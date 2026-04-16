    Роботы потеснят снайперов с поля боя
    Минобороны: Учения ОДКБ в 2026 году пройдут в России, Белоруссии и Казахстане
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины
    Губернатор Белгородской области объявил об уходе в отпуск
    Поставки российского СПГ в Испанию достигли исторического максимума
    МИД вызвал посла Мексики из-за задержанной несовершеннолетней россиянки
    Американские военные покинули территорию Сирии
    Захарова высмеяла идею заменить русский мат украинским аналогом
    Андрей Манчук Андрей Манчук Ормузский пролив как главные морские ворота планеты

    Морской путь через Ормузский пролив, связывающий между собой Ближний Восток, Индию и Китай – важнейшие культурно-экономические зоны планеты, издавна являлся практически безальтернативным. По нему ходил сказочный Синдбад-мореход, но Трамп пройти сможет вряд ли.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Когда у Ирана закончится начальство

    Хотя убийства высокопоставленных иранцев и отличаются друг от друга деталями, в их основе неизменно присутствует традиционная для всех подобных акций основа – агентура, техническая разведка, наблюдение, анализ поведения и точное наведение.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Бога пытаются взять в военные союзники

    Президент Дональд Трамп демонстративно молится об успехе военных действий против Ирана, а министр обороны США Пит Хегсет демонстрирует татуировку с лозунгом времен Крестовых походов. Соблазн зачислить Господа Бога в свои ряды всегда остается сильным. Но чем он оборачивается в наши дни?

    5 комментариев
    16 апреля 2026, 19:59 • Новости дня

    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче

    Захарова: Киев уничтожает свидетелей инсценировки в Буче
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти намеренно отправляют на фронт жителей Бучи, чтобы навсегда избавиться от очевидцев событий 2022 года, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что киевский режим активно мобилизует тех, кто может рассказать правду о произошедшем в городе, передает РИА «Новости». По ее словам, таким образом Украина скрывает реальные факты.

    «Именно в Буче неонацистский режим с особой ретивостью проводил насильственную мобилизацию. А для чего? Для того, чтобы отправить очевидцев тех событий на верную гибель», – пояснила дипломат. Захарова подчеркнула, что свидетели инсценировки стоят украинскому руководству поперек горла. Она добавила, что Киев и страны Европы прекрасно знают о реальном положении дел, но продолжают тщательно скрывать правду от мировой общественности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал о приказах командования ВСУ уничтожать потенциальных свидетелей военных преступлений. Президент Владимир Путин назвал целью провокации в Буче оправдание отказа Киева от мирных переговоров. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский исключил вероятность публикации украинской стороной списков погибших в этом городе людей.

    16 апреля 2026, 14:52 • Новости дня
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину

    Военный эксперт Кнутов: Необходимо нарушить доставку дронов из Европы на Украину

    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    @ CLEMENS BILAN/EPA/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Чтобы остановить масштабные европейские поставки беспилотников, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Минобороны сообщило о резком наращивании производства БПЛА Европой для ВСУ.

    «Сообщение Минобороны о «ползучем превращении» Европы в стратегический тыл Украины следует рассматривать вместе с заявлением Сергея Лаврова о планах стран Запада создать новый военный блок, в котором Киеву будет отведена ведущая роль», – считает военный эксперт Юрий Кнутов. По его мнению, в складывающейся ситуации России придется действовать более жестко.

    Собеседник указал, что европейские предприятия производят не только дроны и комплектующие к ним, но и компоненты крылатых ракет, в частности «Фламинго» и «Сапсан», которые впоследствии применяются Украиной для ударов по объектам гражданской инфраструктуры России. «Европейцы должны понимать, что они фактически являются соучастниками преступлений, которые совершаются против нашей страны», – акцентировал Кнутов.

    Как считает собеседник, заявление Минобороны стало предупреждением для Европы. «Если оно не подействует, то военно-политическим руководством страны, среди прочего, может быть принято решение о переходе к силовым методам», – осторожно допускает спикер. По его мнению, нарушить производственные цепочки – невоенными методами – непростая задача.

    «Европейцы какие-то детали производят сами, а какие-то – закупают у Китая», – уточнил аналитик. Кнутов предположил, что можно было бы обсудить с Пекином, чтобы такие поставки либо вовсе не осуществлялись, либо предусматривали конструктивные изменения, не позволяющие применять их в военных целях.

    На этом фоне эксперт предлагает еще один способом противодействия передачи Украине дронов – нарушение логистики. «Европейские страны поставляют украинской стороне БПЛА как в собранном, так и в разобранном виде. Последние – это, как правило, аппараты самолетного типа. Их последующая сборка производится зачастую в подвалах жилых домов. Другими словами, противник использует мирных жителей как «живой щит», – уточнил Кнутов.

    Из-за этого, по его мнению, необходимо поражать морские контейнеры, которые везут суда, следующие из европейских портов на Украину, а также выводить из строя железнодорожное полотно. «То есть задача – препятствовать доставке грузов», – добавил собеседник.

    Наконец, чтобы противодействовать уже имеющимся на руках у ВСУ дронам, следует активнее охотиться на операторов беспилотников, а также наносить удары по местам их подготовки. «На сегодняшний день обнаружение дроноводов происходит с помощью визуальных систем, когда мы вычисляем, откуда примерно вылетел БПЛА. В идеале было бы хорошо создать аппаратуру, которая бы позволяла пеленговать местонахождение специалистов, каналы, по которым идет управление», – рассуждает эксперт.

    Кроме того, России следует создать рубеж ПВО от Баренцева до Черного морей. «Это трудоемкая и дорогостоящая работа. Но противник не собирается отказываться от своих целей по нанесению нам ущерба», – заключил Кнутов.

    Ранее российское военное ведомство заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по территории России. Соответствующее решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки живой силы у ВСУ.

    «Существенное увеличение выпуска БПЛА для киевского режима спланировано за счет расширения финансирования расположенных на территории европейских стран «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску ударных беспилотников и их компонентов», – говорится в заявлении Минобороны.

    В Москве действия Европы расценивают как намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению этих стран в стратегический тыл Украины.

    В министерстве подчеркнули, что воплощение планов атак по территории России «с применением произведенных Европой якобы «украинских» БПЛА ведет к непредсказуемым последствиям». «Вместо укрепления безопасности европейских государств, действия европейских правителей все быстрее втягивают эти страны в войну с Россией», – отметили в пресс-службе Минобороны.

    Ведомство опубликовало адреса и названия филиалов украинских и совместных предприятий, где производят дроны для ВСУ. «Европейской общественности следует не только ясно понимать истинные причины угроз их безопасности, но и знать адреса, а также места расположения «украинских» и «совместных» предприятий по выпуску БПЛА и компонентов для Украины на территории своих стран», – указало МО.

    По данным российской стороны, беспилотники для ударов по России производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. В Испании компоненты собирают на предприятии в Мадриде, в Италии – на четырех заводах, в том числе в Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Примечательно, что на Украине признают, что беспилотники, применяемые ВСУ, производятся только из иностранных компонентов на импортном оборудовании, а Украина – лишь «пользователь». Об этом в начале апреля заявил глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень экстремистов и террористов).

    Министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства. Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, рассказал источник агентства.

    Сообщается, что предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Тем временем, как сообщил посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник, в период с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, среди погибших есть дети.

    Комментарии (48)
    15 апреля 2026, 21:48 • Новости дня
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    Буданов и Арахамия выступили за вывод ВСУ из Донбасса
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава офиса Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в список террористов и экстремистов) и лидер фракции правящей на Украине партии «Слуга народа» Давид Арахамия выразили несогласие с позицией Владимира Зеленского в отношении Донбасса, сообщили украинские СМИ.

