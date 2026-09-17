ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил

Tекст: Вера Басилая

Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по украинской портовой инфраструктуре и судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило Минобороны в Max.

В результате атаки в порту Черноморск Одесской области было поражено морское судно типа «сухогруз», на борту которого находился груз военного назначения.

Кроме того, во время перехода морем российские силы поразили еще один сухогруз. Это судно доставляло в порт Измаил военное имущество, предназначенное для обеспечения украинской армии.

В начале сентября российская армия уничтожила транспортное судно с военными грузами в порту Черноморск.

Российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.