ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил

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    Закон об «адских санкциях» обернется против своих создателей
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    Путин заявил о росте реальных зарплат россиян на 6,5%
    Путин заявил о рекордно низком уровне безработицы в России
    Полянский назвал черепашьим темп расследования подрывов «Северных потоков»
    Белоруссия помогла 18 гражданам России и Украины воссоединиться с семьями
    Трибунал по преступлениям неонацистов на Украине раскрыл схему фальсификации жертв в Буче
    Мнения
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    22 комментария
    17 сентября 2026, 20:03 • Новости дня

    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил

    ВС России поразили два сухогруза с оружием для ВСУ в портах Черноморск и Измаил
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные нанесли удары беспилотниками по двум сухогрузам с военным имуществом для украинской армии, один из которых находился в порту Черноморск, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России продолжают наносить удары беспилотными летательными аппаратами по украинской портовой инфраструктуре и судам, используемым в интересах украинских войск, сообщило Минобороны в Max.

    В результате атаки в порту Черноморск Одесской области было поражено морское судно типа «сухогруз», на борту которого находился груз военного назначения.

    Кроме того, во время перехода морем российские силы поразили еще один сухогруз. Это судно доставляло в порт Измаил военное имущество, предназначенное для обеспечения украинской армии.

    В начале сентября российская армия уничтожила транспортное судно с военными грузами в порту Черноморск.

    Российские войска уничтожили железнодорожный состав с грузами для украинской армии во время его погрузки в порту Южный.

    ВС России в среду поразили цели в Киеве, Запорожье и Одесской области.

    17 сентября 2026, 16:10 • Новости дня
    В Москве представлен доклад об инсценировке Украиной событий в Буче

    Захарова: Киев выдавал боевиков «Азова» за погибших жителей Бучи

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Украины использовали тела убитых украинских боевиков для создания масштабной фальсификации, представив их жертвами среди мирного населения весной 2022 года после боев в Киевской области, говорится в докладе «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима», представленном в Москве организацией Международный общественный трибунал.

    Официальный Киев попытался выдать уничтоженных членов националистического батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в России) за мирных граждан, погибших в Буче, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

    «Это абсолютно точно фальсификация, только теперь у нас есть уже неопровержимые факты – конкретные, раскладывающие ее по деталям. О чем идет речь? Речь идет о том, что за мирных жителей они выдали украинских военнослужащих, в первую очередь, как мы понимаем, экстремистов из террористического нацбатальона «Азов», – цитирует ТАСС представителя внешнеполитического ведомства.

    Заявление прозвучало в ходе пресс-конференции, на которой председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев представил доклад «Наследники Геббельса: фальсификация событий в Буче и кровавые инсценировки киевского режима».

    Документ разоблачает фальсификацию событий в украинском городе. Доклад содержит факты представления Украиной погибших в различных населенных пунктах в ходе боев украинских военнослужащих в качестве убитых мирных граждан в Буче.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Мария Захарова анонсировала презентацию масштабного расследования преступлений киевского режима. В конце августа дипломат назвала события в Буче британской информационно-политической спецоперацией ради срыва мирных переговоров.

    Весной официальный представитель МИД России обвинила украинские власти в намеренной отправке очевидцев инсценировки в Буче на верную гибель.

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    17 сентября 2026, 16:28 • Новости дня
    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear

    ЦБ подал заявление в Общий суд ЕС по делу об активах в Euroclear

    ЦБ оспорил в суде ЕС ограничения на взыскание активов с Euroclear
    @ Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Банк России подал заявление в европейский суд, чтобы добиться возможности взыскать 200 млрд евро заблокированных активов с депозитария Euroclear.

    Банк России обратился в Общий суд Европейского союза с требованием отменить ограничения на признание и исполнение решений российских судов, передает РИА «Новости». Регулятор оспаривает статью регламента Совета ЕС, которая позволяет европейским судам запрещать российским лицам добиваться исполнения отечественных судебных решений в любых юрисдикциях.

    «Данный документ является прямой попыткой вмешаться в текущее судебное разбирательство в Бельгии и помешать Банку России исполнить решение арбитражного суда Москвы, вынесенное по иску Банка России к Euroclear», – заявили в ЦБ.

