Москалькова сообщила о 600 просьбах помочь уехать с Украины в Россию

Tекст: Антон Антонов

«У меня сегодня находится почти 500 обращений граждан Украины, которые просят забрать их в Россию и считают, что такое политическое преследование недопустимо», – приводит слова Москальковой ТАСС.

Она заявила, что российская сторона «считает, что преследовать человека по политическим мотивам недопустимо». Кроме того, около 100 россиян попросили «сделать все возможное для того, чтобы они могли вернуться на родину».

Москалькова отметила, что постоянно ведет диалог с украинской стороной и международными организациями по этим вопросам. По словам омбудсмена, большое число как граждан России, так и граждан Украины подвергаются на Украине уголовным репрессиям, привлечению к уголовной ответственности и наказаниям за выражение пророссийской позиции или интереса. Она уточнила, что украинцы осуждаются за «оправдание агрессии» и «сепаратизм».

