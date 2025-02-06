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    Выделение многонационального и многоконфессионального характера России никак не подчеркивает ее уникальность или какие-либо конкурентные преимущества. В одной системе оценок это выглядит очевидной констатацией факта, характерного для всех государств, а в других системах – весьма спорным и неочевидным утверждением.

    15 комментариев
    6 февраля 2025, 15:48 • Новости дня

    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения

    Путин: Российским ученым нужно создавать превосходящие зарубежные аналоги решения
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российским ученым предстоит решать масштабные задачи и создавать решения, которые превзойдут зарубежные аналоги, заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к лауреатам Премии Президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    «Вам предстоит решать действительно масштабные, вдохновляющие, поистине исторические задачи по своему масштабу. Речь о том, чтобы создать решения, продукты, которые превзойдут зарубежные аналоги, обеспечат технологическое лидерство страны в ключевых, перспективных областях. России нужны ваши и ваших коллег открытия, изобретения, реальный научный вклад в достижение национальных целей развития», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Ранее Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    5 февраля 2025, 16:30 • Новости дня
    Путин изменил статус военных округов
    Путин изменил статус военных округов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, в результате которого военные округа утратили межвидовой статус.

    В документе указано, что из пункта 1 должно быть исключено слово «межвидовым», передает ТАСС. Это означает, что части и соединения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) больше не подчиняются напрямую военным округам.

    Вместе с тем указ устанавливает прямое подчинение военной полиции военным округам.

    В июне прошлого года Минобороны предложило лишить военные округа статуса межвидового объединения.

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    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    Коментарии (0)
    5 февраля 2025, 20:07 • Новости дня
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    Путин назвал дерзкими и грамотными действия морпехов в Курской области
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин высоко оценил действия российских бойцов на Курском направлении, отметив их дерзость и грамотность в ходе боев.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном прокомментировал действия российских военнослужащих на Курском направлении, передает ТАСС. Глава государства отметил, что подразделения ВС России, включая 155-ю бригаду морской пехоты и 810-ю бригаду черноморских морских пехотинцев, а также 106-ю и 76-ю дивизии, проявили себя в боях с лучшей стороны.

    По словам президента, бойцы действовали «круто, грамотно, дерзко», и все они будут отмечены соответствующим образом. «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. Так же воюют на этом участке боевого соприкосновения и морские пехотинцы Черноморского флота 810-й бригады, и десантники 106-й дивизии, 76-й дивизии, и многие другие подразделения, и все они соответствующим образом будут отмечены», – сказал Путин.

    Напомним, Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном, основной темой которой стали меры поддержки жителей и восстановления инфраструктуры приграничных территорий. В ходе нее президент поручил правительству и Хинштейну разработать программу восстановления приграничья региона.

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    5 февраля 2025, 19:27 • Новости дня
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    Путин поручил Хинштейну разработать программу восстановления приграничья Курской области
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил врио главы Курской области Александру Хинштейну и правительству проработать программу восстановления приграничья региона.

    На встрече с Хинштейном Путин подчеркнул важность этой программы и призвал руководителя региона работать в тесном сотрудничестве правительством страны, сообщает РИА «Новости».

    «Что касается программы восстановления приграничья. Полностью согласен, такое поручение правительству будет дано. И прошу вас вместе с коллегами из правительства Российской Федерации эту программу восстановления приграничья проработать», – заявил Путин.

    Напомним, Путин провел встречу с Хинштейном для обсуждения поддержки жителей Курской области.

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    3 февраля 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин присвоил Снаткиной звание заслуженной артистки
    Путин присвоил Снаткиной звание заслуженной артистки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Актриса Московского Губернского драматического театра Анна Снаткина удостоена почетного звания заслуженной артистки России, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Как следует из документа, глава государства также наградил актрису Московского театра «Современник» Елену Миллиоти орденом «За заслуги в культуре и искусстве», а профессора кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Владислава Вальса – званием «Заслуженный работник культуры», передает ТАСС.

