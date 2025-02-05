  • Новость часаРоссия поддержала заявление Трампа об Украине и НАТО
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    Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов США начали великую географическую войну

    Разночтения географических названий – обычное дело в условиях имперских завоеваний и при сопутствующем столкновении цивилизаций. Однако за XX век мы проделали большой труд по стандартизации названий и унификации топографических обозначений. Трамп начал всё заново.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В агентстве по подкупу элит устроили погром

    Агентство США по международному развитию (USAID) стало за прошедшие десятилетия государством в государстве американской внешней политики, не менее важным во внешних связях, чем министерство обороны или иностранных дел.

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    5 февраля 2025, 12:38 • Новости дня

    Фурсенко сообщил о планах Путина вручить премии на Совете по науке и образованию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин в четверг проведет заседание Совета по науке и образованию, где обсудит подготовку инженерных кадров для технологического лидерства страны.

    Президент России Владимир Путин проведет заседание Совета по науке и образованию в четверг. Помощник президента Андрей Фурсенко сообщил об этом на пресс-конференции в Москве, передает РИА «Новости».

    Совет пройдет под председательством Путина, и основной темой станет подготовка инженерных кадров для обеспечения технологического лидерства России. Обсуждение будет направлено на выработку стратегий и решений, которые помогут стране укрепить свои позиции в данной области.

    Кроме того, в рамках заседания глава государства вручит президентские премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил с президентом России Владимиром Путиным строительство кампуса Российского госуниверситета туризма и сервиса, а также на встрече президента с министром просвещения Сергеем Кравцовым обсуждалась реализация образовательных проектов, направленных на укрепление патриотического воспитания молодежи.

    2 февраля 2025, 13:14 • Новости дня
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    Путин: Европейские элиты встанут у ноги Трампа и будут помахивать хвостиком
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп, обладая настойчивостью и характером, быстро наведет порядок в Европе, и европейские элиты признают его лидерство, заявил президент России Владимир Путин.

    «Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, – это произойдет быстро, скоро – все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места», – сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, говоря об отношениях европейских политических элит и вновь избранного президента США. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    Кроме того, российский лидер добавил, что у европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей практически нет. «В Европе были такие выдающиеся политические мировые деятели, как (Шарль) Де Голль, (Франсуа) Миттеран, в новейшее время – (Жак) Ширак. В Германии – Вилли Брандт, (Гельмут) Коль, (Герхард) Шредер – кстати, я поставил бы в этот же ряд. Это люди, которые имели собственное мнение и мужество бороться за это собственное мнение, высказывать его, об этом говорить и пытаться хотя бы реализовать его в практической работе. Сегодня там практически таких людей нет», – сказал Путин.

    Глава государства также уточнил, что «сейчас идет какая-то возня между европейскими политическими элитами и вновь избранным президентом (США Дональдом) Трампом». «Что-то изменилось, что ли, со времен Байдена? Да ничего не изменилось. Они с удовольствием выполняли любой приказ со стороны Вашингтона при Байдене», – добавил он.

    По его мнению, европейским элитам больше нравился прежний президент США Джо Байден, у нового американского лидера Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. Путин заявил, что Трамп не нравился европейским элитам, «они с ним боролись активно, реально вмешивались в политическую жизнь и предвыборный процесс в Соединенных Штатах, а потом растерялись, когда Трамп вдруг выиграл».

    Российский лидер также рассказал, что у него до сих пор осталось много друзей в Германии. «Мне кажется, некорректно сравнивать ситуацию. Страны, которые прислуживали, как вы сказали, Гитлеру или вообще, как Германия, собственно говоря, поддержала приход к власти Гитлера, а потом была виновницей начала Второй мировой войны. Но это было тогда. Сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения», – сказал Путин.

    Ранее Bloomberg сообщило, что в условиях кризиса на Украине и возвращения на пост президента США Дональда Трампа Россия может обрести союзников среди лидеров Словакии, Австрии и Хорватии, что угрожает единству ЕС и НАТО.

    В пятницу Трамп выразил уверенность в том, что конфликт на Украине следует разрешить через дипломатические переговоры, несмотря на длительность противостояния.

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    3 февраля 2025, 18:22 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области.

    Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении международного музыкального конкурса «Интервидение» в Москве и Московской области. Планируется, что конкурс станет регулярным и будет проходить как в России, так и за ее пределами.

    Организаторы ожидают участие в первом конкурсе участников из более 16 стран, каждая из которых будет представлена популярным артистом с песней, попавшей на первые строчки национальных хит-парадов. В числе желающих принять участие в конкурсе уже числятся Китай, Бразилия, Куба, Беларусь, Азербайджан, Казахстан и ряд других стран Латинской Америки и Центральной Азии.

    Конкурс «Интервидение» должен стать частью международного культурно-гуманитарного сотрудничества, способствуя развитию взаимопонимания между культурами различных стран. Согласно условиям, конкурс будет проходить в разных странах. Определение страны-хозяйки будет решаться наблюдательным советом.

    Председателем наблюдательного совета конкурса назначен первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, говорится в тексте указа главы государства. Оргкомитет возглавит заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко. В ближайшее время должны быть объявлены основные этапы конкурса, их формат и сроки проведения финала.

    Впервые музыкальный конкурс «Интервидение» был учрежден Международной организацией радиовещания и телевидения в 1960 году. Участниками «Интервидения» стали СССР, ГДР, Польша, Венгрия, Чехословакия, Болгария и Румыния. Позже к конкурсу присоединились Литовская ССР, Белорусская ССР, Молдавская ССР, Куба, Монголия, Финляндия, Вьетнам, Афганистан и другие – всего в разное время в конкурсе принимали участие около 30 стран. «Интервидение» проводилось с 1977 по 1980 год в польском городе Сопоте в рамках четырех международных фестивалей песни, а в 1983 году – в семи городах, включая Тампере, Москву, Варшаву, Софию, Прагу.

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    2 февраля 2025, 16:20 • Видео
    Зеленский зачищает Украину от конкурентов

    Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

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    2 февраля 2025, 13:34 • Новости дня
    Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
    Путин назвал позорным неприглашение России на годовщину освобождения Освенцима
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал позорной вещью решение европейских властей не приглашать РФ на мероприятия, посвященные освобождению Освенцима.

    «А что касается приглашения или не приглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал», – уточнил глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину, говоря о решении европейских властей не приглашать Россию на мероприятия по случаю освобождения Освенцима. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале Зарубина.

    «Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства, ко мне. Никто и не выпрашивает никакого приглашения. Но если бы подумать, можно было бы поступить гораздо потоньше: если уже невозможно пригласить в силу здоровья и возраста освободителей Освенцима, хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что «приглашать людей, которые своим национальным героем избрали Бандеру, виновного в Холокосте, виновного в уничтожении сотен тысяч евреев, русских, тех же самых поляков», очень странно, «но таковы реалии сегодняшнего дня».

    Президент напомнил, что сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он является символом украинской государственности. Кроме того, недоумение Путина вызвало приглашение на годовщину освобождения Освенцима и бывшего главы государства, который «рукоплещет бывшим солдатам СС, лично уничтожавшим своими руками евреев, виновникам в трагедии Холокоста».

    Глава государства сообщил, что польское общество знает о вине нациста Степана Бандеры в Холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству. Бандера виновен в Холокосте, в уничтожении сотен тысяч евреев, русских и поляков, сообщил Путин.

    По его мнению, сегодняшнее руководство Украины возвело виновного в уничтожении евреев, поляков и русских Степана Бандеру в статус национального героя, это сегодня символ украинской государственности.

    Ранее МИД России выразил недовольство отсутствием упоминания о потерях СССР в речи генсека ООН Антониу Гутерриша на Международном дне памяти жертв Холокоста, несмотря на решающий вклад СССР в победу над нацизмом. В пятницу в МИД России сообщили, что еврейские религиозные круги Польши осудили присутствие Владимира Зеленского, у которого есть «ручные нацисты», на церемонии годовщины освобождения концлагеря Освенцим.

    27 января Владимир Путин почтил память жертв Холокоста и напомнил о ключевой роли Красной армии в освобождении Освенцима в 1945 году, а также призвал бороться с попытками переписать исторический приговор нацистским палачам.