    Активы российского регулятора были заморожены в 2022 году после начала спецоперации на Украине. Основная часть этих средств, оцениваемая примерно в 200 млрд евро с учетом упущенной выгоды, находится в депозитарии Euroclear.

    В Центробанке подчеркнули, что европейские меры создают несоразмерные препятствия для защиты прав за пределами Евросоюза. Экстерриториальный характер запретов противоречит принципам доступа к правосудию и иммунитету государств, добавили в ведомстве.

    Ранее Арбитражный суд Москвы взыскал с бельгийского депозитария Euroclear 200 млрд евро в пользу Банка России.

    Позже апелляционная инстанция отказала европейской площадке в приостановке исполнения данного решения.

    В ответ финансовая организация обратилась в суд Бельгии для отмены российского вердикта по замороженным средствам.

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    17 сентября 2026, 20:00 • Видео
    В США утвердили «суперсанкции». Что теперь?

    Палата представителей США, несмотря на сопротивление почти половины своих членов, утвердила так называемый закон Линдси Грэма, признанного в РФ террористом и экстремистом. Что это означает для России и ее отношений с президентом США Дональдом Трампом.

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    17 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    МИД Венгрии назвал высылку российских дипломатов продуманной стратегией

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Парламентский госсекретарь венгерского МИД Дьердь Велкей заявил, что высылка десяти российских дипломатов является частью стратегии, реализация которой идет «своим чередом».

    «Мы приняли данное решение, руководствуясь продуманной стратегией», – сказал дипломат в интервью интернет-изданию Telex, передает ТАСС. Отвечая на вопрос о возможных будущих шагах, госсекретарь пояснил, что каждое такое решение представляет собой сложный процесс, где важен выбор правильного момента.

    При этом он отказался раскрывать подробности дела, сославшись на непубличность деталей. Велкей добавил, что ведомство постоянно следит за развитием событий и ожидает реакции российской стороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр объяснил высылку десяти российских дипломатов защитой национального суверенитета.

    В ответ посол России в Будапеште Евгений Станиславов назвал данное решение беспрецедентной эскалацией. А официальный представитель МИД Мария Захарова пообещала обязательный ответ Москвы на этот недружественный шаг.

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    17 сентября 2026, 13:45 • Новости дня
    Крупнейший КПП на границе Молдавии и Украины остановил работу

    КПП Паланка на границе Молдавии и Украины закрылся из-за аварии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Крупнейший на юге Молдавии контрольно-пропускной пункт (КПП) Паланка приостановил работу из-за аварии на линии связи, сообщила пограничная полиция Молдавии, рекомендовав воспользоваться соседними пунктами пропуска через границу.

    Работа крупнейшего контрольно-пропускного пункта Паланка на юге Молдавии временно остановлена из-за аварии на линии связи, передает ТАСС.

    Пограничная полиция республики рекомендовала гражданам выбирать для пересечения границы соседние пункты пропуска.

    «Авария нарушила интернет-соединение и повлекла сбой в работе информационных систем, используемых при осуществлении пограничного контроля. Неисправность возникла за пределами пункта пропуска», – уточнили в ведомстве.

    Пункт пропуска Паланка расположен на главной транспортной магистрали, которая соединяет Молдавию с Одесской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября пограничный переход Тудора – Староказачье приостановил работу из-за удара беспилотника.

    В конце августа движение через два контрольно-пропускных пункта на молдавско-украинской границе остановилось из-за воздушной тревоги.

    Днем ранее украинский пункт пропуска «Виноградовка» закрылся после серии взрывов.

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    17 сентября 2026, 11:41 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку
    Российские войска освободили харьковскую Малую Волчью и запорожскую Розовку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» взяли под контроль Малую Волчью в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Розовку в Запорожской области.

    Об освобождении двух населенных пунктов за минувшие сутки говорится в канале Max Минобороны.

    В результате действий группировки «Север» за последние сутки под контроль российских войск перешел населенный пункт Малая Волчья Харьковской области.

    Также в Харьковской области было нанесено огневое поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, мотопехотной, механизированной бригад и штурмового полка ВСУ около Золочеав, Дементиевки, Революционного, Грачевки, Братеницы и Липцов.

