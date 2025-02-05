Названы удостоенные премий в области науки за 2024 год молодые ученые

Названы молодые ученые, удостоенные премий в области науки за 2024 год

Tекст: Валерия Городецкая

Как сообщает Кремль в Telegram-канале, в числе лауреатов также значатся Елена Корочкина, Вадим Попков и Кирилл Мартинсон.

Доктор технических наук Наталья Черкашина удостоена награды за создание радиационно-защитных композитов космического назначения. Доктор ветеринарных наук Елена Корочкина отмечена за разработку инновационных методов реализации генетического и репродуктивного потенциала животноводства. Кандидаты химических наук Вадим Попков и Кирилл Мартинсон награждены за разработку и внедрение технологий получения многокомпонентных ферритов и создание на их основе керамических материалов.

Премия Президента в области науки и инноваций учреждена в 2008 году. Она присуждается за результаты исследований, которые вносят значительный вклад в развитие науки, разработку новой техники и технологий, способствующих инновационному развитию экономики и социальной сферы, а также укреплению обороноспособности страны.

Кроме того, в этот день Путин проведет в режиме видеосвязи заседание президентского Совета по науке и образованию. На повестке заседания – вопросы обеспечения приоритетных направлений научно-технологического развития инженерными кадрами.

Ранее помощник президента Андрей Фурсенко сообщил, что президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию, где обсудит подготовку инженерных кадров для технологического лидерства страны.