировании и разработке постоянного коридора, а также о механизмах управления движением и обмена информацией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу. В КСИР объявили Ормузский пролив закрытым до выполнения требований Ирана.

    Сирия и Ирак согласовали сухопутный маршрут для экспорта нефти.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 13:38 • Новости дня
    Потери авиации США в ходе конфликта с Ираном превысили 80 единиц

    США потеряли более 80 самолетов и беспилотников за время конфликта с Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Исследовательская служба Конгресса США сообщила о потере или повреждении более 80 американских военных самолетов, вертолетов и беспилотников с начала действий против Ирана.

    Исследовательская служба Конгресса США выпустила отчет, согласно которому число американских военных самолетов, вертолетов и беспилотников, потерянных или поврежденных в ходе конфликта с Ираном, превысило 80 единиц, передает РИА «Новости».

    В документе приводится список из 81 летательного аппарата, которые числятся утраченными или получившими повреждения в ходе действий американских вооруженных сил против Ирана с 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Дональд Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном.

    МИД исламской республики пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    В воскресенье Тегеран решил увеличить дальность своих ракет из-за конфликта с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 17:29 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о невозможности блокады страны

    Президент Ирана Пезешкиан: Иран невозможно так просто взять в блокаду

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Иран нельзя изолировать из-за наличия большого числа соседних государств для развития экономических связей, заявил президент страны Масуд Пезешкиан.

    «Мы соседствуем с 15 странами, поэтому они (США) не смогут просто так взять нас в блокаду», – передает слова Пезешкиана РИА «Новости» со ссылкой на иранское телевидение.

    Президент Ирана отметил, что соседство открывает множество альтернативных маршрутов для сотрудничества в экономической, торговой, политической сферах и в области безопасности.

    Соответствующее заявление Пезешкиан сделал перед поездкой в Туркменистан на заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит. Он добавил, что планирует обсудить противодействие односторонним подходам в международных отношениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военные США уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    В начале месяца Вашингтон внес российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за связей с Ираном.

    В августе глава иранского МИД Аббас Аракчи призвал США выполнять обязательства.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном

    Трамп заявил о скором завершении конфликта с Ираном и падении цен на нефть

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт с Ираном будет урегулирован в скором времени, а Тегеран больше не представляет ядерной угрозы для Вашингтона.

    Американский лидер убежден, что ближневосточная республика больше не представляет ядерной угрозы для США, передает РИА «Новости».

    «Угрозы ядерного оружия больше нет. Они сейчас разбиты. И вот что будет, как только это закончится, – а это произойдет скоро, – цены на нефть упадут», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп заявил, что потерял интерес к сделке с Ираном. МИД Ирана пообещал уведомить США через посредника о решении по Ормузу.

    В среду американский сенатор Марко Рубио обозначил условие соглашения Вашингтона с Ираном.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    Военный убит при нападении на армейский микроавтобус на юге Ирана

    Mehr: Один военный убит при нападении на армейский автобус на юге Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    В иранской провинции Систан и Белуджистан группа вооруженных лиц напала на армейский микроавтобус, в результате чего один военнослужащий погиб и трое получили ранения.

    Нападение на автобус с личным составом сухопутных войск Ирана произошло недалеко от города Никшахр, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

    Силы безопасности провинции проводят операцию по задержанию преступников, напавших на военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу сотрудник КСИР погиб при теракте на юго-востоке Ирана.

    В марте власти Ирана казнили организаторов январских беспорядков. В том же месяце Иран признал терактом убийство секретаря Совбеза Али Лариджани.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 18:30 • Новости дня
    CENTCOM: Авианосец «Авраам Линкольн» вернется в США после рекордного похода

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский авианосец «Авраам Линкольн» вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    В США готовятся к встрече авианосца «Авраам Линкольн». Он в четверг вернется в Калифорнию после продолжительного пребывания на Ближнем Востоке, сообщило Центральное командование США (CENTCOM).

    «Американский авианосец «Авраам Линкольн» сегодня возвращается в Калифорнию после исторического развертывания на Ближнем Востоке», – говорится в сообщении командования, которое приводит РИА «Новости».

    В CENTCOM уточнили, что экипаж из 5 тыс. моряков и морских пехотинцев обеспечил тысячи боевых вылетов, а сам корабль прошел более 90 тыс. миль.

    Корабль покинул Сан-Диего в ноябре 2025 года, проведя в море 286 дней – это второй по продолжительности рейд в современной истории американского флота. Первоначально он направлялся в Тихоокеанский регион, но в январе 2026 года был переброшен на Ближний Восток для участия в операции «Эпическая ярость» против Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал условия для окончания семимесячной войны с Ираном.

