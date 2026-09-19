Китай раскритиковал новые санкции США против России и Ирана

Tекст: Вера Басилая

Министерство коммерции КНР выступило с резкой критикой нового американского закона, ужесточающего санкционное давление на Россию и продлевающего торговые ограничения против Ирана. В Пекине подчеркнули неизменное неприятие односторонних рестрикций, передает RT.

Китайские власти заявили, что подобные вторичные санкции не санкционированы Организацией Объединенных Наций и лишены каких-либо оснований в международном праве. Пекин продолжит внимательно следить за дальнейшими шагами Вашингтона в этом направлении.

Руководство КНР оставило за собой право на ответные действия для защиты государственного суверенитета, национальных интересов развития и законных прав китайских компаний. Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил реагировать на новые американские санкции мерами военного сдерживания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предложил ответить на новые ограничения мерами прямого военного сдерживания. Ранее внешнеполитическое ведомство КНР отвергло попытки третьих стран вмешиваться в торгово-экономическое партнерство Пекина и Москвы.