    По данным издания «Страна.ua», Буданов и Арахамия, ключевые фигуры в руководстве Украины, не разделяют точку зрения Владимира Зеленского по Донбассу, передает РИА «Новости».

    В материале говорится, что в западных медиа и среди украинских политиков давно циркулируют слухи о разногласиях по этому вопросу.

    По данным издания, Буданов и Арахамия считают, что Украина должна прислушаться к мнению Соединённых Штатов и вывести войска из Донбасса. Взамен, по их мнению, Вашингтон обещает Киеву гарантии безопасности и значительные инвестиции.

    Авторы материала отмечают, что оба политика считают длительную войну истощающей для страны. Они уверены, что чем дольше затягивается конфликт, тем хуже будут условия будущего мирного соглашения для Украины.

    Владимир Зеленский заявил, что Москва дала Киеву два месяца на вывод вооруженных сил из Донбасса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Зеленский должен уже сегодня принять решение о выводе украинских войск с территории Донбасса.

    Комментарии (12)
    16 апреля 2026, 13:00 • Видео
    Папа римский добил политический Запад

    Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 21:07 • Новости дня
    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир

    Нарышкин: ВСУ скоро утратят способность к сопротивлению

    Нарышкин рассказал, когда на Украине настанет справедливый мир
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские войска в ближайшее время потеряют возможность противостоять российской армии, что приведет к скорому установлению справедливого мира, заявил глава СВР Сергей Нарышкин.

    Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин спрогнозировал скорое поражение армии противника, передает РИА «Новости».

    Выступая в Калининграде, глава ведомства подчеркнул неизменность целей Москвы. «Россия хочет установить мир на территории Украины и это неоднократно доказывает... Не за горами дни, когда вооруженные силы Украины утратят способность к организованному сопротивлению, и тогда наступит справедливый мир», – заявил он.

    При этом руководитель СВР обратил внимание на реакцию Запада на перспективу скорого урегулирования конфликта. По его словам, ряд государств Евросоюза, а также европейская бюрократия выступают категорически против такого мирного исхода.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин призвал Владимира Зеленского принять справедливые мирные предложения Москвы.

    Ряд европейских стран пытается сорвать процесс урегулирования украинского конфликта.

    План мирного соглашения включает демилитаризацию и безъядерный статус соседнего государства.

    Комментарии (16)
    15 апреля 2026, 22:05 • Новости дня
    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины

    World Gymnastics вынесла Ильтеряковой предупреждение за инцидент с флагом Украины

    Гимнастке Ильтеряковой вынесено предупреждение за инцидент с флагом Украины
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российская гимнастка София Ильтерякова получила официальное предупреждение от World Gymnastics после того, как на церемонии награждения осталась стоять спиной при исполнении гимна Украины.

    Официальное заявление с предупреждением в адрес Софии Ильтеряковой опубликовано на сайте Международной федерации гимнастики, передают «Вести».

    Инцидент произошел в марте на церемонии награждения этапа Кубка мира по художественной гимнастике в Софии. Тогда пятнадцатилетняя Ильтерякова, выступавшая под нейтральным флагом, заняла второе место в упражнениях с обручем.

    Во время исполнения гимна Украины победительница Таисия Онофрийчук и бронзовый призер София Раффаэли повернулись к национальным флагам, а Ильтерякова осталась стоять спиной. Федерация гимнастики Украины ранее потребовала лишить спортсменку нейтрального статуса.

    World Gymnastics отметила, что повторение подобных нарушений протокола приведет к лишению нейтрального статуса. В заявлении также говорится о необходимости уточнения правил церемоний награждения.

    На церемонии награждения Кубка мира по художественной гимнастике в Баку украинская спортсменка Таисия Онофрийчук демонстративно отказалась фотографироваться с уроженкой Москвы Верой Туголуковой, представляющей Кипр.