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    3 февраля 2025, 22:30 • Новости дня
    Путин присвоил Снаткиной звание заслуженной артистки
    Путин присвоил Снаткиной звание заслуженной артистки
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Актриса Московского Губернского драматического театра Анна Снаткина удостоена почетного звания заслуженной артистки России, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

    Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов. Как следует из документа, глава государства также наградил актрису Московского театра «Современник» Елену Миллиоти орденом «За заслуги в культуре и искусстве», а профессора кафедры Российской академии музыки имени Гнесиных Владислава Вальса – званием «Заслуженный работник культуры», передает ТАСС.

    В январе Путин присвоил звание заслуженного артиста России режиссеру Тиграну Кеосаяну. В декабре Путин наградил народных артистов России Игоря Верника, Владимира Преснякова и Дмитрия Харатьяна орденами за вклад в развитие отечественной культуры и искусства. В сентябре звание заслуженной артистки получила телеведущая Оксана Федорова. В июле Путин подписал указ, в соответствии с которым певцу Ярославу Дронову (Shaman) было присвоено звание «Заслуженный артист России».

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    3 февраля 2025, 17:28 • Новости дня
    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных

    Путин поручил выделить земельные участки для приютов животных

    Путин поручил выделить земельные участки под приюты для животных
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение обеспечить социальные некоммерческие организации земельными участками для строительства приютов для животных.

    Путин поручил правительству и руководству регионов обеспечить социально ориентированным некоммерческим организациям доступ к земельным участкам, сообщается на сайте Кремля. Эти участки будут предоставляться для строительства и реконструкции зданий и сооружений, используемых под приюты для животных. Поручение должно быть выполнено к 1 июля.

    В дополнение к этому кабмину и регионам поручено разработать комплекс дополнительных мер поддержки, чтобы способствовать созданию и функционированию таких приютов. Также предложено при необходимости внести соответствующие изменения в законодательство, чтобы обеспечить поддержку этих инициатив.

    Ранее в России предложили создать сеть центров по реабилитации диких животных.

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    3 февраля 2025, 16:24 • Новости дня
    В России ввели штрафы за продажу детям зажигалок

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 2 млн рублей за продажу несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы, включая зажигалки и баллончики для их заправки.

    Как сообщает ТАСС, президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий административные наказания за продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров, содержащих сжиженные углеводородные газы. К таким товарам относятся зажигалки и баллончики для их заправки.

    Новый закон расширяет перечень правонарушений, описанных в статье 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Ранее под действие этой статьи подпадала только продажа детям табачных изделий и устройств для их употребления, таких как кальяны и вейпы. Теперь наказания будут применяться к продажам несовершеннолетним любых опасных газосодержащих товаров.

    Штрафы за нарушение закона варьируются в зависимости от статуса нарушителя. Для физических лиц предусмотрены штрафы от 150 до 300 тыс. рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тыс. рублей, а для юридических лиц – от 1,5 до 2 млн рублей. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.


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    2 февраля 2025, 23:57 • Новости дня
    Абхазия выразила России соболезнования из-за удара ВСУ по интернату в Судже

    Бганба направил Путину телеграмму с соболезнованиями из-за украинской атаки на школу-интернат в Судже

    Tекст: Антон Антонов

    Народ Абхазии выражает соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже, заявил в телеграмме президенту России Владимиру Путину и.о. президента Абхазии Валерий Бганба.

    «От лица народа Абхазии и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования в связи с ракетной атакой на школу-интернат в Судже», – приводит текст телеграммы РИА «Новости».

    Абхазская сторона также выразила соболезнования всем семьям, пострадавшим в результате «этого бесчеловечного акта насилия». Бганба подчеркнул, что в этот трудный час народ Абхазии скорбит вместе с россиянами и разделяет их тяжелую утрату. Он добавил, что память о невинных жертвах навсегда останется в сердцах народа Абхазии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 февраля ВСУ нанесли целенаправленный ракетный удар по интернату в городе Суджа Курской области, пуск ракет противника из Сумской области был зафиксирован российскими средствами ПВО.

    Минобороны России указывало, что Киев совершил эту провокацию, пытаясь свалить вину на Россию и отвлечь мировое сообщество от убийства 22 мирных граждан военными ВСУ в поселке Русское Поречное.