    В январе Путин присвоил звание заслуженного артиста России режиссеру Тиграну Кеосаяну. В декабре Путин наградил народных артистов России Игоря Верника, Владимира Преснякова и Дмитрия Харатьяна орденами за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. В сентябре звание заслуженной артистки получила телеведущая Оксана Федорова. В июле Путин подписал указ, в соответствии с которым певцу Ярославу Дронову (Shaman) было присвоено звание «Заслуженный артист России».

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    3 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных

    Путин поручил выделить земельные участки для приютов животных

    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить социальные некоммерческие организации земельными участками для строительства приютов для животных.

    Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям доступ к земельным участкам, сообщается на сайте Кремля. Эти участки будут предоставляться для строительства и реконструкции зданий и сооружений, используемых под приюты для животных. Поручение должно быть выполнено к 1 июля.

    В дополнение к этому кабмину и регионам поручено разработать комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы способствовать созданию и функционированию таких приютов. Также предложено при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить поддержку этих инициатив.

    Ранее в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.

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    3 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    В России ввели штрафы за продажу детям зажигалок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, включая зажигалки и баллончики для их заправки.

    Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные наказания за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К таким товарам относятся зажигалки и баллончики для их заправки.

    Новый закон расширяет перечень правонарушений, описанных в статье 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее под действие этой статьи подпадала только продажа детям табачных изделий и устройств для их употребления, таких как кальяны и вейпы. Теперь наказания будут применяться к продажам несовершеннолетним любых опасных газосодержащих товаров.

    Штрафы за нарушение закона варьируются в зависимости от статуса нарушителя. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 1,5 до 2 млн рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.


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    5 февраля 2025, 22:42 • Новости дня
    Путин поддержал строительство новых поселков для пострадавших в Курской области

    Путин одобрил идею строительства поселков для потерявших жилье в Курской области

    Tекст: Максим Попов

    Президент Владимир Путин одобрил предложение Александра Хинштейна о создании поселков в Курской области для жителей, потерявших жилье из-за действий ВСУ и не желающих жить в городе.

    Президент Владимир Путин поддержал идею врио губернатора Курской области Александра Хинштейна о создании в регионе поселков для тех, кто потерял жилье из-за действий ВС Украины, передает ТАСС. Хинштейн предложил создать такие поселки совместно с ДОМ.РФ и Минстроем, чтобы удовлетворить потребности пострадавших и развивать районы области.

    Он также высказался за внедрение льготной программы ипотеки наподобие дальневосточной, которая действует с 2019 года. Программа предлагает ставки не выше 2%, а максимальная сумма займа составляет 6 млн рублей, или 9 млн рублей при покупке квартиры площадью от 60 кв. м. Такой инициативой могут воспользоваться семьи, приобретающие недвижимость на Дальнем Востоке, с возрастом обоих супругов не старше 35 лет, а также одинокие родители с ребенком до 18 лет.

    Хинштейн отметил, что объем строящегося жилья в регионе ниже потребностей, поэтому предложил развивать индивидуальное жилищное строительство в поселках. Он уверен, что подобные меры не только помогут решению жилищной проблемы, но и поспособствуют развитию всей области, включая ее удаленные районы.

    «Хорошее предложение, поддерживаю», – отметил президент, выразив готовность оказать поддержку в реализации этой инициативы.

    До этого в Кремле пообещали проработать вопрос о дополнительных выплатах жителям приграничья, пострадавших от агрессии ВСУ. Как писала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с президентом Путиным губернатор Хинштейн сообщил о 54 проблемах в приграничье Курской области, выявленных координационным советом.

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    3 февраля 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин освободил от должности замглавы Минюста Вуколова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов освобожден от должности по указу президента России Владимира Путина, документ подписан в понедельник.

    Указ освобождает Всеволода Вуколова от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации, документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    Ранее глава государства вновь назначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

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    5 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин утвердил новый состав президиума Госсовета

    Путин утвердил состав президиума Госсовета с участием 26 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин утвердил новый состав президиума Государственного совета, в который вошли 26 человек.

    Этот документ был опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает ТАСС.