    Комментарии (10)
    16 апреля 2026, 06:13 • Новости дня
    Марочко: Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ несут масштабные потери
    Марочко: Созданные по схеме Сырского подразделения ВСУ несут масштабные потери
    @ Pool /Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска сталкиваются с массовыми потерями личного состава из-за объединения неподготовленных мобилизованных бойцов с элитными частями на передовой, систему разработал главком ВСУ Александр Сырский, сказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По всей линии фронта фиксируется присутствие разношерстных отрядов противника, сказал Марочко ТАСС.

    «Разношерстные подразделения – это когда так называемое пушечное мясо идет вперемешку с более-менее боеспособными подразделениями», – отметил специалист.

    Он добавил, что подобная стратегия Сырского вызывает резкое недовольство среди националистов из-за высокой смертности сослуживцев.

    Эксперт подчеркнул, что путем объединения сил киевские власти пытаются сформировать хотя бы минимально боеспособные группы. Ранее сообщалось, что украинское командование регулярно отправляет мобилизованных граждан и элитные резервы в мясные штурмы на краснолиманском направлении.

    Ранее пленный разведчик ВСУ Евгений Бодейко называл главнокомандующего украинской армией Александра Сырского мясником из-за манеры командования.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 09:18 • Новости дня
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    Прибалтика поставила на Украину десятки тысяч дронов и комплектующих
    @ Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили украинской армии крупную партию готовых беспилотных аппаратов и комплектующих для их сборки.

    За последние месяцы прибалтийские фирмы снабдили Киев масштабными партиями техники, передает РИА «Новости». Литовская UAB Tomiksas отправила 5 тыс. компонентов, а UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер для дронов.

    Эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS поставили 3900 готовых аппаратов. Литовские предприятия Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем радиоэлектронной борьбы.

    Ранее военные сообщили о планах Европы расширить производство дронов из-за нехватки людей в рядах ВСУ. В Минобороны подчеркнули: «Украинские и совместные предприятия по выпуску БПЛА и компонентов для Украины расположены на территориях Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши и Чехии».

    Москва считает, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД Сергей Лавров предупреждал, что любые содержащие военную технику грузы станут законной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Латвии год назад отправили Киеву очередную партию беспилотных летательных аппаратов.

    Британское Минобороны в апреле объявило о планах передачи украинской армии 120 тыс. дронов.

    Российское оборонное ведомство расценило подобные шаги европейских лидеров как намеренную эскалацию конфликта.

    Комментарии (24)
    16 апреля 2026, 13:18 • Новости дня
    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    Эксперт Анпилогов: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России

    Эксперт: Европа использует Украину как пусковую площадку для ударов дронами по России
    @ Oliver Langel/imago-images/TASS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Одним из эффективных способов противодействия БПЛА ВСУ является уничтожение дроноводов ударами по учебным центрам и полигонам. Что же касается непосредственным поставок аппаратов из Европы, их пресечение осложняется децентрализацией логистики, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Минобороны России сообщило о росте производства в Европе БПЛА для ВСУ.

    «Бороться с массовым производством БПЛА в Европе нужно дипломатическими методами. Но если они не работают, то, видимо, могут быть использованы и военные решения», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что нормы, принятые на Второй мирной конференции в Гааге в 1907 году, запрещают не вовлеченным в конфликт странам размещать у себя военные производства для воюющей стороны. В противном случае их нейтралитет утрачивается.

    «В этом случае возникает вопрос оценки дипломатических и политических рисков. Военно-политическому руководству предстоит решить, насколько удар по производствам является уместным с точки зрения дальнейшего вовлечения стран в конфликт», – заметил спикер. Он также обратил внимание на то, что список производств БПЛА опубликовал не МИД, а Минобороны. Это, судя по всему, предполагает военное решение задачи.

    Аналитик признал, что Украина за счет работы предприятий, вынесенных в западные страны, уже опережает Россию по количеству применяемых беспилотников. «Производственная база остается неповрежденной, а украинская территория используется исключительно как пусковая площадка для беспрепятственных атак БПЛА по России», – добавил он.

