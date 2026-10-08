Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
США расширили санкции против якобы связанных с Ираном компаний и судов
Минфин США ввел санкции против 27 якобы связанных с Ираном компаний и 22 судов
Минфин США внес в санкционный список шесть физических лиц, 27 компаний и 22 судна, которые якобы связаны с Ираном.
Министерство финансов США расширило список санкций в отношении Ирана, передает РИА «Новости». Согласно данным управления по контролю за иностранными активами (OFAC) американского ведомства, ограничения введены против 27 компаний из ОАЭ, Маршалловых Островов, Турции, Китая, Ирана, Британии и Индии.
Кроме того, в санкционные списки включены пять граждан Индии и один гражданин Турции. Американские власти сняли санкции с двух судов и ввели ограничения в отношении 22 судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе США внесли российскую платежную систему А7 в санкционный список из-за Ирана.
В прошлом месяце Иран утратил доверие к переговорам с США из-за новых санкций.
Китай раскритиковал новые ограничения США против России и Ирана.