    А в Сумской области поражены скопления живой силы и техники двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Груновкой, Кучеровкой, Бояро-Лежачами и Хотенью.

    Всего в зоне ответственности группировки противник за сутки потерял до 220 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубm обороны противника и освободили Розовку в Запорожской области, отчитались в Минобороны. Было нанесено поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Великомихайловки Днепропетровской области, Нововладимировки, Таврийского, Общего, Василькового, Омельника, Самойловки, Светлой Долины и Барвиновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли более 240 военнослужащих и бронемашину.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Нижнего Соленого, Червоного Оскола, Изюма, Путниково, Нечволодовки Харьковской области, Крымков, Райгородка и Маяков Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 200 военнослужащих, америкаснкаий бронеавтомобиль HMMWV, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Красного Молочара, Дружковки, Краматорска, Славянска, Василевской Пустоши, Николаевки и Кондратовки ДНР.

    Противник при этом потерял до 170 военнослужащих и американскую бронемашину MaxxPro.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии у Лидино, Андреевки, Белозерского, Доброполья, Нововодяного, Гулево, Новогригоровки и Сергеевки ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 400 военнослужащих и бронемашина, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили харьковскую Ольховатку.

    До этого они освободили харьковские Широкое, Шевченково и запорожскую Новоандреевку.

    А в конце прошлой недели российские войска освободили населенный пункт Веселое в ДНР.

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    17 сентября 2026, 14:51 • Новости дня
    Евростат назвал долю жителей ЕС, которым не хватает денег на отопление

    Евростат: Почти 9% жителей ЕС не могут позволить себе отопление дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Почти каждый десятый житель Европейского союза не имеет финансовой или технической возможности поддерживать комфортную температуру в своем доме.

    Доля людей, у которых нет возможности поддерживать у себя дома комфортный уровень тепла, в Евросоюзе в 2025 году составила 8,8%, передает РИА «Новости».

    «В 2025 году 8,8% жителей ЕС не могли позволить себе поддерживать в доме достаточный уровень тепла», – говорится в публикации.

    Авторы материала объясняют, что возможность поддерживать в доме комфортную температуру зависит от ряда факторов, включая финансовые возможности, общее состояние здания, географическое положение и стоимость энергоносителей.

    Пока что доля людей без возможности нормально отапливать свои дома заметно выше, чем в 2021 году, когда она составляла 6,9%.

    Согласно статистике Евростата, самая большая доля людей, у которых нет возможности обеспечить достаточную отапливаемость своего жилища, оказалась в Греции – 18,1%.

    Также в число лидеров по этому показателю вошли Литва (16,7%), Болгария (16,1%), Испания (15,9%), Португалия (15,6%), Румыния (11,9%), Франция (11,5%) и Кипр (11,3%). Меньше всего таких людей в Норвегии (1,7%), Финляндии (2,6%), Эстонии (3,1%), Польше (3,2%), Люксембурге (3,5%) и Словении (3,6%).

    Сильнее всего доля населения без возможности поддерживать в доме достаточный уровень тепла с прошлого по текущий год выросла в Румынии – на 1,1 процентного пункта.

    Самое заметное сокращение было на Кипре – на 3,3 процентного пункта, в Болгарии – на 2,9 процентного пункта, в Испании – на 1,6 процентного пункта и Литве – на 1,3 процентного пункта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине 2024 года стоимость газа для бытовых потребителей в Евросоюзе установила абсолютный рекорд.

    В первой половине 2025 года средняя цена энергоносителя для европейских домохозяйств снизилась на восемь процентов.

    В начале текущего года 18% жителей Литвы не смогли позволить себе надлежащее отопление жилья.

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    17 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    ВКС России поразили авиабомбами скрытые позиции ВСУ под Харьковом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Воздушно-космические силы России нанесли мощные удары авиабомбами по замаскированным подразделениям украинских войск в лесополосах около населенного пункта Сердобино в Харьковской области, сообщило Минобороны.

    Экипажи боевых машин успешно атаковали скрытые позиции противника, передает ТАСС. Удары наносились фугасными авиационными бомбами, оснащенными универсальными модулями планирования и коррекции.