    Анпилогов также указал на трудность задачи по лишению европейских фабрик необходимых комплектующих, поскольку в БПЛА используются не только военные, но и гражданские компоненты. «Одно дело – фабрика, собирающая беспилотники, другое – завод, производящий, например, модули GPS или микроконтроллеры, используемые даже в холодильниках и стиральных машинах. Во втором случае, по сути, речь идет о мирном объекте», – заметил он.

    Нарушить цепочки поставок компонентов БПЛА тоже непросто, поскольку их логистика максимально децентрализована, уточнил спикер. «Это движущиеся объекты, не имеющие фиксированного местоположения. Конечно, было бы удобно уничтожить склад, на котором хранятся тысячи беспилотников. Но их, как правило, доставляют контейнеровозами, где основная часть товара – невоенная», – продолжил эксперт.

    Аналитик также напомнил о важности уничтожения дроноводов. «Наиболее эффективными мне видятся удары по учебным центрам, где концентрируются не только рекруты, но и инструкторы, представляющие для России наибольшую опасность из-за своего опыта. Судя по регулярным заявлениям украинской стороны об уничтожении полигонов с живой силой, ВС России решают эту задачу довольно успешно», – резюмировал собеседник.

    Ранее Минобороны России заявило, что руководство ряда европейских стран решило нарастить производство и поставки Украине беспилотников для ударов по российской территории. Решение было принято на фоне роста потерь и усугубляющейся нехватки бойцов ВСУ.

    Выпуск наращивается за счет расширения финансирования украинских и совместных предприятий в Европе. Ведомство расценивает ситуацию, как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации военно-политической обстановки на всем европейском континенте и ползучему превращению стран в стратегический тыл Украины».

    В министерстве подчеркнули, что происходящее ведет к непредсказуемым последствиям» и потенциальному «втягиванию этих стран в войну с Россией». Ведомство также опубликовало адреса и названия предприятий. «Европейской общественности следует ясно понимать истинные причины угроз их безопасности», – указали в Минобороны.

    По данным России, беспилотники производят в Лондоне, Мюнхене, Праге и Риге. Также компоненты делают в Мадриде и Венеции. Филиалы украинских компаний, производящих дроны, расположены в восьми странах Европы. Комплектующие также поставляют из Германии, Турции, Израиля, Испании, Италии и Чехии.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал перечень заводов в Европе списком потенциальных целей. «Когда удары станут реальностью, зависит от того, что произойдет дальше. Спите спокойно, дорогие партнеры», – написал он в соцсетях.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что на заседании контактной группы в формате «Рамштайн» страны Европы пообещали выделить 4 млрд долларов на укрепление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БПЛА.

    По информации РИА «Новости», в зоне СВО противник использует все больше дронов именно европейского производства. Раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами. Теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа.

    Предприятия Литвы, Латвии и Эстонии за несколько месяцев отправили ВСУ крупную партию готовых БПЛА и комплектующих для их сборки. Так, литовская UAB Tomiksas поставила 5 тыс. компонентов, UAB Lokmita – 1350 модулей тепловизионных камер, эстонская Meridein Grupp OU и латвийская ELKO Grupa AS – 3900 готовых аппаратов. Литовские Remtika UAB и Dialog LT UAB передали 1650 беспилотников и 4 тыс. пропеллеров, а NT Service UAB – 980 систем РЭБ.

    Посол МИД России по особым поручениям Родион Мирошник сообщал, что в с 6 по 12 апреля жертвами ударов ВСУ стали 29 граждан России. Всего пострадали 199 мирных жителей, ранения получили 170 человек, включая 12 несовершеннолетних, погибли 29 человек, в том числе трое детей.

    Комментарии (43)
    16 апреля 2026, 05:20 • Новости дня
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    При атаке дронов в Туапсе погибли двое детей
    @ Министерство здравоохранения Краснодарского края/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Туапсе погибли двое детей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    Кондратьев в Max сообщил о гибели детей пяти и 14 лет. «Террористическая атака беспилотников по жилым домам в Туапсе унесла жизни двух несовершеннолетних», – сообщил глава региона. Он выразил соболезнования семьям погибших и поручил местным властям оказать им всестороннюю поддержку.

