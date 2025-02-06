Путин в Кремле наградил молодых ученых

Лауреатами стали четыре исследователя, в их числе – ведущий научный сотрудник Белгородского государственного технологического университета имени Шухова Наталья Черкашина, передает ТАСС. Видео с награждения опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Черкашина разработала материалы и технологии для защиты космонавтов и их аппаратуры от космической радиации.

Также награждена профессор кафедры генетических и репродуктивных биотехнологий СПбГУ ветеринарной медицины Елена Корочкина. Она преуспела в разработке инновационных способов питания коров и в сохранении генетического материала животных.

Кроме того, награждены заведующий лабораторией материалов и процессов водородной энергетики Физико-технического института имени Иоффе РАН Вадим Попков и его сотрудник Кирилл Мартинсон. Их удостоили награды за технологию создания СВЧ-керамики, превосходящей по характеристикам зарубежные аналоги.

Напомним, премия президента в области науки и инноваций учреждена в 2008 году. Она присуждается за результаты исследований, которые вносят значительный вклад в развитие науки.