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    2 февраля 2025, 23:46 • Новости дня
    Белоруссия подтвердила намерение Лукашенко посетить Россию

    Администрация главы Белоруссии подтвердила планы Лукашенко совершить первый после переизбрания зарубежный визит в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переизбрания планирует совершить первый зарубежный визит в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, сообщил глава администрации Лукашенко Дмитрий Крутой.

    В день выборов Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов о своем первом зарубежном визите в случае победы, сказал, что планирует посетить Москву, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».

    Крутой отметил в связи с этим, что «первый визит президент уже сам анонсировал – это, безусловно, Российская Федерация и его переговоры с президентом России». «Возможно, еще ряд сопутствующих мероприятий, сейчас мы их отрабатываем», – добавил он.

    Он также отметил, что рассматривается возможность посещения позднее и других стран-друзей, по приглашениям которых сейчас идет анализ в министерстве иностранных дел Белоруссии.

    Глава администрации подчеркнул, что в 2025 году международная повестка президента Белоруссии будет насыщенной. «Многих лидеров зарубежных стран мы ждем и в Белоруссии», – добавил он.

    Кроме того, Крутой сообщил о начале подготовки ко Всебелорусскому народному собранию и традиционному обращению Лукашенко к парламенту и народу, где будут обозначены контуры социально-экономического развития на ближайшие пять лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Центральная избирательная комиссия Белоруссии объявила, что Лукашенко победил на выборах президента, набрав более 86% голосов. Лукашенко заявил об успешном и спокойном проведении президентских выборов. Путин поздравил Лукашенко с победой, отметив его высокий политический авторитет.

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    3 февраля 2025, 19:59 • Новости дня
    Путин освободил от должности замглавы Минюста Вуколова

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заместитель министра юстиции Всеволод Вуколов освобожден от должности по указу президента России Владимира Путина, документ подписан в понедельник.

    Указ освобождает Всеволода Вуколова от должности заместителя министра юстиции Российской Федерации, документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    Ранее глава государства вновь назначил Игоря Краснова на должность генерального прокурора.

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    3 февраля 2025, 13:15 • Новости дня
    Анонсирована встреча Путина и Кравцова в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    В Кремле в понедельник состоится встреча президента России Владимира Путина с министром просвещения Сергеем Кравцовым, где будет обсуждаться выполнение поручений по национальному проекту «Образование».

    Президент России Владимир Путин в Кремле встретится с министром просвещения страны Сергеем Кравцовым, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, встреча пройдет в открытом режиме, основное внимание будет уделено вопросам просвещения, сообщает ТАСС.

    В ходе встречи министр представит доклад о выполнении поручений главы государства по национальному проекту «Образование». Песков подчеркнул, что это стандартная практика, когда президент выслушивает отчеты министров о реализации важных проектов. Важно отметить, что остальные мероприятия с участием Владимира Путина сегодня будут проходить в закрытом режиме.

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    3 февраля 2025, 14:03 • Новости дня
    Путин назвал масштаб нацистских преступлений колоссальным

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин назвал колоссальным масштаб преступлений, совершенных нацистами во время Великой Отечественной войны.

    Об этом он заявил на встрече с министром просвещения Сергеем Кравцовым, который подробно рассказал о проекте «Без срока давности», передает ТАСС. Этот проект направлен на сохранение исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов и их пособников.

    Министр Кравцов подчеркнул, что проект активно развивается, и указал на важность информирования школьников о новых документах и фактах, которые продолжают вскрываться благодаря раскопкам. Он отметил: «До сих пор идут раскопки: новые документы, факты – мы об этом говорим школьникам и проект этот дальше будем поддерживать».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее анонсировал встречу президента России Владимира Путина с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

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    3 февраля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин присвоил почетному главе ОКР Смирнову звание Героя Труда

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя Труда почетному президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Виталию Смирнову за его вклад в отечественный спорт и олимпийское движение.

    Указ о присвоении звания опубликован на портале правовых актов. Смирнов удостоен награды за особые заслуги в развитии отечественного спорта и олимпийского движения. Его вклад в спортивную сферу неоднократно отмечался на высшем уровне.

