Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.11 комментариев
Руденя попросил Путина поддержать строительство кампуса университета туризма в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя обсудил с президентом России Владимиром Путиным строительство кампуса Российского госуниверситета туризма и сервиса.
Руденя обратился к Путину с просьбой о поддержке строительства кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса, передает ТАСС. Он подчеркнул важность проекта, который включает не только учебные корпуса, но и жилую зону для преподавателей.
«Хотели бы получить вашу поддержку по строительству нового кампуса Российского государственного университета туризма и сервиса. <…> И мы хотели бы построить кампус, где будут учиться, получать высшее и среднее специальное образование работники индустрии туризма. Там же будет построен городок, жилая зона для преподавательского состава, который будет там же размещаться», – заявил глава региона.
На территории кампуса планируется организовать практическую работу, что позволит привлекать специалистов из других регионов для обмена опытом.
Путин пообещал ознакомиться с документами, касающимися строительства.
Ранее Путин выразил восхищение природой Тверской области на встрече с губернатором региона Игорем Руденей.
Напомним, во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу Путина с губернатором Тверской области.