    В новый состав вошли 26 человек, среди которых премьер-министр Михаил Мишустин, первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко, заместитель главы администрации президента Максим Орешкин и мэр Москвы Сергей Собянин.

    Президиум Госсовета формируется для решения текущих вопросов деятельности Государственного совета.

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    3 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин присвоил почетному главе ОКР Смирнову звание Героя Труда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Виталию Смирнову за его вклад в отечественный спорт и олимпийское движение.

    Указ о присвоении звания опубликован на портале правовых актов. Смирнов удостоен награды за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения. Его вклад в спортивную сферу неоднократно отмечался на высшем уровне.

    Он возглавлял Олимпийский комитет России с 1992 по 2001 год, а 14 февраля он отметит свой 90-летний юбилей.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой в день ее 95-летия, а также вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества.

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    3 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил создать центр по ответственному обращению с животными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране планируется создать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными, соответствующее поручение отдал президент России Владимир Путин.

    Глава государства поручил правительству сформировать при участии федеральных органов исполнительной власти, Ассоциации волонтерских центров, социально ориентированных НКО центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными, передает ТАСС со ссылкой на Кремль.

    В центре будут заниматься в том числе вопросами, связанными с домашними животными. В числе задач центра – обобщение и распространение лучших практик в этой сфере, подготовка предложений по законам и правоприменительной практики. По этой теме Путину должны доложить до 1 апреля 2025 года.

    Путин также подписал указ о предоставлении земли под приюты для животных.

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    4 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин восхитился красотой природы Тверской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил восхищение природой Тверской области на встрече с губернатором региона Игорем Руденей, отметив красоту Волги и набережной Твери.

    Во время презентации, посвященной развитию региона, Путин выразил восхищение: «Красиво как! Волга, да?» – сказал он при просмотре альбома, передает ТАСС. Губернатор указал, что на фотографиях изображена Тверь, включая набережную, созданную при Екатерине II.

    Руденя также представил проект расширения курортного комплекса «Завидово», включив в презентацию визуализацию будущих объектов и актуальные фотографии. Президент отметил, что места очень красивые. Помимо этого, обсуждались и другие важные вопросы, касающиеся региона.

    Путин похвалил область за активное развитие обрабатывающей промышленности и успешную реализацию ряда проектов. В то же время он обратил внимание губернатора на необходимость улучшения укомплектованности фельдшерско-акушерских пунктов и поручил Рудене уделить этому вопросу особое внимание.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Тверской области.

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    5 февраля 2025, 13:41 • Новости дня
    Путин отправил на ратификацию договор с Белоруссией о безопасности

    Путин внес договор с Белоруссией о гарантиях безопасности на ратификацию в парламент

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин инициировал ратификацию соглашения с Белоруссией о гарантиях безопасности, представлять документ в парламенте будет замглавы МИД Александр Грушко.

    Согласно официальному распоряжению, опубликованному на портале правовой информации, Грушко назначен официальным представителем президента при рассмотрении договорa в Федеральном собрании, сообщает ТАСС.

    Напомним, 6 декабря прошлого года Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали Договор о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства.

    Путин заявлял, что Россия и Белоруссия достигли эффективной координации в вопросах внешней политики и обороны на фоне внешнего давления.

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    5 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин провел встречу с врио губернатора Курской области Хинштейном

    Путин обсудил с Хинштейном восстановление инфраструктуры в Курской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с врио главы Курской области Александром Хинштейном. Основной темой встречи стали меры поддержки жителей приграничных территорий и восстановления инфраструктуры приграничья.

    В ходе обсуждения была затронута тема денежных компенсаций жителям Курской области по утрате имущества и возвращение земельных участков, передает ТАСС. Президент также необходимость принятия дополнительных решений по финансовым выплатам пострадавшим жителям, подчеркнув важность скорейшего возобновления нормальной жизни в регионе.


    Путин также выразил готовность поручить правительству России совместно с руководством Курской области проработать детальные меры восстановления инфраструктуры приграничья.

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