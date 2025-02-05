Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.0 комментариев
Фурсенко сообщил о планах Путина вручить премии на Совете по науке и образованию
Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию, где обсудит подготовку инженерных кадров для технологического лидерства страны.
Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию в четверг. Помощник президента Андрей Фурсенко сообщил об этом на пресс-конференции в Москве, передает РИА «Новости».
Совет пройдет под председательством Путина, и основной темой станет подготовка инженерных кадров для обеспечения технологического лидерства России. Обсуждение будет направлено на выработку стратегий и решений, которые помогут стране укрепить свои позиции в данной области.
Кроме того, в рамках заседания глава государства вручит президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.
Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил с президентом России Владимиром Путиным строительство кампуса Российского госуниверситета туризма и сервиса, а также на встрече президента с министром просвещения Сергеем Кравцовым обсуждалась реализация образовательных проектов, направленных на укрепление патриотического воспитания молодежи.