    По предварительным данным, ранения получили двое взрослых, которым сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь.

    Он указал, что ночью Краснодарский край вновь подвергся массированному удару вражеских беспилотников. В Туапсе обломки повредили один многоквартирный и пять частных домовладений. Местная администрация оперативно разворачивает пункт временного размещения для пострадавших жителей.

    Кроме того, обломки дронов упали на территории промышленных предприятий в районе морского порта. В сочинском поселке Лоо части аппаратов повредили навес и выбили окна в двухэтажном доме, однако там обошлось без пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Шебекинском округе Белгородской области четыре человека получили серьезные ранения в результате ударов украинских беспилотников по частному дому и легковому автомобилю. Налет беспилотников на Стерлитамак привел к гибели пожарного.

    Комментарии (7)
    16 апреля 2026, 17:52 • Новости дня
    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины

    МИД: ФРГ превратилась в главного спонсора войны на Украине

    МИД назвал главного спонсора милитаризации Украины
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Немецкое правительство заняло лидирующие позиции в милитаризации Киева на фоне заявлений о расширении стратегического партнерства в оборонной сфере, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин стал абсолютным лидером в вопросах обеспечения киевского режима оружием, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнула ключевую роль немецкой стороны в продолжении боевых действий.

    «Неплохо было бы также напомнить, что ФРГ превратилась в главного спонсора войны, главного спонсора милитаризации Украины», – сказала она в ходе брифинга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и Владимир Зеленский договорились о совместном выпуске дронов.

    Берлин профинансирует производство дальнобойных вооружений на украинской территории.

    В Кремле заявили о давней косвенной вовлеченности Германии в данный конфликт.

    Комментарии (8)
    16 апреля 2026, 12:30 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
    ВС России нанесли массированный ответный удар по объектам ТЭК Украины
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В течение суток в ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками по объектам оборонно-промышленного комплекса (ОПК), задействованным в производстве крылатых ракет, БПЛА большой и средней дальности.

    Кроме того удары наносились по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ, говорится в канале Max Минобороны.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение контейнерному терминалу, местам стоянки бронированной техники и испытаний наземных робототехнических комплексов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты пять управляемых авиабомб и 270 беспилотников самолетного типа.

    Всего с начала спецоперации уничтожены: 671 самолет, 84 вертолета, 134449 беспилотников, 656 ЗРК, 28923 танка и других бронемашин, 1701 боевая машина РСЗО, 34455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59507 единиц спецтехники.

    Напомним, накануне Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    До этого ВС России поразили места хранения и запуска беспилотников ВСУ.

    В конце прошлой недели ВС России поразили склады хранения безэкипажных катеров и беспилотников ВСУ.

    Комментарии (3)
    15 апреля 2026, 22:14 • Новости дня
    Транспортный самолет ВСУ прилетел из Берлина на закрытый аэродром во Львове

    Tекст: Вера Басилая

    Транспортный самолет Ан-26, принадлежащий ВСУ, совершил перелет из Берлина и приземлился на закрытом аэродроме Львова, маршрут прошел через Польшу.

    Транспортный самолет Ан-26, находящийся на вооружении ВСУ, вылетел из Берлина, пересек воздушное пространство Польши и вошел в закрытую для полетов зону Украины через контрольную точку DIBED, после чего совершил посадку на аэродроме во Львове. Источник агентства отметил, что этот маршрут уже не первый раз используется украинскими транспортниками – ранее подобные рейсы выполнялись из Львова и обратно, чаще всего на военный аэродром польского города Демблин, расположенный у границы, передает ТАСС.

    Собеседник агентства добавил, что данный Ан-26 эксплуатируется на Украине с 1976 года, то есть самолету уже около пятидесяти лет. Не уточняется, какая именно задача стояла перед экипажем на этот раз, однако отмечается, что подобные транспортные рейсы участились в последнее время.

    Ранее, как отмечал источник другой украинский транспортный самолет Ан-12 на протяжении более четырех месяцев ежедневно выполнял чартерные грузовые рейсы между странами Западного полушария, а сейчас работает в Африке и Европе. Этот борт вылетел в декабре из Черновцов и до сих пор не возвращался обратно.

    В марте украинский транспортный самолет Ан-26 совершил перелет из Львова на военный аэродром в польском Демблине.

    Комментарии (3)
    16 апреля 2026, 13:21 • Новости дня
    В ВСУ заявили о новой тактике ударов России

    Спикер ВСУ Игнат: ВС России изменили время нанесения ударов

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские войска начали применять новую тактику нанесения ударов по объектам на территории Украины, изменив время проведения атак.

    Вооруженные силы России модифицировали подход к поражению украинских целей, рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Газета.Ru.

    По его словам, речь идет о непрерывной суточной атаке, которая продолжалась с семи утра одного дня до семи утра следующего.

    «Противник изменил период применения крылатых ракет, и мы видели вчера на вечер уже атаку именно крылатыми ракетами», – отметил представитель украинских войск.

    Он подчеркнул, что ранее российская армия предпочитала наносить комбинированные удары в утренние часы. При этом ракеты «Калибр» и баллистическое вооружение запускались практически одновременно. Теперь же, как указал Игнат, главное изменение коснулось именно времени проведения атак.

    Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили более 1 тыс. военнослужащих. Также ВС России  нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 06:42 • Новости дня
    Российские штурмовики захватили бункер ВСУ и использовали пленных для радиоигры
    Российские штурмовики захватили бункер ВСУ и использовали пленных для радиоигры
    @ Минобороны России/Max

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Военнослужащие ВС России проникли в тыл противника, взяли под контроль укрепленный дот и захватили троих солдат неприятеля для получения ценной информации с помощью радиопереговоров, сообщили в Минобороны.

    Военнослужащие с позывными «Кейбер» и «Вейдер» провели успешную зачистку вражеского укрепрайона, указало ведомство в Max.

    Бойцы получили сложную задачу по захвату бетонного бункера без потерь для последующего сбора разведданных.

    «С такой задачей мы столкнулись впервые. Нужно было взять опорник и при этом оставить себе «языков». То есть нужна была информация», – вспоминает штурмовик «Вейдер».

    Внутри укрепления оказались трое украинских солдат, которые практически не пострадали при штурме и быстро согласились на сотрудничество. Под контролем российских военных пленные продолжили выходить в радиоэфир, запрашивая необходимые сведения.

    Боец отметил, что в один из моментов противник доложил о неработающих дронах, что позволило отечественной пехоте безопасно зайти в тыл. Проведенная операция сохранила жизни солдат, а оба отличившихся штурмовика представлены к государственным наградам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики заставили пленных минометчиков ВСУ вести огонь по украинским позициям. Ранее бойцы 150-го мотострелкового полка взяли в плен украинского военнослужащего в Курской области.

    Комментарии (0)
    16 апреля 2026, 07:48 • Новости дня
    За ночь над Россией перехватили 207 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 207 украинских беспилотников, сообщило Минобороны.

    Дроны нейтрализовали над Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областями, указало ведомство в Max.

    Также их уничтожили над Краснодарским краем, Крымом, над Черным и Азовским морями.

    Все нейтрализованные БПЛА относились к самолетному типу.

    Вечером в среду над Россией уничтожили пять украинских БПЛА.

    В ночь на 15 апреля над страной поразили 85 украинских беспилотников.

    Комментарии (0)
    15 апреля 2026, 23:59 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили четыре воздушные цели
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили четыре воздушные цели
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, уничтожив четыре воздушные цели, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ», – сообщил Развожаев в Max.