    Он возглавлял Олимпийский комитет России с 1992 по 2001 год, а 14 февраля он отметит свой 90-летний юбилей.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя Труда народной артистке СССР Александре Пахмутовой в день ее 95-летия, а также вручил золотую звезду Героя Труда лидеру КПРФ Геннадию Зюганову за значительный вклад в развитие российской государственности и становление гражданского общества.

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    3 февраля 2025, 14:23 • Новости дня
    Кравцов представил Путину новые учебники по истории для школ и колледжей

    Tекст: Валерия Городецкая

    На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Минпросвещения Сергей Кравцов презентовал новые учебники по истории, предназначенные для учащихся 5–9-х классов и студентов колледжей.

    Кравцов отметил значительное снижение стоимости государственных учебников по сравнению с коммерческими аналогами, передает РИА «Новости».

    «Подготовлены единые учебники по истории для 5–9-х классов. И впервые мы подготовили единые государственные учебники для колледжей, стоимость их в три раза ниже коммерческих учебников», – заявил Кравцов Путину.

    Глава Минпросвещения также подчеркнул улучшение качества образования в России, отметив, что результаты ЕГЭ показывают положительную динамику. «Мы видим по результатам ЕГЭ – у нас 8,5 тыс. ребят получили 100-балльные результаты, это на тысячу больше, чем в 2020 году», – уточнил он.

    В январе в Москве состоялась презентация нового учебного пособия «Военная история России», изданного Российским военно-историческим обществом (РВИО) под редакцией помощника президента России, председателя РВИО Владимира Мединского.

    В прошлом году в столице представили новую линейку единых учебников по истории для 5–9-х классов.

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    3 февраля 2025, 19:20 • Новости дня
    Путин поручил создать центр по ответственному обращению с животными

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В стране планируется создать центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными, соответствующее поручение отдал президент России Владимир Путин.

    Глава государства поручил правительству сформировать при участии федеральных органов исполнительной власти, Ассоциации волонтерских центров, социально ориентированных НКО центр компетенций по вопросам ответственного обращения с животными, передает ТАСС со ссылкой на Кремль.

    В центре будут заниматься в том числе вопросами, связанными с домашними животными. В числе задач центра – обобщение и распространение лучших практик в этой сфере, подготовка предложений по законам и правоприменительной практики. По этой теме Путину должны доложить до 1 апреля 2025 года.

    Путин также подписал указ о предоставлении земли под приюты для животных.

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    4 февраля 2025, 14:14 • Новости дня
    Путин восхитился красотой природы Тверской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил восхищение природой Тверской области на встрече с губернатором региона Игорем Руденей, отметив красоту Волги и набережной Твери.

    Во время презентации, посвященной развитию региона, Путин выразил восхищение: «Красиво как! Волга, да?» – сказал он при просмотре альбома, передает ТАСС. Губернатор указал, что на фотографиях изображена Тверь, включая набережную, созданную при Екатерине II.

    Руденя также представил проект расширения курортного комплекса «Завидово», включив в презентацию визуализацию будущих объектов и актуальные фотографии. Президент отметил, что места очень красивые. Помимо этого, обсуждались и другие важные вопросы, касающиеся региона.

    Путин похвалил область за активное развитие обрабатывающей промышленности и успешную реализацию ряда проектов. В то же время он обратил внимание губернатора на необходимость улучшения укомплектованности фельдшерско-акушерских пунктов и поручил Рудене уделить этому вопросу особое внимание.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Тверской области.

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    Трамп реанимирует USAID через его убийство

    Оппоненты Трампа потрясены: президент Трамп решился закрыть USAID – организацию, которая тратила десятки миллиардов долларов по всему миру, распространяя «мягкую силу» США. В Конгрессе уже называют происходящее «наглыми авторитарными действиями» и требуют от Трампа отменить упразднение агентства. Зачем Трамп пошел на такое – и действительно ли USAID будет окончательно закрыто? Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

    • США признали главную ложь об Украине

      Новый госсекретарь США Марко Рубио развеял «большую ложь об Украине». А именно утверждения, будто Украина сможет победить Россию. «В реальности Украина отброшена на 100 лет назад», – подчеркнул он. Очевидно, администрация Дональда Трампа действительно хочет прекратить военный конфликт. Но возможно ли это на самом деле?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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