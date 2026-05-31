Российские ученые вывели устойчивый к изменениям климата вид коров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Специалисты вывели первых животных благодаря масштабной генетической работе, передает РИА «Новости». Молодняк чувствует себя хорошо и развивается в соответствии с возрастом.

«В Федеральном исследовательском центре животноводства имени академика Л.К. Эрнста получили первых пять зебувидных телят от скрещивания зебувидных коров с голштинской и с симментальской породами коров. Они станут родоначальниками новых селекционных форм, устойчивых к климатическим изменениям», – подчеркнули в ведомстве.

Впереди уникальных телят ждет множество научных исследований. Подобные эксперименты уже проводились советскими учеными во второй половине XX века в опытном хозяйстве «Снегири», когда черную пеструю корову скрестили с быками зебу из Индии, Кубы и Азербайджана.

До сегодняшнего дня сохранилось не более нескольких сотен потомков тех животных. Они отличаются высокой устойчивостью к распространенным заболеваниям, включая бруцеллез и лейкоз, а жирность их молока достигает 5%.

