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    17 сентября 2026, 19:55 • В мире

    Закон об «адских санкциях» обернется против своих создателей

    Закон об «адских санкциях» обернется против своих создателей
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Принятый Конгрессом США законопроект об «адских санкциях» против России на самом деле приведет к «обнищанию американских семей» – по крайней мере, именно так заявляют некоторые конгрессмены. Какой подарок, приняв этот закон, сделали Трампу его политические противники – и как воспользуется им сам президент США?

    Бросить кирпич, чтобы получить яшму. Эту китайская стратагема, подразумевающая размен ненужного на нужное, была на днях успешно применена Дональдом Трампом против Демократической партии. В результате его схемы, как отмечает Fox News, «демократы передали Трампу полномочия, против передачи которых выступали годами» – в обмен всего лишь на декларативную поддержку Украины.

    Речь идет о кампании по принятию так называемого закона Линдси Грэма* о санкциях против России (американская прессе окрестила его законом об «адских санкциях», Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов). Среди положений закона есть санкции против так называемого российского теневого флота, разрешение ввести 500-процентные тарифы на российский экспорт в США, а также персональные ограничения в адрес российских чиновников.

    Однако ключевым элементом законопроекта является разрешение Трампу вводить вторичные санкции (таможенные пошлины в размере до 100%) против пяти крупнейших импортеров российской нефти и природного газа. Кроме того, законопроект дает президенту США право вводить санкции против любого иностранного лица, которое, по мнению главы Белого дома, вредит Украине.

    Еще в сентябре законопроект был принят в Сенате. Сейчас же его приняла Палата представителей, и последним препятствием на пути его превращения в закон является отсутствие на нем автографа президента. Который Трамп, конечно же, поставит в самое ближайшее время – по крайней мере, американская пресса в этом не сомневается.

    Сторонники законопроекта демагогически ликуют, объясняя его принятие, как обычно, «мифом о российской угрозе» и не скрывая своей русофобии. «Финансированию этой разрушительной войны за счет денег и ресурсов из стран, которые предпочитали не обращать на это внимание, сегодня будет положен конец», – заявлял перед голосованием спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

    Уверяют, что Конгресс, проголосовавший за законопроект, не только почтил память Линдси Грэма, но и выполнил свой долг. «Пресечение финансирования войны за завоевание Европы – это именно то, для чего должны использоваться эти полномочия. И решение Конгресса принять законопроект – это выполнение Конгрессом своих конституционных обязанностей», – заявляет конгрессмен Дон Бэкон.

    Однако радость была отнюдь не всеобщей. Дело в том, что законопроект был принят Палатой представителей не единодушно, а 262 голосами против 159. За принятие законопроекта проголосовали 58 демократов и 203 республиканца. Против выступили семь республиканцев и 152 демократа. Проще говоря, лишь четверть Демократической партии в палате одобрила законопроект (и этого хватило). А главное – именно благодаря демократам законопроект прошел утверждение в Сенате.

    Казалось бы,

    странная ситуация, если учесть, что именно демократы призывали к более активной поддержке Украины. Именно демократы столько времени потратили на то, чтобы заставить Дональда Трампа поглубже влезть в украинский конфликт.

    Однако вопрос в том, какой ценой? Сейчас они ради Украины фактически дали Трампу возможность на законных основаниях вводить торговые санкции против ключевых партнеров США. Среди них – Индия и Китай (закупающие российские углеводороды), а также Евросоюз (который, с учетом СПГ, делит с Китаем первое место по объему импорта российского газа).

    Трамп в рамках своей протекционистской политики уже пытался обложить иностранные государства торговыми пошлинами. Увеличивал их в разы, рисовал красивые таблички. Это именно то, против чего выступали оппоненты Трампа. А главное, Верховный суд США признал его действия незаконными – просто потому, что торговые пошлины можно и нужно вводить лишь через Конгресс. Теперь же получается, что Конгресс выписал Трампу карт-бланш на введение пошлин.

    Просто для понимания. США в 2025 году импортировали из России товаров примерно на 4 млрд долларов. Это удобрения, обогащенный уран и различные сырьевые позиции – то есть товары, введение таможенных тарифов на которые не очень-то и нужно США.

    В то же время, по словам сенатора Рэнда Пола, в 2025 году Соединенные Штаты импортировали товаров из Китая на сумму более 308 млрд долларов, а из Индии – на сумму более 103 млрд долларов. Гипотетическое введение 100-процентных пошлин на эти товары весьма негативно отразится на американской экономике. А точнее – на каждом конкретном американце, который покупает эти товары.

    «Этот законопроект, возможно, предоставит Дональду Трампу неограниченные полномочия для введения пошлин против американского народа»,

    заявил лидер демократов в Палате представителей Хаким Джеффрис.

    Получается, что демократы ради подкрепления собственных мифических представлений о поддержке Украины лишь усилили возможности своего главного политического противника – президента Трампа. «Этот законопроект о тарифах, похоже, был написан с такой слепой яростью, что его карательные меры вместо того, чтобы заставить Владимира Путина изменить свое поведение, приведут к обнищанию американских семей и подорвут наши национальные интересы», – возмущается сенатор Рэнд Пол.

    Вопрос лишь в том, как Трамп воспользуется своими полномочиями. С одной стороны, он действительно теоретически может ввести санкции против Нью-Дели и Пекина, поскольку эти две страны являются и будут дальше оставаться крупнейшими покупателями российских углеводородов.

    «Индия и Китай – два крупнейших покупателя российской нефти. Оба они сейчас конкурируют за нее, поскольку пытаются как-то заменить ближневосточные поставки – и за счет этого цена на сорт нефти Urals уже пробила потолок в 110 долларов»,

    – говорит преподаватель Финансового университета Игорь Юшков.

    Однако введение Трампом санкций против Китая и Индии гарантированно вызовет конфликт, включающий в себя как торговую войну, так и, возможно, пересмотр стратегических соглашений с той же Индией. В Нью-Дели уже заявили, что на протяжении последних месяцев не раз поднимали эту тему «с различными американскими партнерами» и четко обозначили последствия введения санкций.

    «Индийская сторона также ясно дала понять о своей решимости принять все необходимые меры для защиты своих торговых и экономических интересов»,

    – говорится в заявлении МИД Индии. А эти интересы, как неоднократно подчеркивало индийское руководство, заключаются в том, чтобы свободно покупать на мировом рынке энергоносители. В том числе у России.

    Американист Малек Дудаков также считает, что «другие страны проигнорируют давление со стороны президента США ввиду дефицита на рынке нефти, газа и нефтепродуктов. Россия остается одним из немногих крупных экспортеров энергоносителей... Государствам придется покупать российскую нефть и газ по любым ценам. Тарифы США не изменят ситуацию».

    Однако американский президент может пойти другим путем. Не вводить санкции, а угрожать их введением ради так любимых им торговых сделок. Например, вот уже на протяжении нескольких месяцев Нью-Дели и Вашингтон ведут переговоры о заключении комплексного торгового соглашения. И угроза санкций с перспективой торговой войны (которая Индии не нужна) может быть использована как инструмент давления на торгах. Итог которых Трамп потом назовет своей большой победой и использует в собственных политических целях – против тех самых демократов, которые этот закон так долго протаскивали.

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