    В частности, сообщается об уничтожении целей в районе мыса Херсонес, Северной стороны, Балаклавы и Орловки. Гражданские объекты в городе не повреждены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях Развожаев сообщил, что у Севастополя уничтожили семь воздушных целей.

    Комментарии (0)
    Кнутов назвал способы остановить масштабные поставки дронов из Европы на Украину
    Минобороны анонсировало учения ОДКБ на территории трех стран
    Мединский призвал искоренить кенигсбергские мотивы в культуре Калининграда
    Власти Британии готовят план на случай нехватки продуктов
    Москвичи оценили вероятность выигрыша в лотерею
    Суд повторно арестовал имущество Моргенштерна
    Подозреваемый в убийстве полицейского в Оренбуржье может иметь при себе автомат

    Ту-454 прочат роль российского «лайнера мечты»

    В Казани впервые показали макет широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ту-454. Технических подробностей пока не так много, но эксперты допускают: в ближайшее десятилетие эта модель может воплотиться в реальный лайнер и закрыть сразу несколько потребностей отечественной гражданской авиации. Его называют российским аналогом Boeing 787 Dreamliner («лайнер мечты») и Airbus A350. Подробности

    Перейти в раздел

    Западу для войн нового типа понадобилась Украина

    Запад обсуждает создание нового военного альянса, в который войдет Украина. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Киев, который многие годы безуспешно пытается вступить в ЕС и НАТО, рад такой возможности. Какая миссия будет возложена в этом альянсе на США, Европу и Украину и какие риски для Москвы несет создание такого блока? Подробности

    Перейти в раздел

    Как Россия приближает освобождение Славянска и Краматорска

    Российские войска развивают наступление на ключевом для освобождения всего ДНР направлении – на Славянско-Краматорскую агломерацию. Как выглядит продвижение 20-й и 25-й армий ВС РФ, какие особенности поля боя затрудняют проводимую операцию – и когда можно ожидать непосредственного приближения российских штурмовых групп к Славянску? Подробности

    Перейти в раздел

    Французских трудящихся лишают Первомая

    Под лозунгом защиты предпринимателей во Франции предпринята атака на одно из социальных завоеваний XX века – первомайский выходной день. Почему французское правительство пытается изменить статус праздника 1 Мая и с помощью каких политических уловок французское общество убеждают в пользе этого начинания? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Папа римский добил политический Запад

      Конфликт между руководством США и католической церкви привел к тому, что Вашингтон потерял последнего политического союзника в ЕС – Италию. По сути, папа римский, начав своеобразный «крестовый поход» против внешней политики США, добил НАТО.

    • В США истерика: в Иране нашли руку Китая

      В США обвиняют Китай в своих неудачах в войне с Ираном, в частности в крушении истребителя F-15. Якобы Пекин продает Тегерану оружие и готов поставить противокорабельные ракеты для перекрытия Ормузского пролива. А как на самом деле?

    • Разгром Орбана в Венгрии. Как так вышло?

      Результаты выборов в Венгрии оказались неожиданными даже для тех, кто предвидел победу оппозиции: партия премьер-министра Виктора Орбана разгромлена. Как так вышло? Чего ждать от Петера Мадьяра, который займет кресло премьера? И главное: не рано ли радуется Владимир Зеленский?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Нерестовый запрет 2026 в России: даты, где нельзя ловить и какие штрафы грозят

      С наступлением весны у рыбаков начинается горячая пора. Но не только потому, что рыба активизируется после зимней спячки. В апреле–июне по всей России вводится нерестовый запрет – время, когда рыболовство ограничивается для сохранения популяций. В 2026 году ограничения действуют с начала апреля по 20–25 июня в зависимости от региона. В этот период нельзя ловить рыбу в местах нереста, использовать моторные лодки и многие виды снастей. Нарушителям грозят штрафы до 500 тыс. рублей и даже уголовная ответственность. Разбираемся, когда, где и какие запреты вводятся, чтобы не испортить себе весенний отдых.

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