    Во вторник американские военные уничтожили 13 торговых судов после возобновления блокады Ирана.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 11:47 • Новости дня
    Песков допустил обсуждение выхода Ирана из ДНЯО на встрече лидеров

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что тема возможного выхода Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия будет поднята на предстоящей встрече глав государств.

    По словам Пескова, если иранская сторона посчитает необходимым проинформировать Москву о планах выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия, этот вопрос может быть затронут на встрече президента России Владимира Путина с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, передает РИА «Новости».

    Ранее власти Ирана допустили выход страны из договора о ядерном оружии.

    Парламент Ирана рассмотрит законопроект о срочном выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на сохранение Тегераном статуса ответственного участника соглашения.

    Военный аналитик Александр Ермаков назвал подобные планы элементом переговорной стратегии Ирана с США.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 10:38 • Новости дня
    Военные США подготовили для Трампа новые варианты операций в Иране

    NBC News: Американские военные предложили Трампу варианты ударов по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Американские военные подготовили для президента США Дональда Трампа новые варианты проведения масштабных боевых операций на иранской территории перед промежуточными выборами в Конгресс, сообщает NBC News.

    Команда по национальной безопасности и глава государства обсудили возможность возобновления военных операций в ближайшие недели перед голосованием 3 ноября, передает ТАСС.

    На прошлой неделе в Кэмп-Дэвиде прошла встреча, где обсуждалась стратегия Вашингтона в отношении Тегерана и йеменских хуситов. После этого военные разработали новые варианты действий в Иране, однако никакие решения пока не приняты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Трамп заявил об угрозе крупным городам США в случае получения Ираном ядерного оружия. Американский лидер анонсировал скорое завершение конфликта с Тегераном.

    СМИ писали, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    По данным издания, окончательное решение еще не утверждено, но приказ о начале атаки может быть отдан до дня голосования, при этом масштабы и цели потенциальных ударов все еще обсуждаются.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 09:54 • Новости дня
    Трамп: Получение Ираном ядерного оружия угрожало бы крупным городам США

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что получение Ираном ядерного оружия могло бы привести к ракетным ударам по таким американским городам, как Лос-Анджелес и Сан-Диего.

    «Нам пришлось заняться Ираном, потому что иначе у него появилось бы ядерное оружие. И тогда возникла бы настоящая проблема. Представьте, если бы они нанесли ракетный удар по Лос-Анджелесу, Сан-Диего или другому крупному американскому городу. Вот это была бы настоящая проблема», – цитирует РИА «Новости» Трампа.

    Иран неоднократно заявлял об отсутствии планов по созданию ядерного оружия. По данным МАГАТЭ, до ударов по объектам в стране Тегеран имел 440,9 кг урана, обогащенного до 60%. После ударов агентство не смогло подтвердить состояние этих запасов.

    США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране 28 февраля, в ответ на что Иран нанес свои удары. В середине июня стороны подписали меморандум о прекращении боевых действий, но позже возобновили удары. Конфликт остается неурегулированным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент США заявил о скором завершении конфликта с Ираном. Также американский лидер заявил, что потерял интерес к сделке с Ираном.

    СМИ писали, что Белый дом поручил Пентагону разработать варианты ударов по Ирану.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:06 • Новости дня
    Путин встретился с президентом Ирана в Туркмении

    Путин встретился с президентом Ирана Пезешкианом в Туркмении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в рамках своего визита в Туркмению.

    Переговоры глав государств состоялись в рамках двухдневного визита российского лидера в Туркмению, передает РИА «Новости».

    В пятницу Владимир Путин примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, куда приехали лидеры всех пяти прикаспийских государств.

    Предыдущая встреча президентов России и Ирана состоялась в начале сентября в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду иранский лидер поздравил президента России с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал встречу Владимира Путина с президентом Ирана.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:18 • Новости дня
    Путин заявил о позитивном развитии отношений России и Ирана

    Путин: Отношения Москвы и Тегерана развиваются в позитивном ключе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом в Туркмении отметил укрепление двусторонних связей и значительный рост товарооборота.

    Лидеры России и Ирана провели переговоры в городе Туркменбаши, в ходе которых обсудили перспективы сотрудничества, передает ТАСС. «Что касается двусторонних отношений – хочу отметить, что они развиваются в позитивном ключе, на основе фундаментального нашего договора, который был подписан в начале прошлого года», – подчеркнул российский лидер.

    По словам Путина, товарооборот между странами по итогам 2025 года увеличился более чем на 21%, и эта тенденция сохраняется на протяжении первых семи месяцев текущего года.

    Кроме того, Путин попросил Пезешкиана передать наилучшие пожелания верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Ирана поздравил Путина с днем рождения.

    Во вторник помощник главы российского государства Юрий Ушаков анонсировал встречу лидеров двух стран.

