Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.3 комментария
Путин поразился возможности выращивать в России быков весом до тонны
Путин поразился успехам российских ученых в выращивании быков массой до тонны
Президент России Владимир Путин в беседе с молодыми учеными выразил удивление достижениями российской генетики в области животноводства, узнав, что в стране могут выращивать быков весом до одной тонны, что ранее было возможно только за рубежом.
Разговор с лауреатом президентской премии, профессором Еленой Корочкиной коснулся инноваций в питании коров и сохранении генетического материала. Путин выразил интерес к ее работе и расспросил о среднем весе выводимых быков. Когда он услышал цифру в одну тонну, он поразился: «До тонны?» Президент также уточнил нюансы, такие как сроки выращивания и прежние результаты в этой области, передает ТАСС.
Корочкина пояснила, что такие быки уже есть в России, но основная задача – сохранение генетического потенциала. «Это правда имеет значение для решения всяких продовольственных вопросов, – заметил российский лидер. – Таких [быков] раньше у нас никогда не было – чтобы до тонны вес доходил. Мы все закупали же за границей».
Ранее Путин отметил, что количество уезжающих и возвращающихся ученых в страну находится в равновесии, а 58% участников грантовой программы продолжают карьеру в России.
Напомним, в четверг президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год. Глава государства заявил, что российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги.