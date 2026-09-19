Tекст: Андрей Резчиков

Президент США подписал закон об «адских санкциях» против Ирана и России. Официально документ носит имя его инициатора – сенатора-республиканца Линдси Грэма* (1955-2026), который внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

Документ лоббировался в Конгрессе США более полутора лет, но неожиданно получил поддержку после внезапной смерти Грэма летом этого года. Закон значительно расширяет полномочия исполнительной власти США в части применения вторичных санкций и пошлин в размере до 100% против пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти и газа (в первую очередь ограничения угрожают Китаю и Индии), а также против государств, помогающих Москве обходить энергетическое эмбарго.

В законе фигурирует цифра в 500%, но она относится к разным механизмам воздействия и адресатам. В итоговом тексте документа заложены две тарифные шкалы: прямые заградительные пошлины в размере до 500% на импорт любых товаров непосредственно из Российской Федерации в США. Что касается третьих стран, которые закупают российские нефть и газ, то максимальный потолок вторичных тарифов для них ограничен 100%.

Стоит отметить, что в черновой версии проекта сенаторы предлагали карать третьи страны пошлинами в 500%. Но в ходе жестких дебатов эту норму заменили на более умеренный инструмент, чтобы не обрушить мировую торговлю моментально.

В итоговом документе предусмотрена лазейка – санкции не вступают в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин, поэтому он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

Этот же закон вводит ограничения против судов, перевозящих из России нефть, уголь, уран и другие ресурсы в обход существующих лимитов. Расширены ограничения против высших российских чиновников, госструктур, коммерческих банков, крупных бизнесменов. Гражданам США запрещены новые инвестиции в Россию.

По инициативе Белого дома в закон включили продление действующих американских санкций в отношении энергетического и оружейного секторов Ирана еще на пять лет – до 2031 года.

Несмотря на волну солидарности после смерти Грэма против принятия закона проголосовало довольно много конгрессменов. Критика шла с двух абсолютно противоположных флангов. В Сенате против высказались 11 человек, а в Палате представителей – 159 депутатов (семь республиканцев и 152 демократа).

Основная масса прогрессивных демократов проголосовала «против» из-за так называемого права вето, которое Белый дом выбил для Трампа. Они считали опасным, что закон дает президенту единоличное право вводить или отменять 100-процентные пошлины против других стран.

Демократы заявляли, что Трамп может использовать эти пошлины для давления на союзников США, либо просто заморозит их по своему усмотрению без контроля со стороны законодателей.

Небольшая группа консервативных республиканцев (самый яркий представитель – сенатор Рэнд Пол) выступила против любого расширения санкционного давления. Они заявляли, что стопроцентные тарифы против Китая или Индии – это налог, который в конечном итоге заплатят американские компании и потребители из своего кармана через рост цен. Они предупреждали, что агрессивное использование вторичных санкций изолирует сами США и разрушит доверие к доллару как к мировой резервной валюте.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в субботу предложил отреагировать на западные санкции и русофобские законы. Политик подчеркнул, что США и Европа понимают исключительно язык прямого военного сдерживания, которым и следует отвечать на новые американские санкции.

По мнению экспертов, санкции против покупателей российских энергоресурсов заденут ближайших союзников Вашингтона, инфляция внутри самих США будет разгоняться. В дальнейшей перспективе это ускорит отказ от доллара и создаст независимые контуры, где США вообще потеряют рычаги влияния.

«Подписание Трампом закона о санкциях против России и Ирана не стало неожиданностью. Это продолжение той политики, которую Вашингтон ведет против всех: Европы, Китая, Индии, России. США в этом смысле – всеядное существо», – считает американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США, подчеркивает эксперт: «Франция, Бельгия, отчасти Англия активно покупают российский газ.

Что дальше – стопроцентные пошлины на шотландское виски, французское вино, бельгийский эль? Это полный бардак и хаос. Безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки»

«Подписание закона Трампом – это продолжение агрессивной политики США против всех, кто не подчиняется. Инфляция внутри США будет разгоняться, а международная торговля – хаотизироваться еще сильнее. Трамп, вероятно, будет пользоваться этим инструментом осмотрительно, но сам факт его принятия перечеркивает любые попытки Вашингтона показать миротворческий настрой. Россия и Иран видят: США – принципиальный враг, с которым невозможно договориться. Любое соглашение ничего не значит, потому что американцы меняют правила как угодно», – добавляет экономист Василий Колташов.

По его мнению, этот закон показывает миру, что США – беспринципный хищник, который грабит подчинившихся и ведет экономическую войну против несогласных.

«Европу уже выворачивают наизнанку, заставляя воевать против России и финансировать войну в ущерб собственной экономике. Теперь Вашингтон толкает Индию, Бразилию, Китай и других к простой мысли: компромисс с США невозможен, нужны жесткие репрессии против проамериканской пятой колонны и максимальная торговля друг с другом, минимально – с Западом.

Закон вызовет настоящую ненависть к США во всем мире»,

– рассуждает экономист.

При этом лазейка, позволившая американской администрации замораживать тарифы, небезосновательна: в Вашингтоне понимают, что меры слишком опасны для американской экономики. «Но это не отменяет необходимости политических ответных шагов. России нужно дать понять США: так с нами разговаривать нельзя», – полагает Ордуханян.

По мнению американиста, новый закон неизбежно ускорит отказ от доллара. Саудовская Аравия, Бразилия, Китай, Индия уже ведут сделки в национальных валютах. «На последнем саммите БРИКС более половины транзакций проходило в нацвалютах. Это объективный процесс. Доллар – не просто финансовый инструмент, а политический. В битве за доллар американцы и англосаксы будут использовать не только финансы», – добавил собеседник.

Политолог пояснил, что у США осталось два рычага влияния на мир: финансы и информация. «Финансовую составляющую мы сейчас выбиваем. Следующий фронт – контроль информационного пространства. Но остановить многополярность невозможно: в новом мире не будет одной валюты и одного информационного пространства. Все будет сегментировано. Этот процесс уже идет и будет продолжаться независимо от очередных санкционных законов», – прогнозирует эксперт.

Колташов тоже считает, что риск обрушения американского долгового рынка и доллара существует. «Более того, Трамп может быть в этом заинтересован: он из той партии, которая не против расшатать систему и заменить гнилые колонны. В 1971 году президент США Ричард Никсон отвязал доллар от золота – это было мошенничество, но оздоровило американскую экономику. Трамп может пойти на девальвацию, чтобы обесценить долг», – предположил спикер.

Однако пока БРИКС не создаст BRICS Pay и платежную единицу, «доллару мало что угрожает». «Партнеры России по БРИКС медлят, а США уже ввели цифровые доллары (стейблкоины), которые активно используются для обхода санкций. Это не крах доллара, а скрытая адаптация – и она возможна потому, что альтернатива не организована», – пояснил экономист.

Эксперт напомнил, что буквально прошлой неделе в ходе саммите БРИКС в Индии сообщалось о запуске BRICS Pay.

«БРИКС медленно запрягает, хотя может ехать быстро. Пока финансовая структурная работа идет очень медленно, американские банки и доллар сохраняют позиции. Но объективный процесс становления многополярного мира не остановить. В новом мире не будет одной валюты и одного информационного пространства. США теряют финансовые рычаги, и этот закон лишь ускоряет их утрату», – резюмировал Колташов.