    На прошлой неделе зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о высокой оценке Путиным деятельности Хаменеи.

    Комментарии (0)
    8 октября 2026, 21:26 • Новости дня
    Путин пообещал помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Путин: Россия готова помочь Ирану в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом заявил о готовности Москвы сделать все возможное для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

    Россия готова оказать содействие Тегерану в урегулировании кризиса на Ближнем Востоке, подчеркнул Путин, передает ТАСС. «Мы знаем, что Иран принимает реальные попытки завершить конфликт», – отметил президент на встрече с иранским лидером в туркменском городе Туркменбаши.

    По словам главы государства, Москва со своей стороны готова сделать все зависящее от нее для помощи в разрешении сложившейся ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Владимир Путин провел встречу с президентом Ирана в Туркмении.

    В среду иранский лидер поздравил главу российского государства с днем рождения.

    Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков анонсировал переговоры политиков.

    Комментарии (0)
    Главное
    Остановлена работа метро в Киеве
    Германия лишила военнообязанных украинцев права на статус беженца
    Французские банки отказали партии Ле Пен в предвыборном кредите
    Власти США могут лишить 100 тыс. украинцев права находиться в стране
    На Солнце произошла мощная вспышка предпоследнего класса
    Иркутские власти отменили введенный из-за пневмонии карантин
    Названа стоимость перевозки тела Кашпировского на Украину

    Пополнение резервов ослабляет рубль

    Сверхдоходы от дорогой нефти заставили Минфин в шесть раз увеличить объем скупки валюты в октябре в пользу резервов. Однако для рубля этот фактор является крайне неприятным. Российская валюта начала снова слабеть после укрепления в сентябре. Ждут ли резкого обвала рубля эксперты? Подробности

    Перейти в раздел

    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

    Перейти в раздел

    Украина ударила по дата-центру «Яндекса» ради медийного эффекта

    ВСУ впервые ударили по центру обработки данных на территории России. Целью стал дата-центр «Яндекса» в городе Сасово в Рязанской области. Как сообщили в компании, часть сервисов может быть недоступна для пользователей. Эксперты подчеркивают: ЦОД не использовался в интересах российского Минобороны, и атака противника на этот объект в очередной раз подтвердила террористическую тактику Киева. Подробности

    Перейти в раздел

    Распад Канады способен навредить интересам России

    Две из десяти канадских провинций так или иначе готовятся отделиться от остальной страны: Квебек, где сепаратисты победили на выборах, и Альберта, где сосредоточены нефтяные запасы. Несмотря на русофобию правительства Канады, распад этого государства не идеальный для России сценарий. Есть и получше. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Макрон проигрывает даже детям

      Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

    • Латвия доказала свою безнадежность

      Премьер-министр и победитель выборов Латвии Андрис Кулбергс запросил у Евросоюза дополнительное финансирование для противостояния с Россией. И этим доказал главное.

    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Согласие на выезд ребенка за границу в 2026 году: когда нужно, требуется ли разрешение второго родителя и как оформить

      По российским правилам ребенок может выехать за границу вместе с одним из родителей без нотариального согласия второго, если тот не подал заявление о несогласии на выезд. Если несовершеннолетний едет без своих законных представителей – например, с бабушкой, тренером, учителем или самостоятельно, – требуется нотариально оформленное согласие одного из законных представителей. При этом страна въезда может устанавливать более строгие требования и запрашивать согласие второго или обоих родителей. Рассказываем, когда в 2026 году нужно согласие на выезд ребенка за границу, как его оформить, какие документы взять в поездку и что делать, если второй родитель запретил выезд.

    • Знак «Инвалид» на автомобиль в 2026/2027 году: как оформить, установить и получить право на парковку

      Чтобы пользоваться специальными парковочными местами для инвалидов, одной желтой наклейки на автомобиле недостаточно. Машина должна быть внесена в государственную информационную систему, а на ней необходимо установить опознавательный знак «Инвалид». Право распространяется на инвалидов I и II групп, детей-инвалидов и часть граждан с III группой. Рассказываем, как оформить автомобиль через Госуслуги или МФЦ, где установить знак «Инвалид», какие правила действуют в 2026–2027 годах, можно ли внести машину родственника и какой штраф грозит за незаконное использование льготы.

    • Как хранить яблоки зимой, чтобы не сгнили: лучшие способы сохранить урожай до весны

      Сохранить яблоки свежими до весны можно и в погребе, и в обычной квартире, но для долгого хранения подойдут не все плоды. Важны сорт, температура, влажность и даже то, как яблоки были собраны и уложены в ящики. Разбираемся, какие яблоки пролежат всю зиму, нужно ли их мыть перед хранением, при какой температуре держать урожай и какие ошибки быстрее всего приводят к гнили и увяданию.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации