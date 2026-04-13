Москалькова сообщила о 600 просьбах помочь уехать с Украины в Россию
Почти 500 украинских граждан и около 100 россиян обратились с просьбой о переезде в Россию с Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
«У меня сегодня находится почти 500 обращений граждан Украины, которые просят забрать их в Россию и считают, что такое политическое преследование недопустимо», – приводит слова Москальковой ТАСС.
Она заявила, что российская сторона «считает, что преследовать человека по политическим мотивам недопустимо». Кроме того, около 100 россиян попросили «сделать все возможное для того, чтобы они могли вернуться на родину».
Москалькова отметила, что постоянно ведет диалог с украинской стороной и международными организациями по этим вопросам. По словам омбудсмена, большое число как граждан России, так и граждан Украины подвергаются на Украине уголовным репрессиям, привлечению к уголовной ответственности и наказаниям за выражение пророссийской позиции или интереса. Она уточнила, что украинцы осуждаются за «оправдание агрессии» и «сепаратизм».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Москалькова заявила, что на Украине еще находятся многие граждане России, подвергшиеся уголовному преследованию и репрессиям из-за убеждений и пророссийской позиции.