    «В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в лесопосадках в районе населенного пункта Сердобино Харьковской области были обнаружены места скрытного сосредоточения личного состава подразделений противника», – отметили в Минобороны.

    Уничтожение назначенных объектов зафиксировали средства объективного контроля. Наблюдение за результатами атаки велось в режиме реального времени.

    В понедельник российские истребители Су-34 поразили пункты временной дислокации украинских войск в Харьковской области.

    Вооруженные силы России нанесли удары по пунктам управления беспилотной авиации в этом же регионе.

    Ранее отечественная авиация уничтожила скопление штурмовиков противника в районе населенного пункта Сосновка.

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    17 сентября 2026, 19:54 • Новости дня
    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Press LV: Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна

    Сейм Латвии разрешил повысить плату за транзит российского зерна
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Сейм Латвии утвердил срочные поправки, позволяющие оперативно повышать плату за железнодорожный транзит российского зерна, причем дополнительные доходы планируется направить на нужды Украины, сообщает латвийский новостной портал Press LV.

    Парламент Латвии в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о железной дороге. Документ предусматривает ускоренный пересмотр стоимости транзитных перевозок российского зерна до конца года, передает РИА «Новости».

    «В четверг в окончательном чтении Сейм принял срочные поправки к закону о железной дороге, предусматривающие ускоренный пересмотр платы за железнодорожную инфраструктуру для транзитных перевозок российского зерна до конца года. За поправки проголосовали 53 депутата, против – 12», – говорится в сообщении портала Press LV.

    Цель нововведения – возможность оперативно повышать плату за инфраструктуру при транзите зерна, если станция отправления находится в России. Закон распространяется на зерновые, а принадлежность груза определяется по станции отправления. Новое регулирование будет действовать до 31 декабря 2026 года.

    Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил о намерении властей ввести пошлину в 300% на транзит российского зерна.

    До этого руководство Латвии и Литвы обсуждало возможность полного прекращения провоза сельскохозяйственной продукции из России.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предрек прибалтийской республике серьезные экономические потери из-за подобных ограничений.

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    17 сентября 2026, 18:39 • Новости дня
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    Минпросвещения утвердило новый образовательный стандарт для 10–11-х классов
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российское Министерство просвещения утвердило федеральный образовательный стандарт для старшеклассников, предполагающий, что с 1 сентября 2027 года учащиеся 10–11-х классов получат возможность выбирать между базовым изучением всех школьных дисциплин и углубленным освоением профильных предметов.

    Профильное обучение включает несколько направлений: агротехнологическое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное, передает РИА «Новости».

    В рамках этих профилей школы смогут открывать специализированные классы, например, медицинские, инженерные или лингвистические. На углубленном уровне можно будет изучать математику, информатику, физику, химию, биологию, историю и другие предметы.

    Новый стандарт впервые устанавливает четкие требования к оснащению школьных кабинетов. В перечень необходимого оборудования вошли виртуальные лаборатории, бинокулярные микроскопы и даже модели ракет. Учебная нагрузка за два года составит от 2312 до 2516 часов, не превышая 37 часов в неделю.

    Обязательными для изучения остаются русский язык, математика, история, обществознание, физика, химия, биология, ОБЗР и физкультура. Родной язык и второй иностранный школьники смогут изучать по заявлению при наличии возможностей в учебном заведении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил об отмене обязательного углубленного изучения предметов в старших классах с 2027 года.

    Летом текущего года ведомство планировало утвердить обновленный стандарт обучения для школьников.

    Эксперт министерства Максим Костенко анонсировал введение подробных требований к оборудованию предметных кабинетов.

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    17 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Правительство Италии решило помочь работающим с Россией компаниям

    Вице-премьер Италии Сальвини поручил поддержать работающий с Россией бизнес

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер Италии Маттео Сальвини поручил подготовить доклад с мерами поддержки для итальянских компаний, которые продолжают вести бизнес с Россией.

    Сальвини поручил итальянским компаниям, продолжающим работать с Россией, разработать предложения о мерах поддержки со стороны правительства, передает РИА «Новости». «Я попросил подготовить в течение недели доклад, в котором будут выделены пять или шесть пунктов, по которым правительство может вмешаться», – заявил политик в интервью газете Corriere della Sera.

    Он уточнил, что речь идет примерно о 350 предприятиях, действующих в различных отраслях – от моды до сельского хозяйства.

    Кроме того, министр распорядился составить отдельный документ о трудностях, вызванных санкциями Евросоюза против Москвы. По его словам, 21 пакет ограничений до сих пор скорее усложнял жизнь итальянскому бизнесу, а не российскому.

    Возглавляющий партию «Лига» вице-премьер также подчеркнул необходимость продолжения диалога и сотрудничества с Москвой, несмотря на текущий конфликт. Он отметил, что Рим направил Киеву все виды помощи, но считает важным поддерживать контакты со всеми участниками противостояния.

    Напомним, итальянские предприниматели потеряли более 40 млрд евро из-за западных санкций.

    Правящая коалиция Италии предложила план поэтапного снятия антироссийских ограничений.

    Вице-премьер Маттео Сальвини обвинил ряд европейских стран в намеренном затягивании украинского конфликта.

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    17 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка

    Ямпольская: Слово «шумахер» не стало нормой русского языка

    Ямпольская отказалась признавать слово «шумахер» нормой русского языка
    @ imago images/Kraling/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Слово «Шумахер» в переносном значении не вошло в нормативные словари, поэтому не является официальной нормой современного русского литературного языка, заявила советник президента России Елена Ямпольская.

    Советник президента подчеркнула, что нормы фиксируются исключительно в нормативных словарях, а не на сторонних ресурсах, передает РИА «Новости». «Нормы современного русского литературного языка зафиксированы только в нормативных словарях. То есть никакие иные источники, помимо нормативных словарей, не могут считаться официальными и определять или устанавливать нормы нашего с вами языка», – отметила Ямпольская.

    Она пояснила, что появление слова на ресурсе «Академос» является лишь инициативой Института русского языка имени В.В. Виноградова РАН.

    Кроме того, председатель президентского совета выразила мнение об иностранных заимствованиях. По ее словам, короткие англицизмы вроде «хайп», «фейк» и «кейс» звучат для русского уха дико и напоминают собачий лай.

    Ямпольская добавила, что такие слова совершенно не близки носителям русского языка по звучанию и нарушают мелодику национальной речи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Институт русского языка имени Виноградова РАН включил слово «шумахер» в орфографический академический ресурс «Академос».

    Позже портал «Грамота.ру» объяснил правило написания этой фамилии в переносном смысле с заглавной буквы.

    Сама Елена Ямпольская заявила об усталости российского общества от засилья иностранных слов.

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    17 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    Безэкипажный катер Ростеха впервые доставил избирательные бюллетени на Валаам
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Беспилотное судно госкорпорации «Ростех» впервые успешно привезло избирательные документы на остров Валаам, преодолев 45 километров по Ладожскому озеру.

    «Безэкипажный катер госкорпорации «Ростех» при поддержке дрона-ретранслятора «Суперкам» впервые доставил избирательные бюллетени и документы на Валаам для проведения выборов. Катер прошел 45 километров по Ладожскому озеру от Сортавала до острова», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы компании.

    Перед выполнением рейса аппарат прошел тестирование на маршруте от залива Ниэмелянсалми до центральной гавани монастыря. На острове проживают более 140 зарегистрированных избирателей. Устойчивую связь судна с оператором на берегу поддерживал беспилотник «Суперкам».

    Погодные условия во время перехода составили три балла волнения. В будущем госкорпорация планирует расширить использование подобных аппаратов на другие труднодоступные регионы страны.

    Длина судна составляет около семи метров. Аппарат способен преодолевать до одной тысячи километров, перевозя груз весом до одной тонны, а его крейсерская скорость достигает 40 узлов.

    Напомним, Центризбирком договорился об использовании безэкипажных катеров для транспортировки бюллетеней.

    Ранее госкорпорация «Ростех» представила модель новейшего спасательного робототехнического морского комплекса R-SAVER-1.

    В прошлом году разработчики показали на выставке в Петербурге первый арктический морской беспилотник «Бриз».

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    17 сентября 2026, 17:03 • Новости дня
    Фетисов назвал санкции против «кормящей планету» России большой ошибкой

    Фетисов: Россия обладает крупнейшим ресурсом жизнеобеспечения на планете

    Фетисов назвал санкции против «кормящей планету» России большой ошибкой
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов назвал антироссийские санкции серьезной ошибкой, напомнив о лидерстве страны по запасам ресурсов жизнеобеспечения на планете.

    Выступая на Глобальном форуме Ecumene в Москве, Фетисов подчеркнул значимость российских ресурсов для всего мира, передает РИА «Новости». «Российская Федерация обладает самым большим ресурсом жизнеобеспечения на планете Земля в совокупности. Если вы эту страну санкционируете, не допускаете к финансовым инструментам, если вы эту страну, которая вас может накормить, напоить, согреть, если уже касаться энергетики, то что вы творите?» – сказал он.

    Посол доброй воли ООН также добавил, что колоссальные средства сейчас направляются на эскалацию конфликтов. При этом, по его словам, решение глобальных климатических проблем неоправданно отодвигается на второй план.

    Ранее основатель сервиса Megaupload Ким Дотком назвал богатства России необходимым условием для выживания западных стран.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев поставил Россию на первое место в мире по объему запасов ресурсов.

    Спецпредставитель президента России указал на выгодное положение государства в условиях надвигающегося глобального дефицита.

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    17 сентября 2026, 17:09 • Новости дня
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    Флаги Германии и Евросоюза сняли с закрывающегося генконсульства в Петербурге
    @ Григорий Дукор/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Петербурге сотрудники закрывающегося генерального консульства Германии сняли со здания диппредставительства государственные флаги ФРГ и Евросоюза.

    Сотрудники немецкого дипломатического представительства, расположенного на Фурштатской улице, вышли на балконы и спустили государственные символы, передает РИА «Новости».

    Вместе с флагом ФРГ был снят и флаг Европейского союза. Закрытие генконсульства стало ответной мерой Министерства иностранных дел России на недружественные действия со стороны Берлина.

    Напомним, Министерство иностранных дел России отозвало согласие на работу немецкого генерального консульства в Петербурге.

    Ранее власти Германии решили закрыть генеральное консульство России в Бонне.

    Официальная церемония закрытия российской дипломатической миссии на территории ФРГ прошла 15 сентября.

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    17 сентября 2026, 12:32 • Новости дня
    Мендель заявила о неспособности Зеленского воспринимать информацию на украинском
    Мендель заявила о неспособности Зеленского воспринимать информацию на украинском
    @ Thomas Trutschel/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский с трудом усваивает большие объемы информации на украинском языке и в неформальной обстановке предпочитает общаться исключительно по-русски, заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель.

    Бывший пресс-секретарь украинского лидера Юлия Мендель заявила, что Зеленский русскоговорящий человек и не способен воспринимать большой объем информации на украинском языке, передает ТАСС.

    «Владимир Зеленский жил в России, работал в России. <…> У него половина телефонной книги – россияне. <…> Это человек, который в частной обстановке не говорит на украинском, потому что он плохо воспринимает большие объемы информации на украинском. Он абсолютно русскоговорящий», – сказала она.

    Мендель также добавила, что в 2019 году политик снимал сериал на территории России и получал за это деньги. Название телевизионного проекта бывший пресс-секретарь уточнять не стала.

    Власти на Украине активно проводят политику вытеснения русского языка. Педагогов регулярно штрафуют или увольняют по доносам за использование русскоязычных материалов на занятиях.

    При этом представители политической элиты страны продолжают общаться по-русски. Национальное антикоррупционное бюро ранее публиковало записи разговоров ближайшего окружения президента, обсуждавшего коррупционные схемы на русском языке. Аналогичным образом вела закрытые переговоры и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, публично выступающая в защиту государственного языка.

    Накануне Юлию Мендель не пустили в здание Европарламента из-за введенных Владимиром Зеленским санкций.

    Ранее бывшая пресс-секретарь обвинила главу киевского режима Зеленского в жестком подавлении инакомыслия.

    Напомним, Зеленский в прошлом году отказался давать интервью на русском языке.

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